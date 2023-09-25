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Новости Война
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Путин поручил Шойгу к началу октября улучшить ситуацию на фронте и остановить украинское контрнаступление, - ISW

шойгу,путин

Российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу к началу октября улучшить ситуацию на фронте, остановить украинское контрнаступление и вернуть российским войскам инициативу для начала наступательной операции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики ссылаются на информацию от инсайдеров, которые говорят, что российское военное командование может отдавать приказы о непрерывных контратаках в надежде довести украинское наступление до кульминации, даже ценой больших потерь.

"Институт уже наблюдал случаи, когда российское МО, опасаясь неизбежной потери приверженности Путина, убирало командиров, дававших негативные оценки войне. Или когда российские войска начали неудачное наступление на Угледар в феврале 2023 года, чтобы добиться внутрироссийского информационного эффекта от успехов группы "Вагнер" в Бахмуте", - добавили в ISW.

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Автор: 

путин владимир (31236) Шойгу Сергей (712) ISW (493) контрнаступление (353)


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Топ комментарии
+23
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25.09.2023 07:38
+22
Шойгу, запрягай оленів.
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25.09.2023 07:30
+17
Ну куйло доручало Київ взяти за 3 дні.

Доручало в середині березня-2022 завершити оточення Києва до завершення місяця.

Доручало рублю не падати.

Кричало, що в Херсоні вони "навсєхда", а через 6 тижнів Херсон зачистили від кацапського непотребу.

І ще багато чого багато кому доручав цей психічно хворий дегенерат.

Не значить, що в реальному житті хоч щось з цього вийде
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25.09.2023 07:56
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25.09.2023 07:27 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/l3iESXw5BtQ https://www.youtube.com/shorts/l3iESXw5BtQ

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25.09.2023 11:17 Ответить
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25.09.2023 11:30 Ответить
Иначе у пригожина будет анальный друг
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25.09.2023 07:28 Ответить
Шойгу, запрягай оленів.
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25.09.2023 07:30 Ответить
"Контрнаступление хахлов! Стой!!! Раз-два!!!"
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25.09.2023 08:29 Ответить
А Хуженєкудич такий: "***, як же я сам не допетрив..."
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25.09.2023 07:33 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/l3iESXw5BtQ https://www.youtube.com/shorts/l3iESXw5BtQ
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25.09.2023 11:18 Ответить
то есть,мясные штурмы.
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25.09.2023 07:33 Ответить
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25.09.2023 07:38 Ответить
А що ж тут залишилося до початку жовтня? П'ять днів? Взагалі не вірю одкровенням цієї контори інтернет-заробітчан isw.
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25.09.2023 07:39 Ответить
погана новина
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25.09.2023 07:42 Ответить
Ну куйло доручало Київ взяти за 3 дні.

Доручало в середині березня-2022 завершити оточення Києва до завершення місяця.

Доручало рублю не падати.

Кричало, що в Херсоні вони "навсєхда", а через 6 тижнів Херсон зачистили від кацапського непотребу.

І ще багато чого багато кому доручав цей психічно хворий дегенерат.

