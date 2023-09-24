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Есть историческое решение США о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 сентября в своем обращении к украинцам отметил, что есть историческое решение совместно с США производить оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.

Зеленский подчеркнул: "Есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью. Каждый, кто работает на государство".

Смотрите также: За эту неделю имеем много хороших оборонных решений, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
Це шо , асфальту - трында?
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24.09.2023 21:55
+14
Что же ты Вова, с мая 2019 года занимался историческими решениями по производству и укладке асфальта а не ПВО? Ну не гнида ли ты, Вова?
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24.09.2023 22:03
+12
балабол, якби твій зе-лідор не крав декілька років мільярдами вже під час війни на тому асфальті, а спрямував ті шалені кошти в українське оборонне виробництво, то зараз би не везли поранених до реанімації, а загиблих на цвинтарі по всій Україні, по дорогам, в які заасфальтували всі наші ракетні програми, дрони та системи ППО.
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24.09.2023 22:18
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На жаль , це не хвороба , а підлість характеру , який сформувався у спробі загребти собі милому побільше любою ціною . А для нас горе , тому що судячи із поведінки союзників , навіть вони у більшості цю підлість , сприймають за патріотизм ; про наших місцевих 73% взагалі краще помовчати ....
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24.09.2023 22:42 Ответить
Момали разом з гофмаршалом в дипломатію внесли нові віяння - ізмордуєм і обплюйом. І прикидуються простими комедіантами. А по суті - ми вашого жодного доляра не вкрали, ми тільки свої гривні.
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25.09.2023 02:22 Ответить
Де, *****, атакамси, Вова???
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24.09.2023 22:16 Ответить
неначасі..
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24.09.2023 22:19 Ответить
Виходячи з антиасфальтних всеукраїнських настроїв, я пропоную знищити весь асфальт в Україні і змусити всіх людей їздити на гусеничному транспорті. Просто щоб досягти якогось консенсусу.
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24.09.2023 22:17 Ответить
Если это сарказм-то очень горький
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24.09.2023 22:29 Ответить
Thank you for recognizing my sarcasm. The very meaning of this term is "to speak bitterly" in late Greek, so there may not exist a "sweet sarcasm".
It also is very sad to read how many people chastise endlessly their current president (for building the roads as well) completely ignoring the things he's making for Ukraine in these ********* times.
As we all know - the grass is always greener on the other side. Isn't that true?
For the other commenter - I see it's very easy to comment on my country's flag. Again, it's very easy to forget how much US did, is doing, and will be doing to support you in this war.
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24.09.2023 23:00 Ответить
Дякую, що розпізнали мій сарказм. Саме значення цього терміну в пізній грецькій мові - «говорити гірко», тому «солодкого сарказму» може не існувати.
Також дуже сумно читати, скільки людей нескінченно карають свого нинішнього президента (також за будівництво доріг), повністю ігноруючи те, що він робить для України в ці тривожні часи.
Як ми всі знаємо, трава завжди зеленіша з іншого боку. Хіба це не правда?
Для іншого коментатора: я бачу, що дуже легко коментувати прапор моєї країни. Знову ж таки, дуже легко забути, скільки США зробили, роблять і будуть робити, щоб підтримати вас у цій війні
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24.09.2023 23:01 Ответить
Не для мене , але прокоментую : "Також дуже сумно читати, скільки людей нескінченно карають свого нинішнього президента (також за будівництво доріг), повністю ігноруючи те, що він робить для України в ці тривожні часи." ---- Його картають не за те що він нині робить , а за те що до того робив ( і не зробив) ; бо якби не його тогочасні так звані "шашлики " , паскудження попередника , "заглядання у очі в пошуках миру " , то цілком імовірний варіант , що саме такі "тривожні часи " Україну могли оминути !
Щодо коментаря у мій бік - мені не "легко" щось коментувати , просто з місця трішки видніше що у нас діється , аніж із-за океану , бо як у нас кажуть - я все це своєю дупою відчуваю , а не екраном телевізора , чи монітором ноутбука . І я ніколи не думатиму про консенсус із ідіотами навіть у "гіркій іронії " а буду їх тицяти пикою у лайно , як кота тицяють , і як не дивно - кіт це сприймає як науку , а не образу ((
Щодо пам"яті - я не прибічник коментарів про меморандуми , але якщо згадати деякі часи , то тоді США таки руку до роззброєння України приклали добре ( не згадуйте що місцеві зробили , то окреме питання ) так само як США парашку у той самий час від розвалу порятували , то ж пам"ять тим гарна , що іноді згадує приказку : "борг віддачею гарний" . Ну і крім того , ваші сенатори самі підтверджують що ваша допомога - вигідне фінансове вкладення для США , то ж іще не зрозуміло для кого ця допомога важливіша ...........
