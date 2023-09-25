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Новости
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Главы ОВА против изъятия военного НДФЛ у громад: "Доходы местных бюджетов сократятся на четверть"

бюджет,всу,армия

Изъятие из местных бюджетов НДФЛ от зарплат военных и правоохранителей расшатывает основы государства и может привести к роковым последствиям.

Об этом заявил представитель президентской вертикали власти – начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своей статье для "Экономической правды", информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство финансов Украины предложило нововведение, которое существенно ухудшит состояние местных бюджетов. Все – ради усиления обороноспособности страны. Безусловно, хорошее намерение! Но кто-то просчитывал, что такое решение может привести к роковым последствиям для жизни территориальных громад? Или кто-то просчитал те миллиарды помощи, которые громады оказывают военным? Не понятно, для чего необходимо в такое тяжелое время расшатать основу каждой сильной страны – финансово состоятельную и стабильную территориальную громаду", - пишет Максим Козицкий.

Он отмечает, что НДФЛ формирует около 60% доходов местных бюджетов.

Также читайте: Бутусов: Лишение громад военного НДФЛ приведет к катастрофическим последствиям

"Если государство забирает из местных бюджетов средства, то тогда также должно взять на свое содержание те завдения и учреждения, которые содержались громадами. Потому что после изъятия НДФЛ они не смогут и дальше их финансировать", - подчеркнул Максим Козицкий.

По его словам, в течение 2017-2023 годов объем дополнительной дотации уменьшился более чем в 5 раз, а объем расходов на переданные полномочия вырос вдвое. При условии изъятия из местных бюджетов в 2024 году военного НДФЛ и уменьшения на 4% норматива отчислений от НДФЛ необходимо будет увеличение в несколько раз объема дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов на содержание учебных заведений и здравоохранения для местных бюджетов.

"В целом если НДФЛ военнослужащих заберут у громад, то финансовый потенциал местных бюджетов области в следующем году уменьшится на треть. Уже сегодня 72% ресурса местных бюджетов направляются на заработную плату, энергоносители, социальные выплаты, стипендии, медикаменты и питание. А если учесть рост средней заработной платы в соответствии с ростом должностного оклада работника (17,4%), цен и тарифов на энергоносители (12,5%), инфляционных процессов (10,8%), то местным бюджетам необходимо будет около 4,0 млрд грн дополнительно. Не говорю уже о минимальных расходах на развитие", - пишет Козицкий.

Также читайте: Минфин хочет сократить доходы местных бюджетов на четверть, - Козицкий

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины приняла обращение к Президенту, Кабмину и Верховной Раде о необходимости сохранения "военного" НДФЛ в местных бюджетах. В АГУ подчеркнули, что громады тратят на помощь ВСУ и безопасность жителей гораздо больше средств, чем получают от "военного" НДФЛ. Изъятие у громад этих средств разрушит систему обороны страны.

В то же время, Кабмин решил изъять военный НДФЛ из бюджета общин уже в октябре.

Автор: 

налоги (3238) военнослужащие (6124) Козицкий Максим (98) Налог на доходы физлиц (11)


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Топ комментарии
+12
- Бачиш супутник Притулки?
- І я не бачу.
- А він Є!
- І коштує 600 мільйонів!
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25.09.2023 08:54
+9
Зелені шукають, що ще вкрасти.
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25.09.2023 08:52
+6
Вкрасти.
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25.09.2023 08:53
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Таке враження що комусь чим гірше,тим краще
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25.09.2023 08:44 Ответить
Зелені шукають, що ще вкрасти.
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25.09.2023 08:52 Ответить
Таке враження що ці гроші заберуть і нікуди не будуть витрачати. Куди влада планує їх витратити?
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25.09.2023 08:45 Ответить
Вкрасти.
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25.09.2023 08:53 Ответить
збільшення видатків на оборону на наступний рік на 300 лярдів за рахунок чого профінансувати? правильно, за рахунок зменшення будівництва стадіонів, доріг і неактуального перекладання бруківки. дивлячись на ту дичину як на місцевих рівнях непріоритетно витрачаються кошти на абсолютно неактуальне зараз будівництво стадіонів і перекладення бруківки, колективний Захід все менше і менше хоче виділяти коштів для допомоги Україні. про корупцію взагалі не говорю. про це, тобто про боротьбу з корупцією Вові сказав сам Байден.
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25.09.2023 09:28 Ответить
взяти у громад....і купити яйця по 17
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25.09.2023 09:44 Ответить
а що, краще будувати новий стадіон на місці ще досить в хорошому стані старого стадіона в райцентрі за 150 лямів?
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25.09.2023 09:51 Ответить
Ви в курсі скільки побудовано стадіонів і скільки допомоги надано військовим?
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25.09.2023 10:29 Ответить
під "побудовано стадіонів" (яскравий конкретний приклад - на Волині у невеличкому колишньому райцентрі вирішили знести існуючий стадіон, який ще в досить нормальному стані і на його місці побудувати новий стадіон вартістю робіт у 150 млн грн) умовно закладаються нераціональні і дуже неактуальні витрати під час війни на різні речі - від закупки барабанів до будівництва доріг і вже заїзджене перекладення бруківки.. а що конкретно ви мали на увазі під допомогою військовим? тобто точніше, під джерелами походженя надання цієї допомоги?
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25.09.2023 11:14 Ответить
Ви впевнені в тому, що проблема у найкращій реформі самоврядування, необхідній для вступу України в ЄС та НАТО, чи проблема в госпІдарях?
Конкретний приклад.
- 23 липень 2023 р. - З початку року Полтавська міськрада виділила на потреби військових та правоохоронців понад 341 млн грн. ... Андрій Карпов Полтава
- Захоплення влади у Полтаві "слугами" Ямщіковими.

