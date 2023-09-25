Общие боевые потери РФ с начала войны - около 276 270 человек (+420 за сутки), 4 667 танков, 6 260 артсистем, 8 927 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 276 270 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 276 270 (+420) человек;

танков - 4 667 (+5) единиц;

боевых бронированных машин - 8 927 (+13) единиц;

артиллерийских систем - 6 260 (+27) единиц;

РСЗВ - 791 (+2) единиц;

средств ПВО - 533 (+2) единиц;

самолетов - 315 (+0) единиц;

вертолетов - 316 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 895 (+7) единиц;

крилатых ракет - 1 518 (+0) единиц;

кораблей /катеров - 20 (+0) единиц;

подводных лодок / submarines - 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 8 746 (+12) единиц;

специальной техники - 918 (+4) единиц.

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