Путин поручил Шойгу к началу октября улучшить ситуацию на фронте и остановить украинское контрнаступление, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу к началу октября улучшить ситуацию на фронте, остановить украинское контрнаступление и вернуть российским войскам инициативу для начала наступательной операции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики ссылаются на информацию от инсайдеров, которые говорят, что российское военное командование может отдавать приказы о непрерывных контратаках в надежде довести украинское наступление до кульминации, даже ценой больших потерь.

"Институт уже наблюдал случаи, когда российское МО, опасаясь неизбежной потери приверженности Путина, убирало командиров, дававших негативные оценки войне. Или когда российские войска начали неудачное наступление на Угледар в феврале 2023 года, чтобы добиться внутрироссийского информационного эффекта от успехов группы "Вагнер" в Бахмуте", - добавили в ISW.

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