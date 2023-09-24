В течение 24 сентября россияне совершили 15 обстрелов Сумщины, зафиксировано 77 взрывов, - ОВА

В течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 77 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская, Новослободская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Хотинская громада: осуществлен пуск НАР с вертолета (4 взрыва), минометные обстрелы (13 взрывов) и артобстрелы (18 взрывов).

Белопольская громада: зафиксирован пуск НАР с вертолета (3 взрыва).

Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов) и минометов (14 взрывов).

Середино-Будская громада: были минометные обстрелы (14 взрывов).

Миропольская громада: зафиксирован дрон-камикадзе (1 взрыв).

Новослободская громада: враг совершил обстрел из АГС (4 взрыва)".

Читайте также: В течение суток россияне 15 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 69 взрывов, - ОВА