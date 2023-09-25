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Избиение жены военного майором ТЦК в Ужгороде: Судебное заседание назначено на 8 ноября

новак,закарпаття,воєнком,варі

Судебное заседание по делу об избиении женщины майором ТЦК в Ужгороде назначено на 8 ноября.

Об этом потерпевшая Татьяна Новак рассказала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"После огласки система наконец-то заработала. Документы по судмедэкспертизе нашлись, меня и моего мужа допросили, провели опознание и следственный эксперимент. Майору Вари выдвинули подозрение, он свою вину не возражает. Также он сам признал, что был в состоянии алкогольного опьянения. Дело готовят к передаче в суд в ближайшее время", - отметила она.

Новак сообщила, что майора Вари уволили из ВСУ. 5 июля дело было направлено в суд.

"Судебное заседание назначено на 8 ноября. Ближе к этой дате я обязательно сделаю анонс для СМИ и всех желающих прийти на суд (в Ужгороде). Впрочем, уже сейчас вы можете написать мне, чтобы я сообщила вам лично. Адвоката я нашла. Работаем, готовимся и намерены восстановить справедливость", - добавила она.

Ранее сообщалось, что пьяный майор ТЦК в Ужгороде избил жену воина ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотруднику ТЦК, избившему жену воина ВСУ, сообщено о подозрении, - полиция. ФОТО

Автор: 

избиение (9794) Ужгород (434)


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Топ комментарии
+12
взагалі то йому шлях за грати..який ще фронт?
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25.09.2023 12:47
+6
Тобто, з ЗСУ звільнили. Добі вільний. Може йти барижити та займатись "бізнесом"?
А на фронт Варі?
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25.09.2023 12:42
+5
Який фронт? На розмінування полів. Отакий фронт. А не за гратами жопидло чухати.
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25.09.2023 12:49
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Тобто, з ЗСУ звільнили. Добі вільний. Може йти барижити та займатись "бізнесом"?
А на фронт Варі?
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25.09.2023 12:42 Ответить
взагалі то йому шлях за грати..який ще фронт?
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25.09.2023 12:47 Ответить
Який фронт? На розмінування полів. Отакий фронт. А не за гратами жопидло чухати.
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25.09.2023 12:49 Ответить
Там фоторепортаж есть, обычная бытовуха с пьянкой.
Кстати, пострадавшая жена военного обидчика Костей называет.
Вы хоть минимально вникайте.
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25.09.2023 13:02 Ответить
Куда внікать? Тобто, та Варі свою поведінкою заслуговує бути офіцером ВСУ під час війни?
Ви, як внікший глубако в прастую битавуху, вважаєте, що та Варі може й далі наливати свою пику спиртинм і бикувати?
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25.09.2023 13:04 Ответить
Називає по імені. Не по званню чи призвищу. Тобто все до того що бухали разом, потім хтось комусь відмовив.
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25.09.2023 13:42 Ответить
Яка різниця, якк вона його називає? Ви вже зовсім там забульбенились?
Може будете визначати, змокріла вона на нього чи ні?
Що за кондове жлобство оте *издувате "сама вінаватая"?
Питання в тому, чи може офіцер ВСУ ТАК себе поводити?
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25.09.2023 14:10 Ответить
Як бачите може. Тому питання не актуальне.
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25.09.2023 14:31 Ответить
У селі всі одне одного знають .
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25.09.2023 17:52 Ответить
З ЗСУ зараз звільнитись доволі не просто....а тут на тобі.....
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25.09.2023 12:43 Ответить
Не "непросто", а майже нереально!
Максимум, це варі відбудеться умовним терміном (чєсть мундіра імєєт мєсто бить!), а далі преспокійно виїде за кордон, де і буде непогано жити на "кровно заработанниє", точніше, ту їх частину, що залишиться після "суду"! А я впевнений, що залишиться дай Боже...
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25.09.2023 16:18 Ответить
Доречі, звільнення, особливо з армії, це зараз якщо не нагорода, то почесна відставка. Ну хто вже пам'ятає такого собі рєзніка чи рєзнікова, як його в чорта маму там звали, де він подівся зі своїми золотими яйцями?..
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25.09.2023 16:24 Ответить
Ви праві, резнікову 57 років і він на законних підставах до 60 років не мав права виїхати з України. Але ті закони не для зеленого кодла. Читав інформацію, що відпочиває він зараз на яхті в Середземному морі з молодою дружиною. Втомився він мільярди по офшорам розпихувати, треба і відпочити. Зелена верховна зрада його оплесками проводжала.
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25.09.2023 18:08 Ответить
Отправить на "разминирование по пешому" !!
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25.09.2023 17:54 Ответить
Совдепівська система, «замилення кримінальних справ», адаптована татаровим-підрахуєм-портновим-лукаш, та такими ж правознавцями від ЗКАЦАПЛЕНИХ ригоАНАЛІВ, під можливість СУДДІВСЬКИХ заробляти та маніпулювати наданими їм документами!!
З часу ще убивства в Україні агентами московитів, голови НБУ Гетьмана, Чорновола, Кушнарьова…, увесь процес, як СЛІДСТВА, так і СУДІВСТВА, керувався НУЖНИМИ КОРИГУВАЛЬНИКАМИ, з ОПУ !!
Уся інша БАЛАКАНИНА, поважних вЧоних-заробітчан від юриспруденції, то усе від ЛУКАВОГО!! Усі Генпрокурори, можуть підтвердити це, ОСОБИСТИМИ ЗНАЧНИМИ СТАТКАМИ, перебуваючи за кордоном України!!
Пильнуймо Українську владу!
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25.09.2023 12:53 Ответить
Поки у нас такі судді - нам в Європі робити нічого. Навіть і вимагати не треба. Треба ламати мєнтовсько-суддівську мафію спочатку, а то буде гірше ніж Угорщина і Бульборусія.
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25.09.2023 13:05 Ответить
Як не повезло майору! Терпів злидні на Закарпатті - таможня, поліція і всякі інші нутряні органи багатіли, - а що таке військомат?

А тут війна, золоті часи пішли, встигай тільки приймати, рахувати і... , а тут якась... підвернулася...
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25.09.2023 13:34 Ответить
8 листопада?А якого року?
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25.09.2023 13:37 Ответить
 
 