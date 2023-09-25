Путин поручил Шойгу к началу октября улучшить ситуацию на фронте и остановить украинское контрнаступление, - ISW
Российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу к началу октября улучшить ситуацию на фронте, остановить украинское контрнаступление и вернуть российским войскам инициативу для начала наступательной операции.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
Аналитики ссылаются на информацию от инсайдеров, которые говорят, что российское военное командование может отдавать приказы о непрерывных контратаках в надежде довести украинское наступление до кульминации, даже ценой больших потерь.
"Институт уже наблюдал случаи, когда российское МО, опасаясь неизбежной потери приверженности Путина, убирало командиров, дававших негативные оценки войне. Или когда российские войска начали неудачное наступление на Угледар в феврале 2023 года, чтобы добиться внутрироссийского информационного эффекта от успехов группы "Вагнер" в Бахмуте", - добавили в ISW.
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Доручало в середині березня-2022 завершити оточення Києва до завершення місяця.
Доручало рублю не падати.
Кричало, що в Херсоні вони "навсєхда", а через 6 тижнів Херсон зачистили від кацапського непотребу.
І ще багато чого багато кому доручав цей психічно хворий дегенерат.
Не значить, що в реальному житті хоч щось з цього вийде
Хотя, кожугетыч классно командует:
"Приступайте к ОТВОДУ войск!"
В жопу раненый Шойгу
тихо уползал в тайгу...
С топорм в спине *****
вслед за ним в тайгу ползло...