Избиение жены военного майором ТЦК в Ужгороде: Судебное заседание назначено на 8 ноября
Судебное заседание по делу об избиении женщины майором ТЦК в Ужгороде назначено на 8 ноября.
Об этом потерпевшая Татьяна Новак рассказала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"После огласки система наконец-то заработала. Документы по судмедэкспертизе нашлись, меня и моего мужа допросили, провели опознание и следственный эксперимент. Майору Вари выдвинули подозрение, он свою вину не возражает. Также он сам признал, что был в состоянии алкогольного опьянения. Дело готовят к передаче в суд в ближайшее время", - отметила она.
Новак сообщила, что майора Вари уволили из ВСУ. 5 июля дело было направлено в суд.
"Судебное заседание назначено на 8 ноября. Ближе к этой дате я обязательно сделаю анонс для СМИ и всех желающих прийти на суд (в Ужгороде). Впрочем, уже сейчас вы можете написать мне, чтобы я сообщила вам лично. Адвоката я нашла. Работаем, готовимся и намерены восстановить справедливость", - добавила она.
Ранее сообщалось, что пьяный майор ТЦК в Ужгороде избил жену воина ВСУ.
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А на фронт Варі?
Кстати, пострадавшая жена военного обидчика Костей называет.
Вы хоть минимально вникайте.
Ви, як внікший глубако в прастую битавуху, вважаєте, що та Варі може й далі наливати свою пику спиртинм і бикувати?
Може будете визначати, змокріла вона на нього чи ні?
Що за кондове жлобство оте *издувате "сама вінаватая"?
Питання в тому, чи може офіцер ВСУ ТАК себе поводити?
Максимум, це варі відбудеться умовним терміном (чєсть мундіра імєєт мєсто бить!), а далі преспокійно виїде за кордон, де і буде непогано жити на "кровно заработанниє", точніше, ту їх частину, що залишиться після "суду"! А я впевнений, що залишиться дай Боже...
З часу ще убивства в Україні агентами московитів, голови НБУ Гетьмана, Чорновола, Кушнарьова…, увесь процес, як СЛІДСТВА, так і СУДІВСТВА, керувався НУЖНИМИ КОРИГУВАЛЬНИКАМИ, з ОПУ !!
Уся інша БАЛАКАНИНА, поважних вЧоних-заробітчан від юриспруденції, то усе від ЛУКАВОГО!! Усі Генпрокурори, можуть підтвердити це, ОСОБИСТИМИ ЗНАЧНИМИ СТАТКАМИ, перебуваючи за кордоном України!!
Пильнуймо Українську владу!
А тут війна, золоті часи пішли, встигай тільки приймати, рахувати і... , а тут якась... підвернулася...