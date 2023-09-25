РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10065 посетителей онлайн
Новости
10 317 29

Польша призвала канцлера Германии Шольца уважать суверенитет страны и воздерживаться от заявлений, ухудшающих отношения между двумя странами

оон,шольц

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обратился к Олафу Шольцу с просьбой уважать суверенитет Польши после предложения канцлера Германии усилить контроль на границе из-за мигрантов.

Об этом сообщает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

Как подчеркнул польский министр, последние заявления немецкого политика свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и продолжающуюся в стране избирательную кампанию.

Речь идет о выступлении канцлера Германии Олафа Шольца на митинге его партии СДПГ в Нюрнберге. Немецкий политик высказался за усиление контроля над нелегальной миграцией.

Как отметил Рау, последние заявления Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, являющиеся основой добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей.

Также читайте: Германия на сегодняшний день предоставила убежище 90 российским уклонистам

Как подчеркивают польские власти, нарушения в выдаче виз в Польше случайны и расследуются службами. Центральное антикоррупционное бюро в рамках этого расследования задержало семь человек.

Автор: 

Германия (6946) МИД Польши (332) Шольц Олаф (906)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Все почалося з того, що польська влада продала(!) понад 300 тис дозволів на проживання у ЄС "джамшутам", а тепер не хоче цих кольорових залишити у себе в країні. Тут якби Німеччина говорить все вірно.
показать весь комментарий
25.09.2023 06:52
+15
То на Україну "бочку котили", тепер на Німеччину, навіщо бути такими гоноровими. Вибори виборами але не конфронтації з сусідніми державами.
показать весь комментарий
25.09.2023 06:57
+12
гонор шляхти(керівництва Польщі) нікуди не подівся. цей рецидив буде періодично виникати як показала історія і нам потрібно це не забувати.
показать весь комментарий
25.09.2023 08:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Комусь не подобається те шо сам робиш час від часу з іншим - як так мало ж бодобатися чи я чогось не допетраю .
показать весь комментарий
25.09.2023 06:50 Ответить
Той Шольц вийшов би на вулицю і подивився, скільки там чорних на одного білого.
показать весь комментарий
25.09.2023 08:42 Ответить
Німеччина мала колонії в Африці мала - питання ше будуть?
показать весь комментарий
25.09.2023 08:54 Ответить
примерно 5-6
показать весь комментарий
25.09.2023 08:57 Ответить
Пропонуєте, щоб їх там було ще більше?
показать весь комментарий
25.09.2023 10:14 Ответить
,,порушення у видачі віз у Польщі є випадковими,, - поляки огризаються на всі боки, це об,єднує перед виборами
показать весь комментарий
25.09.2023 06:50 Ответить
Все почалося з того, що польська влада продала(!) понад 300 тис дозволів на проживання у ЄС "джамшутам", а тепер не хоче цих кольорових залишити у себе в країні. Тут якби Німеччина говорить все вірно.
показать весь комментарий
25.09.2023 06:52 Ответить
То на Україну "бочку котили", тепер на Німеччину, навіщо бути такими гоноровими. Вибори виборами але не конфронтації з сусідніми державами.
показать весь комментарий
25.09.2023 06:57 Ответить
гонор шляхти(керівництва Польщі) нікуди не подівся. цей рецидив буде періодично виникати як показала історія і нам потрібно це не забувати.
показать весь комментарий
25.09.2023 08:11 Ответить
пшекі вже побачили к шарова робоча сила в вигляді біженок тікає від них до Німеччини, де умови праці та соціалка набагато кращі тому і відгавкуються від німців та українців. Залишилось впустити равшанів з білорусії і заживуть під звуки аллах акбар!
показать весь комментарий
25.09.2023 07:03 Ответить
Якщо українські заробітчани звідти поїдуть, то їм так і доведеться зробити. У Польщі вже багатенько вихідців з країн Африки та Азії, не так багато, як у Німеччині звісно, але є.
показать весь комментарий
25.09.2023 09:48 Ответить
Щляхта борзо гонорова.
показать весь комментарий
25.09.2023 07:08 Ответить
Світ зійшов з розуму. До влади в більшості країн дорвалися справжні аферисти, які заради влади і грошей готові на все… брехати, вбивати… мабуть точно людству прийшов кра
показать весь комментарий
25.09.2023 07:41 Ответить
Ой.... не ний.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:39 Ответить
Та я й не нию, мені то все рівно втрачати нічого 😁 єдина мрія - дожити до смерті зел
показать весь комментарий
25.09.2023 16:00 Ответить
А що міністрику не сподобалось як його пицюрою в його ж лайно мокнули? Гонор так і пре
показать весь комментарий
25.09.2023 07:49 Ответить
поляцькі ПіСюни обісцялися з усіх боків. і якщо що, "випадкові" порушення - не одна-дві візи, щось там близько 300 тисяч. отакі вони, "випадковості" бувають.
показать весь комментарий
25.09.2023 08:23 Ответить
350 тис.
показать весь комментарий
25.09.2023 10:16 Ответить
Ляхи завжди такими були у всі часи і віки: непомірні ( патологічні) амбіції (т.з. "гонор") у поєднанні з досить куцими можливостями.
Саме це і хамське бидляче ставлення до українців і було головною причиною двох історичних розділів Польщі. Уроки історії судячи з усього нічому не навчили ясновельможне паньство: пихатість, нездоровий гонор і чваньство так пре з, по-суті своїй, голодранців.
показать весь комментарий
25.09.2023 08:55 Ответить
Мабуть німці теж "зерно контрабандне" в Польщу завозили обманним шляхом і полякам його насильно нав"язували!
показать весь комментарий
25.09.2023 08:58 Ответить
Все йде до судової тяганини між "пшеками" і "фріцами" за поруйновану Польщу в часі Другої Світової війни німцями ,і не виплаченими до сьогодні полякам , репараціями.А їх мабуть на сотні млрд.???
показать весь комментарий
25.09.2023 09:03 Ответить
Ви недооцінюєте апетити поляків -1,3 трильярда вимагають.
показать весь комментарий
25.09.2023 09:24 Ответить
як сказав мені напарник по роботі, коли я до нього звернувся:"Прошу пана"- пани в Польщі...
У США виїхало багато поляків, але пашуть, заполонили Шікаго так, що польську знають усі слов'яни, досягли чогось та позбавились пихатості.
показать весь комментарий
25.09.2023 09:29 Ответить
У Британії теж Поляки повсюди. Мабудь немає жодної організації де не працюють Поляки.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:41 Ответить
"Підгрунтя у них вже є, бо офіційно (через сейм) визнали ..."

В рашки теж підгрунтя такого ж рівня легітимності.
Для внутрішнього використання.
показать весь комментарий
25.09.2023 10:06 Ответить
якось одному поляку я теж сказав "пан".На що він мені відповів -"Ти більше не кажи мені "пан" ,а називай мене по імені "Янек" ,бо "пан" єст єден і той "пан" єст Бог, ктурий для вшисткіх людзей єст "панем",
показать весь комментарий
25.09.2023 09:34 Ответить
Поляки дуже допомогли у 2022.
Коли ЄС ще тільки була "дуже схвильовано-занепокаєна" Польща почали приймати біженців з України навіть БЕЗ ПАСПОРТІВ!!! То майте хочь трохи вихованості , вдячності й поваги до Польщі. Але схоже більшість коментаторів тут невигласи які не знають що таке вдячність чи фсбшні ср4ні провокатори!!!
показать весь комментарий
25.09.2023 11:45 Ответить
 
 