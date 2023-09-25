РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
797 0

В результате ночной атаки на Одесщине повреждены электросети, из-за российских обстрелов обесточены несколько тысяч потребителей Херсонщины

электроэнергия

Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В результате обстрелов остались без света жители 8 областей Украины.

Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"В Одесской области в результате ночной воздушной атаки со стороны РФ повреждены сети, обесточены свыше 1 тысячи потребителей. Продолжаются ремонтные работы. В Херсонской области из-за обстрелов повреждена воздушная линия электропередачи 150 кВ. В результате на два часа обесточивалась подстанция 150 кВ, питающая несколько тысяч бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Также читайте: Минэнерго подготовило графики отключений света на случай значительных повреждений вследствие российских обстрелов

Автор: 

обстрел (27043) Тарифы на электроэнергию (2163) Минэнерго (363)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 