Пограничники и воины ВСУ вытеснили за пределы Украины вражескую группу, проникшую через границу на Харьковщине и пытавшуюся укрепиться, - ГПСУ
В Купянском районе Харьковщины наземная и воздушная разведки бригады "Сталевий кордон" выявили попытки рашистов укрепиться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы.
Наши разведчики высчитали время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находилось около полутора десятков приблуд.
Пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад спланировали совместные действия по вытеснению врага за пределы государственной границы.
Несколько захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда враги начали бежать с территории Украины, наши защитники открыли огонь из танков и минометов.
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Це і є причиною "нескінченності" цієї війни. Це і є причина, через яку путлер упевнений, що він виграє цю війну. Кількість знищених дозволяє ворогові не просто без проблем поповнювати втрати, а й нарощувати своє угруповання в Україні.
Явно не в повітря стріляли, аби налякати. А те, що якийсь речник назвав "витісненням", це проблеми комунікації.
Та і русня при всій її перевазі великі оточення робила тільки на початку війни і там, де сприяла конфігурація фронту.