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25.09.2023 12:49 Ответить
100 % проблема в госпідарях. проте зараз під час війни таку проблему госпідарів миттєво ніяк не вирішити. і тому якщо цей радикальний захід дозволить залучити більше коштів на фінансування ЗСУ - то це гуд. любий притомний вам скаже, що зараз фінансування армії - пріоритет, ніж "будівництво" стадіону.
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25.09.2023 14:48 Ответить
Цього Зеленський не обіцяв, але отримайте
https://www.youtube.com/watch?v=jA0uF_HIVmc

https://www.facebook.com/people/Viktor-Bobyrenko/***********************************************************************/?__cft__[0]=AZW81tJZGAm8gLSF4jrE9Gt-WeDMX_9owOJOt1RH8Nv-OzvRHSkmNgphcxY82YKv2o-cLk3_DSKJmewfLWakRbvCIvyRa-HLTp4t8SafcTgnKgjcW9wTRtNooNd8MQpGnEU&__tn__=-UC%2CP-R Viktor Bobyrenko

Як помножити на нуль реформу?

Верховна рада проголосувала за вилучення ПДФО військових (податок на доходи фізичних осіб) з бюджетів громад до бюджету України.

Це не помилка. Це злочин.

Під час війни вони вбивають найуспішнішу реформу України.

Фінансово незалежні громади = демократія.

Офіс президента хоче вирішити дві задачі:

1) Зняти тільки цього року (4й квартал) понад 30 мільярдів гривень з місцевих бюджетів і відправити їх в кудись (сподіваємося, що не на схематози, ноетанєточна);

Тут треба заявити, що дірки у бюджеті залатати цими грошима не можливо.

Бюджет країни 3 трильйони. 30 мільярдів, це - 0,1%.

0,1% - фігня.

А ось для громад - це дуже великі кошти.

Для прикладу, в деяких прифронтових сільських громадах Сумщини віднімають 10-12 мільйонів.

Це громади, які обстрілюються - ЩОДЕННО. Їм лишні ці гроші?

А ось, наприклад, для Ірпеня - це 60 млн.

В Ірпені вже все відновили після окупації?

2) Коли вони вилучать ці кошти іще і в наступному році (що очевидно), то головам громад доведеться їхати до Києва чи в ОВА і випрошувати дотації/субвенції. Як і у часи януковича.

Аїм гроші будуть давати за принципом лояльності до зелених.

Будуть цементувати вертикаль перед виборами.

Але ми будемо розказувати людям, хто пограбував громади.

Ось, наприклад, Сумщина.

"ЗА" те, щоби передати військовий ПДФО від громад до держбюджету, проголосували представники партії «Слуга народу»: Михайло Ананченко, Тетяна Скрипка, Ігор Васильєв, Максим Гузенко, Микола Задорожній, Олександр Качура.

Мажоритарник Ігор Молоток (депутатська група «За майбутнє») - утримався від голосування.
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25.09.2023 15:57 Ответить
а Полтаву дуже поважаю ще з часів його "Вата шоу". ))
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25.09.2023 14:49 Ответить
- Бачиш супутник Притулки?
- І я не бачу.
- А він Є!
- І коштує 600 мільйонів!
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25.09.2023 08:54 Ответить
А який ти супутник бачиш ? Якийсь бачиш - тоді піди перевірся до психіатра !
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25.09.2023 09:43 Ответить
Це доводить "неймовірну ефективність" роботи посадовців територіальних громад.
Які замість формування інвестклімату, розвитку місцевого бізнесу та створення нових робочих місць у регіоні, займалися лише перекачкой грошей з центрального бюджета у локальні.
Ото й уся "високоефективнісь"
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25.09.2023 08:48 Ответить
добре, що тепер зелені займуться перекачкой із держбюджету у особисті кишені

"зробимо їх ще раз!"
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25.09.2023 09:46 Ответить
А з іншого боку, догрались місцеві з плиткою і стадіонами.
Хоча д'Єрьмак би все одно дав команду.
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25.09.2023 08:58 Ответить
місцеві відправляли чемодани з зеленню куди треба.
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25.09.2023 11:13 Ответить
д'Єрьмак вирішив прибрати проміжну паразитну ланку.
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25.09.2023 11:21 Ответить
вилучення військового ПДФО у громад

********* військового ПДФО у громад!
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25.09.2023 09:02 Ответить
Менше барабанів у бобмбосховище закупляти будуть
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25.09.2023 09:03 Ответить
Сподіваюсь притомні юристи доведуть Дерьмаку і Со, що ця спроба тупої крадіжки в Територіальних Громад є порушенням діючого українського та міжнародного законодавства! Хоча тим, хто під 111 ст. ККУ ходить чого боятися? Їх тільки куля зупинить.
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25.09.2023 09:17 Ответить
Все правильно роблять, що забирають гроші в центральний бюджет. В центральному бюджеті гроші видно і їх перевіряють аудитори від діда Байдена, а витрачання коштів ОТГ перевіряє місцеве КРУ, яке давно зрослося із місцевими князьками. Так що рішення правильне і своєчасне.
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25.09.2023 09:40 Ответить
то ЦПК, Ніколов, Ярова то аудитори Байдена?! і до речі твого КРУ вже нема багато років, а Держаудитслужба працює на підров обороноздатності країни
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25.09.2023 11:02 Ответить
дєоьмак і гетманцев сказали в морг, значить в морг
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25.09.2023 11:00 Ответить
Это чистой воды бюджетное рейдерство и контрольный в голову децентрализации
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25.09.2023 21:33 Ответить
 
 