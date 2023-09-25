Роспропаганда придумала уничтожение Leopard с "экипажем из Бундесвера": Минобороны Германии опровергло
Минобороны Германии опровергло информацию, распространяемую российской пропагандой, об уничтожении танка Leopard "с экипажем из Бундесвера".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"В Украине нет германских танковых экипажей", - подчеркнул один из официальных представителей минобороны ФРГ.
Ранее российские СМИ сообщили, что "разведчики вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью германским экипажем, состоящим из Вооруженных сил Германии".
Источником этой информации выступал некий "командир разведгруппы, действующий на Запорожском направлении".
По данным пропагандистов, этот "разведчик", "хорошо знающий немецкий", утверждает, что весь экипаж уничтоженного танка Leopard погиб, а тяжелораненый механик-водитель, когда увидел российских военных, начал кричать: "Nicht schießen" ("Не стреляйте"). – Ред.). Именно этот "механик" якобы и рассказал, что он – "военнослужащий Бундесвера" и весь экипаж танка был "из одной роты". Позже "механик" умер от потери крови.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А "ніхт шисн" у будь-якому кацапському кині почути можна.
негров небыло
не я сказал -
женя пирожин справедливый перед казнью сказал
Звичайно ж переміг рускій вітязь...
Для кацапів це і було головним, влаштувати шкандаль, змусити щось пояснювати, таким чином розширити аудиторію фейка
90% не повірять але 10 схавають- вже непогано...
сие есть пуйловская унтерменшевская истина !
Фейк не коштував приділеної уваги.
Вигідніше - взагалі не реагувати, або ж рознести фейк по суті.
Але сцикливе формальне німецьке "в Україні немає німецьких екіпажів" - подарунок ру-пропаганді. Якийсь трампіст зі США чи лівак з Європи тепер повірить.
От і пішли казочки про стоп'ятсот іноземних найманців,обстріл Криму літаками НАТО і тому подібне.
жест добрай волі зроблятьпрограють 100% будуть розповідати що то "весь світ був проти їх" й які вони рюззкіє "вялікіє гярої " що тільки Кубань втратили- "пабєда".
Це ж Кацапи - найбрехливійші й наймерзенійші створіння у світі.
Вспомнил советский фильм "про немцев", там из окружения на трофейном мотоцикле в форме вермахта красноармейцы выбирались и общались с патрулями на берлинском акценте.
У командира в ФЗО слесарное дело немец преподавал. Вот как.
проснулсяпроспался 😁