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Европейский боксерский союз продлил действие санкций против российских и белорусских спортсменов: Не будет никаких компромиссов, пока в Украине война

бокс

Европейский боксерский союз (EBU) продолжил отстранение спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований.

Об этом сообщила в фейсбуке вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова, информирует Цензор.НЕТ.

"Мое обращение к членам EBU Board было, как всегда, четким и понятным каждому, кто уважает мир и безопасность мира: никаких компромиссов в отношении боксеров, тренеров, судей из России и Беларуси, сохранения статус-кво, то есть боксеры исключены из европейского рейтинга, ни один титул EBU не разыгрывается на территории стран-агрессоров, российские и белорусские судьи, лицензированные EBU, не приглашаются на соревнования", - отметила она.

По словам Шатерниковой, президент EBU Питер Штуки из Швейцарии добавил, что в вопросе изоляции российских и белорусских спортсменов и функционеров не может быть никаких компромиссов, пока в Украине идет война.

"Все члены Совета директоров EBU единогласно поддержали сохранение полного пакета санкций. Спасибо европейской боксерской семье за непреклонность позиции, вы – лучшие", - добавила она.

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Віталя працює, на відміну від...
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25.09.2023 12:19 Ответить
Тому що бокс - це Україна.. і вже десятками років Ми це доводимо..
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25.09.2023 12:24 Ответить
продовжив усунення спортсменів із Росії та Білорусі

Усунення спортсменам!
)
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25.09.2023 12:26 Ответить
Краще писати Україно-россійська війна, а не "война в Украине".
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25.09.2023 12:42 Ответить
Дякуємо.
Хоч хтось в спортивних організаціях має яйця.
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25.09.2023 12:52 Ответить
От би всі так діяли . Може це кацапню почало б якось - приводити вже до пам'яті .
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25.09.2023 13:45 Ответить
 
 