Не значить, що в реальному житті хоч щось з цього вийде
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25.09.2023 07:56 Ответить
Зная Шойгу, он подтянет мяска, и тут как раз кассетные атакамсы подспешат.
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25.09.2023 07:49 Ответить
Он норм фигуры вырезает по дереву и утилизирует кацев в мясных штурмах так что пускай так продуктивно и дальше работает'держу за него кулами чтоб не турнули)кужугетич держись)
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25.09.2023 07:52 Ответить
товарис прапорщик, остановіте поезд! Прапор: " Поезд стой, раз-два!"
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25.09.2023 07:52 Ответить
Э-э-э-э. Вообще-то за ведение военных действий отвественен генштаб. Причём тут оленевод?
Хотя, кожугетыч классно командует:
"Приступайте к ОТВОДУ войск!"
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25.09.2023 07:55 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/l3iESXw5BtQ https://www.youtube.com/shorts/l3iESXw5BtQ
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25.09.2023 11:20 Ответить
Зараз косооке шойґу покличе свого дружбана, шамана-оленейоба з касапських ******. Той наверне галюциногенних грибів, зап'є боярою, і бринькаючи на дримбі, почне верещати дурним голосом "ой-я, гей-я, сЦарь хороший, теу-теу, боярє плохіє. Віжу дух сРаліна, памагі-иииииии". "Це знак" - зрадіє олєнєвод. І накаже витягнути зі схронів іржаві танки "іосіфЪ сралінЪ - 8". "Вот сєкретноє оружиє побєди!" - відзвітує косооке шойґу перед бункерним.
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25.09.2023 08:08 Ответить
а коні, будьоновки?
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25.09.2023 09:33 Ответить
Все ще попереду, і коні, і будьоновки
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25.09.2023 20:28 Ответить
Карочє, через п'ять днів з кожедуповіча содрут кожу
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25.09.2023 08:10 Ответить
Та не, кожедупыч сядет на оленя приедет на фронт и всё порешает, но это не точно))))
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25.09.2023 08:16 Ответить
А якщо не впорається, то його урочисто насадять на кремлівську "звізду" 😂💥🇺🇦
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25.09.2023 08:22 Ответить
Ага. Шойгу у своєму храмі верблюда у жертву принесе та поговорить з духами предків.
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25.09.2023 08:24 Ответить
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25.09.2023 09:06 Ответить
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25.09.2023 09:08 Ответить
Поки що злі духи допомагають ідолопоклонникам відправляти до пекла по тисячі безбожників на день. На жаль
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25.09.2023 09:09 Ответить
Сподіваюсь, для виконання наказу вони задіють ще не до кінця сформовані резервні з'єднання, на кшталт 25-ї армії.
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25.09.2023 09:16 Ответить
Путлер капут!
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25.09.2023 09:24 Ответить
Дивує ситуація, коли міністр оборони керує військами! Фактично, повноваження зазначеної посади відповідають професії завгоспа.
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25.09.2023 09:28 Ответить
Готують на осінь нову хвилю могілізації.
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25.09.2023 09:31 Ответить
Пуйло вимагає подарунків на днюху від олєнєвода.
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25.09.2023 09:38 Ответить
Шойгу немедленно поручил выписать из Тувы шаманов с бубнами.....
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25.09.2023 09:55 Ответить
чего вы набросились на Шойгу, нормминистЕр пусть рулит и дальше! А фигурки какие из дерева вырезает? Отож!
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25.09.2023 10:07 Ответить
..ну сча начнется, стадо аленей помчитЦо на передовую, агитбригады и прочая фигня будет вояк с болот мацковии в патриотчувства вгонять...
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25.09.2023 10:31 Ответить
Конец войны.

В жопу раненый Шойгу
тихо уползал в тайгу...
С топорм в спине *****
вслед за ним в тайгу ползло...
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25.09.2023 10:36 Ответить
Российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу к началу октября улучшить ситуацию на фронте, остановить украинское контрнаступление. - Про це ISW особисто розповів сам шойгу, а може і сам путін!
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25.09.2023 11:09 Ответить
Це все рівно,що наказати здійснити "закат солнца в ручную"!🤣
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25.09.2023 11:29 Ответить
Відмінно. Значить у ЗСУ все таки є шанс дійти до Азавського моря до зими.
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25.09.2023 12:49 Ответить
Ну, если Пыня... да еще Кожуруедыч.... Виктория всенепременно случится!
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25.09.2023 12:49 Ответить
Чим деякі незадоволені? Шойгу гарний у командуванні орками, нехай і далі діє в тому самому дусі...
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26.09.2023 14:09 Ответить
На шуя тут Шойгу, если начнётся распутица? Но если по причине погоды техника не остановится, тогда приказы путина для украинского наступления ничего не значат!
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27.09.2023 05:38 Ответить
 
 