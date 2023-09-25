Уже 165 оборонных компаний из 26 стран подтвердили участие в Форуме оборонных индустрий в Киеве, - Кулеба

В настоящее время 165 оборонных компаний из 26 стран мира подтвердили свое участие в первом Форуме оборонных индустрий, запланированном в Киеве осенью.

Об этом сообщил в твиттере (Х) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"165 оборонных компаний из 26 стран уже подтвердили участие в нашем Форуме оборонных индустрий. Он даст мощный толчок совместному производству и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров. Работаем вместе с Александром Камышиным и Рустемом Умеровым над тем, чтобы DFNC1 стал историей успеха", - написал Кулеба.

Как сообщалось, 2 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении в Украине осенью 2023 года первого Форума оборонных индустрий.

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