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Новости Агрессия России против Украины
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 276 270 человек (+420 за сутки), 4 667 танков, 6 260 артсистем, 8 927 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 276 270 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 276 270 (+420) человек;
  • танков - 4 667 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин - 8 927 (+13) единиц;
  • артиллерийских систем - 6 260 (+27) единиц;
  • РСЗВ - 791 (+2) единиц;
  • средств ПВО - 533 (+2) единиц;
  • самолетов - 315 (+0) единиц;
  • вертолетов - 316 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 895 (+7) единиц;
  • крилатых ракет - 1 518 (+0) единиц;
  • кораблей /катеров - 20 (+0) единиц;
  • подводных лодок / submarines - 1 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8 746 (+12) единиц;
  • специальной техники - 918 (+4) единиц.

Также читайте: ВСУ отразили атаки врага на Бахмутском направлении, на Авдеевском – держат оборону на занятых рубежах, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 276 270 человек (+420 за сутки), 4 667 танков, 6 260 артсистем, 8 927 бронированных машин 01

Автор: 

армия РФ (19154) Генштаб ВС (6245) ликвидация (3523) уничтожение (6883)


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Топ комментарии
+18
Минув 3501 день москальсько-української війни. Сумний ювілей.
65! одиниць техніки та 420! чумардосів.
Арта 29!!, броня 18!, логістика 12!
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 2 - 4.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 276 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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25.09.2023 08:57
+11
Непоганий намолот орків і металобрухту
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25.09.2023 08:55
+10
Полковника ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО избил боец «Азова», - росСМИ. Фото
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25.09.2023 09:09
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Непоганий намолот орків і металобрухту
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25.09.2023 08:55 Ответить
Минув 3501 день москальсько-української війни. Сумний ювілей.
65! одиниць техніки та 420! чумардосів.
Арта 29!!, броня 18!, логістика 12!
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 2 - 4.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 276 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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25.09.2023 08:57 Ответить
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25.09.2023 08:59 Ответить
Четверг 21 сентября 2023г., в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 286195 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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25.09.2023 09:39 Ответить
Полковника ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО избил боец «Азова», - росСМИ. Фото
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25.09.2023 09:09 Ответить
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25.09.2023 09:26 Ответить
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25.09.2023 11:34 Ответить
Регулярно є засоби ППО.
Це дуже добре. Ланцюгова реакція - якщо десь пробили дірку в системі ППО, то потім через цю дірку залітають дрони/ракети і нищать сусідні комплекси.
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25.09.2023 09:23 Ответить
є місячний рекорд по арті.
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25.09.2023 10:27 Ответить
Рекорд був на ранок суботи - 703 стволи. На сьогодні 753 стволка, плюс 52 реактивна.
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25.09.2023 10:38 Ответить
 
 