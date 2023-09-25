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Новости Война
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Роспропаганда придумала уничтожение Leopard с "экипажем из Бундесвера": Минобороны Германии опровергло

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Минобороны Германии опровергло информацию, распространяемую российской пропагандой, об уничтожении танка Leopard "с экипажем из Бундесвера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В Украине нет германских танковых экипажей", - подчеркнул один из официальных представителей минобороны ФРГ.

Ранее российские СМИ сообщили, что "разведчики вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью германским экипажем, состоящим из Вооруженных сил Германии".

Источником этой информации выступал некий "командир разведгруппы, действующий на Запорожском направлении".

По данным пропагандистов, этот "разведчик", "хорошо знающий немецкий", утверждает, что весь экипаж уничтоженного танка Leopard погиб, а тяжелораненый механик-водитель, когда увидел российских военных, начал кричать: "Nicht schießen" ("Не стреляйте"). – Ред.). Именно этот "механик" якобы и рассказал, что он – "военнослужащий Бундесвера" и весь экипаж танка был "из одной роты". Позже "механик" умер от потери крови.

Также смотрите: Оккупанты размечтались в пропагандистском ролике Кремля: "Квартиру куплю на Печерске", -"А я в Одессу рвану". ВИДЕО

Автор: 

Германия (6946) пропаганда (3673) Leopard (115)


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Топ комментарии
+14
Як привезуть Абрамси, то знову почнуться історії про "нєгрів на Абрамсах"...
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25.09.2023 09:32
+10
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25.09.2023 09:39
+9
А чого не з вермахту?
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25.09.2023 09:34
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Як привезуть Абрамси, то знову почнуться історії про "нєгрів на Абрамсах"...
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25.09.2023 09:32 Ответить
Так це ж треба негритянську мову знати.
А "ніхт шисн" у будь-якому кацапському кині почути можна.
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25.09.2023 09:37 Ответить
негры бамбаса
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25.09.2023 11:25 Ответить
Все "новое" - давно забытое старое... Еще в 14 или 15 году, помню были сюжеты про негров скачущих на абрамсах и американские вертолеты над Донбассом.
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25.09.2023 09:41 Ответить
дамбас не бамбили
негров небыло
не я сказал -
женя пирожин справедливый перед казнью сказал
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25.09.2023 11:13 Ответить
афрополяков на абрамсах
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25.09.2023 09:58 Ответить
треба ж розповісти народонасєлєнію---ані ваюют с НАТО
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25.09.2023 09:33 Ответить
А чого не з вермахту?
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25.09.2023 09:34 Ответить
З танкової дивізії СС "Мертва голова" "("Тоттенкопф") ...
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25.09.2023 10:10 Ответить
Так этот пропагандон ошибся - разведчик знает хорошо марсианский язык, а экипаж состоял из рептилоидов с Марса.И вообще это был не Абрамс а маленькая Звезда смерти....
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25.09.2023 09:35 Ответить
У якості доказу зустрічі з Леопардом "певний російський розвідник" демонстрував обісрані портки. 😁
Звичайно ж переміг рускій вітязь...
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25.09.2023 09:35 Ответить
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25.09.2023 09:37 Ответить
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25.09.2023 09:39 Ответить
гидота - більше такого не пиши
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25.09.2023 11:15 Ответить
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25.09.2023 09:40 Ответить
Норм! Для однолєточних інфа то шо надо!
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25.09.2023 09:44 Ответить
Тю, а чо не Ляшко командир?))
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25.09.2023 10:36 Ответить
У кацапов методички с 1943 года не менялись.
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25.09.2023 09:41 Ответить
Змусили виправдовуватись, значить цілі досягнуто.
Для кацапів це і було головним, влаштувати шкандаль, змусити щось пояснювати, таким чином розширити аудиторію фейка
90% не повірять але 10 схавають- вже непогано...
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25.09.2023 09:42 Ответить
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25.09.2023 09:44 Ответить
Четыре танкиста и водила
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25.09.2023 12:38 Ответить
Ті клоуни ще й фото з "екіпажем" викладали - три танкіста (замість штатних чотирьох) в обмундируванні вермахта, з характерними німецькими протигазами 1940-х років і з карабінами за плечима (не кажучи про ******* штатні H&K G36, хто б їх полоненим залишив?). Нічого, дебіли все схавають.
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25.09.2023 09:44 Ответить
Отак прям на фото мертві із карабинами за плечима та протигазами у формі Вермахта а не Бундесвера замість танкових комбінезонів?! ТАКЕ і дебіл не винен "схавати" і дитина старше шести років, може лише мавпа повірити!
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25.09.2023 09:50 Ответить
Не мертві, вони їх начебто в полон взяли.
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25.09.2023 09:56 Ответить
резиновая попа руского мёдведя круче зубов леопарда !
сие есть пуйловская унтерменшевская истина !
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25.09.2023 09:45 Ответить
Коли тільки почув про цей черговий фейк взагалі не зрозумів чому на ТАКЕ треба реагувати, бо як і у інших подібних казках від кремлядей щось розповідається але не має ніякої конкретики, ні часу, ні ім'я а особисто повеселіло те що у розповіді розповідають що і військова частина Бундесверу стала відома і місце дислокації, але чомусь не називаються, як у історіях про "розіп'ятих хлопчиків" (у рашистів це був навіть не один, а декілька випадків), чи про запенеботоніних дівчат та старушок і подібних історіях ніколи не називались імена "жертв", час "подій" і будь що можливе котре надає змогу перевірити реальність розповіді. Все завжди ЗАГАЛОМ, десь там, незрозуміло кого і коли!!! Прям як у казках - "у тридев'ятому царстві жили були дід із бабою"!
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25.09.2023 09:46 Ответить
А те що "позивний" вказаного розвідника нібито "Легенда" взагалі прям підпис під заявою про те що це відверта брехня, бо тільки легенди, тобто казки цій "Легенді" і складати!
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25.09.2023 09:53 Ответить
Навіть тут de - імпотенти.
Фейк не коштував приділеної уваги.
Вигідніше - взагалі не реагувати, або ж рознести фейк по суті.

