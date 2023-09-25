На Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки ликвидировано 145 оккупантов, уничтожены два танка, склад с БК и один БПЛА, - Восточная группировка
Воины ВСУ за сутки на Лимано-Купянском направлении уничтожили ряд единиц техники россиян, ликвидировали 145 оккупантов.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ.
"На Лимано-Купянском направлении за сутки уничтожен или поврежден ряд единиц техники россиян: два танка, четыре боевых бронированных машин, два миномета, три автомобиля, склад БК и один БПЛА. А еще там ликвидировано 145 оккупантов", - говорится в сообщении.
Враг совершил 11 авиационных ударов и более 520 раз бил по позициям украинских защитников из артиллерии.
"Вблизи Белогоровки противник активно применяет разные артиллерийские системы, ищет слабые места в нашей обороне", - добавил Евлаш.
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