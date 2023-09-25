Общие боевые потери РФ с начала войны - около 276 270 человек (+420 за сутки), 4 667 танков, 6 260 артсистем, 8 927 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 276 270 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 276 270 (+420) человек;
- танков - 4 667 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин - 8 927 (+13) единиц;
- артиллерийских систем - 6 260 (+27) единиц;
- РСЗВ - 791 (+2) единиц;
- средств ПВО - 533 (+2) единиц;
- самолетов - 315 (+0) единиц;
- вертолетов - 316 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 895 (+7) единиц;
- крилатых ракет - 1 518 (+0) единиц;
- кораблей /катеров - 20 (+0) единиц;
- подводных лодок / submarines - 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 8 746 (+12) единиц;
- специальной техники - 918 (+4) единиц.
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+18 Qq Qqq #455433
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+10 Яков #582045
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65! одиниць техніки та 420! чумардосів.
Арта 29!!, броня 18!, логістика 12!
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 2 - 4.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 276 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
Це дуже добре. Ланцюгова реакція - якщо десь пробили дірку в системі ППО, то потім через цю дірку залітають дрони/ракети і нищать сусідні комплекси.