Ночная атака на Одесщину: на складе, куда попала ракета, нашли тела двух погибших (обновлено)

В результате ночной атаки РФ на Одесчину 1 человек погиб. Поисково-спасательные работы продолжаются

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате российской ночной атаки есть погибший человек. В склад, где хранилось зерно, попала российская ракета. Два человека, работавшие в помещении с ночи не выходили на связь. В 12:15 под завалами было найдено тело одного из пропавших лиц. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские террористы ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. По данным Сил обороны Юга оккупанты атаковали Одесчину 19 "шахедами" и двумя сверхзвуковыми ракетами "Оникс", также запустили 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям Украины. 19 "шахедов" и 11 "Калибров" сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.

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Позже Кипер сообщил, что обнаружено тело второго погибшего.

"Только что под завалами найдено тело второго погибшего в результате ночной атаки российских террористов на Одессу", - отметил он.