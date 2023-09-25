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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты атаковали Одесщину 19 "шахедами" и двумя сверхзвуковыми ракетами "Оникс", также запустили 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям Украины. ФОТОрепортаж

Ночью, 25 сентября, Силы обороны сбили 19 дронов типа "Shahed" и 11 "Калибров".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны Юга.

"Для атаки с моря дополнительно к надводному ракетоносителю была привлечена подлодка из новороссийской бухты. 19 "шахедов" и 11 "Калибров" сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. По 1 "Калибру" над Николаевщиной и Кировоградщиной, подавляющее же большинство - в небе над Одесщиной", - говорится в сообщении.

Однако есть попадания. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе: в здании привокзальной гостиницы, уже несколько лет не функционирующей, вспыхнул пожар. "Ониксами" разрушены зернохранилища. Без пострадавших.

"В результате падения обломков в ходе боевой работы повреждениям и возгоранию подверглись складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Также загоралась трава на открытых территориях. Пожары ликвидированы. Пострадавшие не зафиксированы.

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Оккупанты атаковали Одесщину 19 шахедами и двумя сверхзвуковыми ракетами Оникс, также запустили 12 Калибров со сложными траекториями движения по разным областям Украины 01
Оккупанты атаковали Одесщину 19 шахедами и двумя сверхзвуковыми ракетами Оникс, также запустили 12 Калибров со сложными траекториями движения по разным областям Украины 02
Оккупанты атаковали Одесщину 19 шахедами и двумя сверхзвуковыми ракетами Оникс, также запустили 12 Калибров со сложными траекториями движения по разным областям Украины 03
Оккупанты атаковали Одесщину 19 шахедами и двумя сверхзвуковыми ракетами Оникс, также запустили 12 Калибров со сложными траекториями движения по разным областям Украины 04

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обстрел (27043) Одесса (7874) Одесская область (3560) ракеты (3566)


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Топ комментарии
+34
Гнати такого президента і уряд, віддати під суд і скарати! Керівництво країни нездале організувати і забезпечити захист держави. Ворог безкарно нищить нашу економіку, інфраструктуру, енергетику, руйнує наші міста і села, убиває наших людей. А "наше"(?) керівництво піариться, знімає відосіки і монологи про себе, любимих, їздить без толку по закордонах і РОЗКРАДАЄ країну (те що залишається після московських руйнувань).І чекає поки на фронтах погибне Цвіт нашої Нації, щоб кинути окрадену і знекрівлену Україну під ноги кацапам. Уже весь світ не сприймає цих обдолбаних аморалів, обмежує допомогу, волає щоб припинили корупцію і розкрадання. І все голосніше вимагає виборів - перевиброрів цієї продажної злодюжної камарільї!
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25.09.2023 08:23
+26
Нихрена себе где.

На месте ПВО и отлично работает. С таким количеством одновременной трех-слойной атаки не справилось бы ни одно ПВО в мире.
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25.09.2023 08:36
+17
******
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25.09.2023 06:57
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Якою має бути відплатна акція?
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25.09.2023 15:03 Ответить
Уже за те лавэ,что херачим сейчас на бубны,брусчатку,асвальт,и разную хрень,давно купили бы " Патриоты" и прикрыли хотя бы миллионники !
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25.09.2023 22:44 Ответить
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