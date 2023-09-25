Роспропаганда придумала уничтожение Leopard с "экипажем из Бундесвера": Минобороны Германии опровергло

Минобороны Германии опровергло информацию, распространяемую российской пропагандой, об уничтожении танка Leopard "с экипажем из Бундесвера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В Украине нет германских танковых экипажей", - подчеркнул один из официальных представителей минобороны ФРГ.

Ранее российские СМИ сообщили, что "разведчики вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью германским экипажем, состоящим из Вооруженных сил Германии".

Источником этой информации выступал некий "командир разведгруппы, действующий на Запорожском направлении".

По данным пропагандистов, этот "разведчик", "хорошо знающий немецкий", утверждает, что весь экипаж уничтоженного танка Leopard погиб, а тяжелораненый механик-водитель, когда увидел российских военных, начал кричать: "Nicht schießen" ("Не стреляйте"). – Ред.). Именно этот "механик" якобы и рассказал, что он – "военнослужащий Бундесвера" и весь экипаж танка был "из одной роты". Позже "механик" умер от потери крови.

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