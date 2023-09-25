Ночная атака на Одесщину: на складе, куда попала ракета, нашли тела двух погибших (обновлено)
В результате ночной атаки РФ на Одесчину 1 человек погиб. Поисково-спасательные работы продолжаются
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в результате российской ночной атаки есть погибший человек. В склад, где хранилось зерно, попала российская ракета. Два человека, работавшие в помещении с ночи не выходили на связь. В 12:15 под завалами было найдено тело одного из пропавших лиц. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, российские террористы ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. По данным Сил обороны Юга оккупанты атаковали Одесчину 19 "шахедами" и двумя сверхзвуковыми ракетами "Оникс", также запустили 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям Украины. 19 "шахедов" и 11 "Калибров" сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.
Позже Кипер сообщил, что обнаружено тело второго погибшего.
"Только что под завалами найдено тело второго погибшего в результате ночной атаки российских террористов на Одессу", - отметил он.
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Ракетна атака вночі 25 вересня завдала руйнувань одеському порту. Один з «Оніксів» прилетів у фасадну частину готелю «Одеса», зруйнувавши вибуховою хвилею будівлю морського вокзалу.
За інформацією «Думської», хвиля дійшла до Приморського бульвару - пошкоджень зазнала будівля готелю «Лондонський» і ще кілька будинків поруч.
Другий «Онікс» прилетів у портову інфраструктуру і це найгірша новина. Зруйнованим виявився підлоговий склад зберігання зерна, яке звідти завантажується в трюми суховантажів.
На складі могло зберігатися до 40 тисяч тонн продукції, але річ навіть не в ній - ушкодження могли торкнутися системи доставки зерна від складу до причалу разом із навантажувальними механізмами. Відновити її в короткі терміни буде дуже складно, це означає, що одеський порт поки що не зможе приймати балкери і відвантажувати продовольство.
Також за нашою інформацією, пошкоджень зазнали кілька суден, пришвартованих біля причалів морського вокзалу. Зокрема, кілька іноземних буксирів приватної буксирної компанії, що перебувають у бербоут-чартері. Ступінь пошкоджень наразі з'ясовують, проте збитки можуть становити сотні тисяч доларів.
Також за інформацією «Думської», на 18 причалі стояло торгове судно, готове до виходу з порту. Невеликий балкер Comet, завдовжки 113 метрів і водотоннажністю 10 тисяч тонн перебував у порту з початку повномасштабного вторгнення. Ступінь його пошкоджень поки що не відомий.
На жаль, ніхто з відповідальних працівників не коментує ситуацію, що склалася, інформації дуже мало.
Насамкінець хочеться сказати велике спасибі НАТО за надані Україні системи «Петріот». Тільки вони можуть збивати ракети «Онікс», які завдали багато лиха одеситам. Якби Пентагон зняв 10 комплексів «Петріот» з бойового чергування, ніхто б у США цього не помітив, а Україна змогла б захистити свої об'єкти критичної інфраструктури та порти.
https://dumskaya.net/news/sklad-zerna-suda-i-nehvatka-pvo-posledstviya-noc-179005/ua