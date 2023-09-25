Рашисты сбросили четыре авиабомба на Берислав, 2 погибших, 2 раненых, один человек в крайне тяжелом состоянии (обновлено)
Утром 25 сентября российская авиация атаковала Берислав Херсонской области. Оккупанты сбросили на город четыре авиабомба.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, одна из авиабомб попала в здание жилищно-эксплуатационной конторы. Пока известно об одном погибшем и нескольких травмированных.
Еще одна авиабомба разрушила жилой дом.
Информация уточняется.
Позже Прокудин сообщил, что из-за российского авиаудара по ЖЭКу в Бериславе погибли два человека.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получили 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. На момент вражеского удара они находились в помещении. Еще два человека - ранены. 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. У него перелом плеча, ранение грудной клетки и живота. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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