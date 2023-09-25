В результате ночной атаки на Одесщине повреждены электросети, из-за российских обстрелов обесточены несколько тысяч потребителей Херсонщины

Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В результате обстрелов остались без света жители 8 областей Украины.

Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"В Одесской области в результате ночной воздушной атаки со стороны РФ повреждены сети, обесточены свыше 1 тысячи потребителей. Продолжаются ремонтные работы. В Херсонской области из-за обстрелов повреждена воздушная линия электропередачи 150 кВ. В результате на два часа обесточивалась подстанция 150 кВ, питающая несколько тысяч бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

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