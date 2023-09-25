Избиение жены военного майором ТЦК в Ужгороде: Судебное заседание назначено на 8 ноября

Судебное заседание по делу об избиении женщины майором ТЦК в Ужгороде назначено на 8 ноября.

Об этом потерпевшая Татьяна Новак рассказала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"После огласки система наконец-то заработала. Документы по судмедэкспертизе нашлись, меня и моего мужа допросили, провели опознание и следственный эксперимент. Майору Вари выдвинули подозрение, он свою вину не возражает. Также он сам признал, что был в состоянии алкогольного опьянения. Дело готовят к передаче в суд в ближайшее время", - отметила она.

Новак сообщила, что майора Вари уволили из ВСУ. 5 июля дело было направлено в суд.

"Судебное заседание назначено на 8 ноября. Ближе к этой дате я обязательно сделаю анонс для СМИ и всех желающих прийти на суд (в Ужгороде). Впрочем, уже сейчас вы можете написать мне, чтобы я сообщила вам лично. Адвоката я нашла. Работаем, готовимся и намерены восстановить справедливость", - добавила она.

Ранее сообщалось, что пьяный майор ТЦК в Ужгороде избил жену воина ВСУ.

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