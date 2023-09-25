Британские военные активизировали обучение украинских инженеров на военной базе в Польше, - BBC

Военные Великобритании обучают украинских инженеров разминировать большие территории от российских мин.

Об этом сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.

"Тренинг начался еще в прошлом ноябре, где каждый курс длился несколько недель. Обычно в него входят "лишь несколько десятков опытных украинских саперов", - говорится в сообщении.

Концентрация мин в оккупированных Россией регионах замедлила контрнаступление Украины, ограничив территориальные завоевания на востоке и юге. Украина надеется, что с усилением подготовки по разминированию освободить оккупированные территории станет легче.

Штабный сержант Кевин Энгстром рассказал BBC, что британцы обучают украинских военных золотому стандарту разминирования, предусматривающему время и терпение. Однако он добавляет, если непосредственной угрозой является стрельба, то процесс не всегда может быть медленным и методическим. Британские инструкторы комментируют скорость украинских солдат.

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"Они очень быстрые. Первый раз, когда я отправлялся в Афганистан, я был медленным. Они справляются лучше", – отметил британский военный.

Британские инструкторы сравнивают разминирование с разгадыванием головоломки или игрой в шахматы. Настоящей задачей является попытка выяснить, где находятся минные поля и почему они там установлены. Часто это происходит намеренно, чтобы привлечь войска, которые могут стать целью артиллерии.