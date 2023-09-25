ВСУ отразили атаки врага на Бахмутском направлении, на Авдеевском – держат оборону на занятых рубежах, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском и наступательные действия - на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки произошло более 32 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 56 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары были нанесены по Степному Сумской области; Чернещине Харьковской области; Новоегоровке, Невскому Луганской области; Спирному, Клещиевке, Андреевке, Нью-Йорку, Авдеевке, Новомихайловке, Угледару, Золотой Ниве, Урожайному, Старомайорскому и Зеленому Полю Донецкой области; Вербовому, Малой Токмачке, Работино и Новоданиловке Запорожской области; Бериславу, Одрадокаменке, Николаевке, Бургунке, Ольговке Херсонской области и городу Херсону.

Под артиллерийским огнем оказались более 70 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не совершал. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Противник пытался вернуть утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

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На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

В то же время, на Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и поражают тылы противника.

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