Але сцикливе формальне німецьке "в Україні немає німецьких екіпажів" - подарунок ру-пропаганді. Якийсь трампіст зі США чи лівак з Європи тепер повірить.
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25.09.2023 09:50 Ответить
я дуже сподівався на кінних каманчей з Оклахоми, але ніт((.
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25.09.2023 09:53 Ответить
Все набагато серйозніше. Невдовзі на мацковських болотах:
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25.09.2023 10:46 Ответить
сношать мой дилд !
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25.09.2023 11:08 Ответить
Все це розраховано на внутрішню аудиторію,причому найбільш розумово обмежену.Треба ж якось випрадати втрати«нєпобєдімой і лєгєндарной».
От і пішли казочки про стоп'ятсот іноземних найманців,обстріл Криму літаками НАТО і тому подібне.
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25.09.2023 10:00 Ответить
Судячи з їхнього Телеграму, їх вже кілька днів ATACMS обстрілюють. Причому з військового аеродрому.
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25.09.2023 10:04 Ответить
Так вони коли жест добрай волі зроблять програють 100% будуть розповідати що то "весь світ був проти їх" й які вони рюззкіє "вялікіє гярої " що тільки Кубань втратили- "пабєда".
Це ж Кацапи - найбрехливійші й наймерзенійші створіння у світі.
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25.09.2023 11:29 Ответить
Касапська дупонародна казочка..
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25.09.2023 10:07 Ответить
Такие дебильные фейки Украине только на руку.
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25.09.2023 10:56 Ответить
Рабокацапи повірять пропоганді. Їм так зручніше й безпечніше.
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25.09.2023 11:26 Ответить
Вначале немец кричал "Матка, яйка - млеко!", потом "Гитлер капут", а уж в конце своей речи "Нихт шисссен!"
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25.09.2023 12:40 Ответить
Впечатлило знание немецкого языка. Запросто понять немецкий язык раненого/присмерти человека.
Вспомнил советский фильм "про немцев", там из окружения на трофейном мотоцикле в форме вермахта красноармейцы выбирались и общались с патрулями на берлинском акценте.
У командира в ФЗО слесарное дело немец преподавал. Вот как.
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25.09.2023 12:45 Ответить
Это были тефтельские лыцали в доспехах и латах и они кричали: "Я, я ...Кемска волость" и "Дас ист фантастиш!" А потом командир разведгруппы проснулся проспался 😁
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25.09.2023 13:53 Ответить
 
 