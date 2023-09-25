Оккупанты за сутки выпустили по Херсонщине почти 500 снарядов, два человека погибли

За минувшие сутки противник совершил 87 обстрелов, выпустив 497 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсону враг выпустил 23 снаряда.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания медицинского и учебных заведений, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе; территорию и сооружения заводов в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 11 - получили ранения" , – говорится в сообщении.

Сегодня в 01:00 враг обстрелял Херсон. Повреждено здание учебного заведения. Около 05:00 армия РФ ударила из авиации по населенным пунктам – Ольговке и Львовому.

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