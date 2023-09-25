Главы ОВА против изъятия военного НДФЛ у громад: "Доходы местных бюджетов сократятся на четверть"
Изъятие из местных бюджетов НДФЛ от зарплат военных и правоохранителей расшатывает основы государства и может привести к роковым последствиям.
Об этом заявил представитель президентской вертикали власти – начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своей статье для "Экономической правды", информирует Цензор.НЕТ.
"Министерство финансов Украины предложило нововведение, которое существенно ухудшит состояние местных бюджетов. Все – ради усиления обороноспособности страны. Безусловно, хорошее намерение! Но кто-то просчитывал, что такое решение может привести к роковым последствиям для жизни территориальных громад? Или кто-то просчитал те миллиарды помощи, которые громады оказывают военным? Не понятно, для чего необходимо в такое тяжелое время расшатать основу каждой сильной страны – финансово состоятельную и стабильную территориальную громаду", - пишет Максим Козицкий.
Он отмечает, что НДФЛ формирует около 60% доходов местных бюджетов.
"Если государство забирает из местных бюджетов средства, то тогда также должно взять на свое содержание те завдения и учреждения, которые содержались громадами. Потому что после изъятия НДФЛ они не смогут и дальше их финансировать", - подчеркнул Максим Козицкий.
По его словам, в течение 2017-2023 годов объем дополнительной дотации уменьшился более чем в 5 раз, а объем расходов на переданные полномочия вырос вдвое. При условии изъятия из местных бюджетов в 2024 году военного НДФЛ и уменьшения на 4% норматива отчислений от НДФЛ необходимо будет увеличение в несколько раз объема дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов на содержание учебных заведений и здравоохранения для местных бюджетов.
"В целом если НДФЛ военнослужащих заберут у громад, то финансовый потенциал местных бюджетов области в следующем году уменьшится на треть. Уже сегодня 72% ресурса местных бюджетов направляются на заработную плату, энергоносители, социальные выплаты, стипендии, медикаменты и питание. А если учесть рост средней заработной платы в соответствии с ростом должностного оклада работника (17,4%), цен и тарифов на энергоносители (12,5%), инфляционных процессов (10,8%), то местным бюджетам необходимо будет около 4,0 млрд грн дополнительно. Не говорю уже о минимальных расходах на развитие", - пишет Козицкий.
Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины приняла обращение к Президенту, Кабмину и Верховной Раде о необходимости сохранения "военного" НДФЛ в местных бюджетах. В АГУ подчеркнули, что громады тратят на помощь ВСУ и безопасность жителей гораздо больше средств, чем получают от "военного" НДФЛ. Изъятие у громад этих средств разрушит систему обороны страны.
В то же время, Кабмин решил изъять военный НДФЛ из бюджета общин уже в октябре.
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Конкретний приклад.
- 23 липень 2023 р. - З початку року Полтавська міськрада виділила на потреби військових та правоохоронців понад 341 млн грн. ... Андрій Карпов Полтава
- Захоплення влади у Полтаві "слугами" Ямщіковими.
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Як помножити на нуль реформу?
Верховна рада проголосувала за вилучення ПДФО військових (податок на доходи фізичних осіб) з бюджетів громад до бюджету України.
Це не помилка. Це злочин.
Під час війни вони вбивають найуспішнішу реформу України.
Фінансово незалежні громади = демократія.
Офіс президента хоче вирішити дві задачі:
1) Зняти тільки цього року (4й квартал) понад 30 мільярдів гривень з місцевих бюджетів і відправити їх в кудись (сподіваємося, що не на схематози, ноетанєточна);
Тут треба заявити, що дірки у бюджеті залатати цими грошима не можливо.
Бюджет країни 3 трильйони. 30 мільярдів, це - 0,1%.
0,1% - фігня.
А ось для громад - це дуже великі кошти.
Для прикладу, в деяких прифронтових сільських громадах Сумщини віднімають 10-12 мільйонів.
Це громади, які обстрілюються - ЩОДЕННО. Їм лишні ці гроші?
А ось, наприклад, для Ірпеня - це 60 млн.
В Ірпені вже все відновили після окупації?
2) Коли вони вилучать ці кошти іще і в наступному році (що очевидно), то головам громад доведеться їхати до Києва чи в ОВА і випрошувати дотації/субвенції. Як і у часи януковича.
Аїм гроші будуть давати за принципом лояльності до зелених.
Будуть цементувати вертикаль перед виборами.
Але ми будемо розказувати людям, хто пограбував громади.
Ось, наприклад, Сумщина.
"ЗА" те, щоби передати військовий ПДФО від громад до держбюджету, проголосували представники партії «Слуга народу»: Михайло Ананченко, Тетяна Скрипка, Ігор Васильєв, Максим Гузенко, Микола Задорожній, Олександр Качура.
Мажоритарник Ігор Молоток (депутатська група «За майбутнє») - утримався від голосування.
- І я не бачу.
- А він Є!
- І коштує 600 мільйонів!
Які замість формування інвестклімату, розвитку місцевого бізнесу та створення нових робочих місць у регіоні, займалися лише перекачкой грошей з центрального бюджета у локальні.
Ото й уся "високоефективнісь"
"зробимо їх ще раз!"
Хоча д'Єрьмак би все одно дав команду.
********* військового ПДФО у громад!