Запорожская областная МСЭК признала находившегося в реанимации воина, нуждающегося в реабилитации, потерявшим 25% трудоспособности

Запорожская областная медико-социальная экспертиза признала воина, получившего ранение в бою под Авдеевкой, несколько дней находившегося в реанимации и нуждающегося в реабилитации, потерявшим 25% трудоспособности.

Об этом сообщил в фейсбуке житель Запорожья Сергей Туинов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Запорожская областная МСЭК в очередной раз пробила дно.

"Боец получил в контактном бою под Авдеевкой пулевое ранение. С пулей в животе продолжал руководить подразделением (он командир взвода разведки) а затем сам прошел почти километр до пункта эвакуации. В госпиталь его довезли уже без сознания. Несколько дней реанимации, трудное лечение, реабилитация. ВЛК признает это ранение тяжелым. А что же МСЭК? А денег не занес, поэтому тебе 25% потери трудоспособности и иди гуляй. Эти твари в белых халатах украли у воина деньги на восстановление его здоровья! Чем они лучше врага?" - поднимает вопрос он.

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