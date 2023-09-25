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Уже 165 оборонных компаний из 26 стран подтвердили участие в Форуме оборонных индустрий в Киеве, - Кулеба

дмитрий,кулеба

В настоящее время 165 оборонных компаний из 26 стран мира подтвердили свое участие в первом Форуме оборонных индустрий, запланированном в Киеве осенью.

Об этом сообщил в твиттере (Х) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"165 оборонных компаний из 26 стран уже подтвердили участие в нашем Форуме оборонных индустрий. Он даст мощный толчок совместному производству и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров. Работаем вместе с Александром Камышиным и Рустемом Умеровым над тем, чтобы DFNC1 стал историей успеха", - написал Кулеба.

Как сообщалось, 2 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении в Украине осенью 2023 года первого Форума оборонных индустрий.

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Автор: 

оборона (5203) Форум (179) Кулеба Дмитрий (2880)


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А практичні зайняття присутні у програмі??
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25.09.2023 10:27 Ответить
...уй його знає, що це таке на практиці, але ж як переможно.

Зум-конференція з піаром Кулєби - це не аби що.
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25.09.2023 10:45 Ответить
Я хренею новость...
Типа, когда прошел слух, шо 45-летний алкаш Грыша подхватил трипер, ему во всех ближних аптеках стали предлагать презервативы в комплект заказа к боярышнику...
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25.09.2023 10:56 Ответить
 
 