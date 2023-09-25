Европейский боксерский союз продлил действие санкций против российских и белорусских спортсменов: Не будет никаких компромиссов, пока в Украине война

Европейский боксерский союз (EBU) продолжил отстранение спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований.

Об этом сообщила в фейсбуке вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова, информирует Цензор.НЕТ.

"Мое обращение к членам EBU Board было, как всегда, четким и понятным каждому, кто уважает мир и безопасность мира: никаких компромиссов в отношении боксеров, тренеров, судей из России и Беларуси, сохранения статус-кво, то есть боксеры исключены из европейского рейтинга, ни один титул EBU не разыгрывается на территории стран-агрессоров, российские и белорусские судьи, лицензированные EBU, не приглашаются на соревнования", - отметила она.

По словам Шатерниковой, президент EBU Питер Штуки из Швейцарии добавил, что в вопросе изоляции российских и белорусских спортсменов и функционеров не может быть никаких компромиссов, пока в Украине идет война.

"Все члены Совета директоров EBU единогласно поддержали сохранение полного пакета санкций. Спасибо европейской боксерской семье за непреклонность позиции, вы – лучшие", - добавила она.

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