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24.09.2023 23:30 Ответить
мы живы в основном благодаря США. Но в то же время, если б США не тянуло волынку и не давало пипеточную и запоздалую помощь, в живых осталось бы гораздо больше.
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24.09.2023 23:32 Ответить
Виходячи з твого прапора - тобі якось однаково що у нас буде , чи пропаде . Як і тим хто в Україні залишився - по прутню твої ідеї консенсусу , бо не ти рідних ховаєш і по шпиталях провідуєш .
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24.09.2023 22:45 Ответить
не треба видавати болотні ботоферми за всеукраїнство, це вже проходили, коли об'являли покращення життя вже сьогодні.
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25.09.2023 01:41 Ответить
А тим часом ДБРовські полканИ твого сторожа Єрмака потренуються у тому, як ще можна засліпити те ППО, бо про клістрони вже всі знають, треба щось інше.
А іще - про зарплату вчителям по 4 кілобаксів, про 3 мУльярда дерев і про шашлики ти вже теж ******, тож і зараз "полноє довєріє і 100% одобрямс"....від залишків 73% лохторату у тебе буде...але це не точно.
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24.09.2023 22:18 Ответить
Володимир Великий - найкращий президент за всю історію. Буду голосувати за нього за будь-яких обставин
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25.09.2023 01:38 Ответить
Но тільки не зеленогівняний валодька!
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25.09.2023 07:02 Ответить
Зовсiм збив з пантелику. Може хтось пояснить, що бiльше - iсторичне рiшення чи потужне? А може це було iсторично- потужне рiшення?
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24.09.2023 22:23 Ответить
принаймні це не ганьба й не зрада зрадная.
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24.09.2023 22:27 Ответить
Всьо просто - черговий вечірній висер ((
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24.09.2023 22:46 Ответить
Будуть аналоги ATACAMS ракети SHASHLUK22 та системи ПВО ASPHALT-1A та ********** винищувачі
SAMOLIT-95
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24.09.2023 22:30 Ответить
********** винищувач EGG-17
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24.09.2023 22:33 Ответить
і аналог тактичної ядерної зброї: YARMAK-95 / KOZIR-ZRADNIK
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24.09.2023 22:58 Ответить
питання в тому як захистити місце виробництва якщо воно буде в Україні
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24.09.2023 23:49 Ответить
шо сірьозно? німаки в другу світову під тотальним щоденним бомбардуванням танки і підводні човни штампували,і їм при цьому ніхто не помагав,а тут після совка стільки підземних цехів залишилось,і ніде робити,що правда?
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25.09.2023 01:48 Ответить
Даааа... секта без асфальту жити не може...щось собі навигадували - цим і живуть..цим і тішатьсяф, як малі і не дуже розумні діти...
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24.09.2023 22:40 Ответить
Ну що ж поробиш - "ми ж бариги на краві " , не ви , зелені , що " всі кістьми полягли , а південь не віддали" ; а тепер тут на Цензорі тими кістьми торохтите без угаву про "не на часі " ((
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24.09.2023 22:49 Ответить
Кажется он перешел принимать тяжелые виды запрещенных "препаратов". Долго ли он протянет кто скажет а?
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25.09.2023 02:02 Ответить
Передбачаю, що Дерьмак, як гофмаршал двора, вже обнюхав там посаду для Шарапова, головним координатором смотрящим від шапіто буде. Константу оберігати.
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25.09.2023 02:25 Ответить
Історичних рішень багато,власної зброї мало.
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25.09.2023 05:29 Ответить
А шышлики какже?
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25.09.2023 06:49 Ответить
Тролить Зелю Байден як може !
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25.09.2023 08:34 Ответить
Під "виробництвом зброї з США" мається на увазі крупновузлова збірка в Україні.
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25.09.2023 09:01 Ответить
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