Британские военные активизировали обучение украинских инженеров на военной базе в Польше, - BBC
Военные Великобритании обучают украинских инженеров разминировать большие территории от российских мин.
Об этом сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.
"Тренинг начался еще в прошлом ноябре, где каждый курс длился несколько недель. Обычно в него входят "лишь несколько десятков опытных украинских саперов", - говорится в сообщении.
Концентрация мин в оккупированных Россией регионах замедлила контрнаступление Украины, ограничив территориальные завоевания на востоке и юге. Украина надеется, что с усилением подготовки по разминированию освободить оккупированные территории станет легче.
Штабный сержант Кевин Энгстром рассказал BBC, что британцы обучают украинских военных золотому стандарту разминирования, предусматривающему время и терпение. Однако он добавляет, если непосредственной угрозой является стрельба, то процесс не всегда может быть медленным и методическим. Британские инструкторы комментируют скорость украинских солдат.
"Они очень быстрые. Первый раз, когда я отправлялся в Афганистан, я был медленным. Они справляются лучше", – отметил британский военный.
Британские инструкторы сравнивают разминирование с разгадыванием головоломки или игрой в шахматы. Настоящей задачей является попытка выяснить, где находятся минные поля и почему они там установлены. Часто это происходит намеренно, чтобы привлечь войска, которые могут стать целью артиллерии.
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