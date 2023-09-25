Пограничники и воины ВСУ вытеснили за пределы Украины вражескую группу, проникшую через границу на Харьковщине и пытавшуюся укрепиться, - ГПСУ

В Купянском районе Харьковщины наземная и воздушная разведки бригады "Сталевий кордон" выявили попытки рашистов укрепиться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы.

Наши разведчики высчитали время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находилось около полутора десятков приблуд.

Пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад спланировали совместные действия по вытеснению врага за пределы государственной границы.

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Несколько захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда враги начали бежать с территории Украины, наши защитники открыли огонь из танков и минометов.