Оккупанты атаковали Одесщину 19 "шахедами" и двумя сверхзвуковыми ракетами "Оникс", также запустили 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям Украины. ФОТОрепортаж

Ночью, 25 сентября, Силы обороны сбили 19 дронов типа "Shahed" и 11 "Калибров".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны Юга.

"Для атаки с моря дополнительно к надводному ракетоносителю была привлечена подлодка из новороссийской бухты. 19 "шахедов" и 11 "Калибров" сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. По 1 "Калибру" над Николаевщиной и Кировоградщиной, подавляющее же большинство - в небе над Одесщиной", - говорится в сообщении.

Однако есть попадания. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе: в здании привокзальной гостиницы, уже несколько лет не функционирующей, вспыхнул пожар. "Ониксами" разрушены зернохранилища. Без пострадавших.

"В результате падения обломков в ходе боевой работы повреждениям и возгоранию подверглись складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Также загоралась трава на открытых территориях. Пожары ликвидированы. Пострадавшие не зафиксированы.

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