Польша призвала канцлера Германии Шольца уважать суверенитет страны и воздерживаться от заявлений, ухудшающих отношения между двумя странами
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обратился к Олафу Шольцу с просьбой уважать суверенитет Польши после предложения канцлера Германии усилить контроль на границе из-за мигрантов.
Об этом сообщает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.
Как подчеркнул польский министр, последние заявления немецкого политика свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и продолжающуюся в стране избирательную кампанию.
Речь идет о выступлении канцлера Германии Олафа Шольца на митинге его партии СДПГ в Нюрнберге. Немецкий политик высказался за усиление контроля над нелегальной миграцией.
Как отметил Рау, последние заявления Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, являющиеся основой добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей.
Как подчеркивают польские власти, нарушения в выдаче виз в Польше случайны и расследуются службами. Центральное антикоррупционное бюро в рамках этого расследования задержало семь человек.
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Саме це і хамське бидляче ставлення до українців і було головною причиною двох історичних розділів Польщі. Уроки історії судячи з усього нічому не навчили ясновельможне паньство: пихатість, нездоровий гонор і чваньство так пре з, по-суті своїй, голодранців.
У США виїхало багато поляків, але пашуть, заполонили Шікаго так, що польську знають усі слов'яни, досягли чогось та позбавились пихатості.
В рашки теж підгрунтя такого ж рівня легітимності.
Для внутрішнього використання.
Коли ЄС ще тільки була "дуже схвильовано-занепокаєна" Польща почали приймати біженців з України навіть БЕЗ ПАСПОРТІВ!!! То майте хочь трохи вихованості , вдячності й поваги до Польщі. Але схоже більшість коментаторів тут невигласи які не знають що таке вдячність чи фсбшні ср4ні провокатори!!!