РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10014 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 365 8

Жителям оккупированной Луганщины запрещают пользоваться мобильной связью, за разговор по телефону угрожают одправить "на подвал"

луганщина

На многоэтажках прифронтовых городов Луганщины, с крыш которых раньше можно было поймать покрытие для связи, оккупанты развешали предупреждения, что за телефонный разговор есть угроза попасть "на подвал"

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"Жителям прифронтовых городов оккупационные "власти" обещали включить мобильную связь после завершения так называемых первых выборов. Правда, через сколько именно месяцев или лет - не уточнили", - отметил Лысогор.

На многоэтажках, с крыш которых раньше можно было поймать покрытие, развешены предупреждения, что за разговор по телефону в этой местности есть угроза попасть "на подвал".

Также читайте: В оккупированном Рубежном работники водоканала объявили протест, год проработали без зарплаты

Кроме того, в оккупированном Лисичанске местные готовятся ко второй в своей жизни зиме без централизованного отопления. Посреди города вырезают деревья – таким образом производят заготовку дров.

Автор: 

мобильная связь (434) оккупация (10132) Лысогор Артем (33) Луганская область (6494)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ласкаво просимо в радянський союз. Там теж не було мобільних. Насолоджуйтеся!
показать весь комментарий
25.09.2023 11:59 Ответить
''гуССкій мір'' у всій красі. Хотіли? "палучітє і распішітєсь''.
показать весь комментарий
25.09.2023 12:22 Ответить
А вєдь кагдато анє кармілі всю Украіну.
показать весь комментарий
25.09.2023 12:34 Ответить
Розказують люди, які нещодавно виїхали звідти:
Пенсам живеться там непогано. Ціни на продукти невисокі, їх в основному везуть з Білорусії.
Комуналка копійчана, кажуть, що до 2024 року більшість комуналки за Север ніби як сплатив Краснодарський край в рамках гум. допомоги від жителів регіону.
Але відстежують в яких квартирах не живуть люди або житло не переєрестроване за рашистськими законами, і конфісковують.
Документи. Паспорти беруть усі. Хто не хотів, прийшли додому з автоматниками.
показать весь комментарий
25.09.2023 13:06 Ответить
та да, непогано. з комуналкою зовсім халява: вода в калюжі і дерево посеред парку - все даром і попив, і погрівся. з електрикою правда поганкувато, немає імпортозамєщєнія.
показать весь комментарий
25.09.2023 14:28 Ответить
Там ніби немає дуже проблем з електрикою та водою для населення. Виробництва не працюють, для потреб населення вистачає.
Є проблема із щурами та мишами, такої навали ніколи раніше не було.
В соцмережах пишуть, що в Сєвдоні сміття з вулиць трохи прибрали, а сміттєпроводи забити, їх ніхто не прочистив.
показать весь комментарий
25.09.2023 14:42 Ответить
проблем з електрикою дійсно немає. немає електрики - немає проблем.
показать весь комментарий
25.09.2023 14:49 Ответить
 
 