Жителям оккупированной Луганщины запрещают пользоваться мобильной связью, за разговор по телефону угрожают одправить "на подвал"
На многоэтажках прифронтовых городов Луганщины, с крыш которых раньше можно было поймать покрытие для связи, оккупанты развешали предупреждения, что за телефонный разговор есть угроза попасть "на подвал"
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.
"Жителям прифронтовых городов оккупационные "власти" обещали включить мобильную связь после завершения так называемых первых выборов. Правда, через сколько именно месяцев или лет - не уточнили", - отметил Лысогор.
На многоэтажках, с крыш которых раньше можно было поймать покрытие, развешены предупреждения, что за разговор по телефону в этой местности есть угроза попасть "на подвал".
Кроме того, в оккупированном Лисичанске местные готовятся ко второй в своей жизни зиме без централизованного отопления. Посреди города вырезают деревья – таким образом производят заготовку дров.
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