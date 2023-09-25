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Новости Война
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На Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки ликвидировано 145 оккупантов, уничтожены два танка, склад с БК и один БПЛА, - Восточная группировка

война,всу

Воины ВСУ за сутки на Лимано-Купянском направлении уничтожили ряд единиц техники россиян, ликвидировали 145 оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ.

"На Лимано-Купянском направлении за сутки уничтожен или поврежден ряд единиц техники россиян: два танка, четыре боевых бронированных машин, два миномета, три автомобиля, склад БК и один БПЛА. А еще там ликвидировано 145 оккупантов", - говорится в сообщении.

Враг совершил 11 авиационных ударов и более 520 раз бил по позициям украинских защитников из артиллерии.

"Вблизи Белогоровки противник активно применяет разные артиллерийские системы, ищет слабые места в нашей обороне", - добавил Евлаш.

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Автор: 

боевые действия (4005) Евлаш Илья (138)


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