Есть историческое решение США о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 сентября в своем обращении к украинцам отметил, что есть историческое решение совместно с США производить оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.

Зеленский подчеркнул: "Есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью. Каждый, кто работает на государство".

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