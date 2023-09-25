Ракеты и дроны маневрировали, - Игнат о тактике врага во время ночного обстрела Юга

Враг применяет разные средства воздушного нападения, чтобы рассредоточить внимание украинского ПВО. Во время ночной атаки по Украине 25 сентября запущенные российскими оккупантами ракеты и дроны-камикадзе маневрировали

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, несмотря на разрушение в Одесской области работа подразделений воздушного командования "Південь" была "безупречной". Они уничтожили все 19 дронов-камикадзе и 11 из 12 крылатых ракет "Калибр".

"Усиление Юга страны актуально. Ракеты "Оникс" сложно сбивать. Противодействовать им можно, но средства поражения на них не действуют. Ракета сверхзвуковая, летит очень низко. Поэтому эти ракеты невозможно сбивать существующими средствами противовоздушной обороны", - сказал Игнат. .

Спикер рассказал, что этой ночью россияне использовали три разных средства воздушного нападения. Тактика врага заключалась в изменении направлений применения ракет и дронов.

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"Фактически долетая уже из восточных регионов в центр страны, они развернулись и по молдавской границе вернулись в Одессу. Противник применяет различные средства воздушного нападения, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны и максимально нанести ущерб, поразить объекты", - объяснил Игнат.

Как сообщалось, российские террористы ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. По данным Сил обороны Юга оккупанты атаковали Одесщину 19 "шахедами" и двумя сверхзвуковыми ракетами "Оникс", также запустили 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям Украины. 19 "шахедов" и 11 "Калибров" сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.