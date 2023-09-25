РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10014 посетителей онлайн
Новости
5 226 10

Пограничники и воины ВСУ вытеснили за пределы Украины вражескую группу, проникшую через границу на Харьковщине и пытавшуюся укрепиться, - ГПСУ

граница

В Купянском районе Харьковщины наземная и воздушная разведки бригады "Сталевий кордон" выявили попытки рашистов укрепиться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы. 

Как отмечается, строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы.

Наши разведчики высчитали время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находилось около полутора десятков приблуд.

Пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад спланировали совместные действия по вытеснению врага за пределы государственной границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют диверсии на северной границе Украины, - Центр нацсопротивления

Несколько захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда враги начали бежать с территории Украины, наши защитники открыли огонь из танков и минометов.

Автор: 

Госпогранслужба (6404) граница (5263) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Абхазька тактика, але у нас немає "пєрємірія", тому не спрацює.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:14
+2
Привертають увагу формулювання: "спланували спільні заходи з витіснення ворога". Тобто не було сплановано ЗНИЩЕННЯ ворога. Налякали, відігнали, витіснили, снайпери пару людей задвохсотили (напевно).
Це і є причиною "нескінченності" цієї війни. Це і є причина, через яку путлер упевнений, що він виграє цю війну. Кількість знищених дозволяє ворогові не просто без проблем поповнювати втрати, а й нарощувати своє угруповання в Україні.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:29
+2
Кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли вороги почали тікати з території України, наші захисники відкрили вогонь із танків та мінометів.
Явно не в повітря стріляли, аби налякати. А те, що якийсь речник назвав "витісненням", це проблеми комунікації.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Абхазька тактика, але у нас немає "пєрємірія", тому не спрацює.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:14 Ответить
Привертають увагу формулювання: "спланували спільні заходи з витіснення ворога". Тобто не було сплановано ЗНИЩЕННЯ ворога. Налякали, відігнали, витіснили, снайпери пару людей задвохсотили (напевно).
Це і є причиною "нескінченності" цієї війни. Це і є причина, через яку путлер упевнений, що він виграє цю війну. Кількість знищених дозволяє ворогові не просто без проблем поповнювати втрати, а й нарощувати своє угруповання в Україні.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:29 Ответить
Кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли вороги почали тікати з території України, наші захисники відкрили вогонь із танків та мінометів.
Явно не в повітря стріляли, аби налякати. А те, що якийсь речник назвав "витісненням", це проблеми комунікації.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:35 Ответить
Я не думаю, що це проблема комунікацій. За півтора роки війни ми бачили організований відступ ворога, бачили його втечу, бачили його "видавлювання". Але не бачили жодного оточення та знищення угруповання більшого за взвод. Так, сумарно на добу виходили великі цифри - батальйон або навіть більше. Але це сумарно - там штурмову групу, там опорник, там будинок із скупченням орків накрили тощо. Саме такий характер втрат дозволяє ворогові поповнюватися і відновлювати свою боєздатність.
показать весь комментарий
25.09.2023 16:01 Ответить
У нас все ще немає німецької чіткості організації бойових дій, коли малими силами вони брали великі сили РКЧА у численні "котли".
Та і русня при всій її перевазі великі оточення робила тільки на початку війни і там, де сприяла конфігурація фронту.
показать весь комментарий
26.09.2023 08:49 Ответить
Причини, через які так відбувається, можна перераховувати довгим списком на кілька сторінок. Поки не буде публічного обговорення цих причин (проблем) в армії нічого не змінюватиметься. А отже, характер бойових дій не зміниться. А за такого характеру бойовий дій (як зараз) війну виграє той у кого більше ресурсів.
показать весь комментарий
26.09.2023 11:05 Ответить
Треба назбирати в полон стільки касапчиків, щоб кожному справжньому і широму Українцю у рабство дісталося..
показать весь комментарий
25.09.2023 11:30 Ответить
эти качели на десятилетия. Граница для начала - это минные поля, бетонный забор и 10м ров с крокодилами
показать весь комментарий
25.09.2023 11:36 Ответить
Але ЕРМАКУ , ТАТАРОВУ , ДАНІЛОВУ , АРАХЛАМІДІІ всім шапітошникам не до укріплення кордонів ,вони ПІРУЮТЬ на мілліони дні народження , ПОПОВНЯЮТЬ ОФШОРИ НА МІЛЛІАРДИ !
показать весь комментарий
25.09.2023 11:50 Ответить
 
 