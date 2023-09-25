Польша призвала канцлера Германии Шольца уважать суверенитет страны и воздерживаться от заявлений, ухудшающих отношения между двумя странами

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обратился к Олафу Шольцу с просьбой уважать суверенитет Польши после предложения канцлера Германии усилить контроль на границе из-за мигрантов.

Об этом сообщает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

Как подчеркнул польский министр, последние заявления немецкого политика свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и продолжающуюся в стране избирательную кампанию.

Речь идет о выступлении канцлера Германии Олафа Шольца на митинге его партии СДПГ в Нюрнберге. Немецкий политик высказался за усиление контроля над нелегальной миграцией.

Как отметил Рау, последние заявления Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, являющиеся основой добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей.

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Как подчеркивают польские власти, нарушения в выдаче виз в Польше случайны и расследуются службами. Центральное антикоррупционное бюро в рамках этого расследования задержало семь человек.