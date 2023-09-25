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Запорожская областная МСЭК признала находившегося в реанимации воина, нуждающегося в реабилитации, потерявшим 25% трудоспособности

влк

Запорожская областная медико-социальная экспертиза признала воина, получившего ранение в бою под Авдеевкой, несколько дней находившегося в реанимации и нуждающегося в реабилитации, потерявшим 25% трудоспособности.

Об этом сообщил в фейсбуке житель Запорожья Сергей Туинов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Запорожская областная МСЭК в очередной раз пробила дно.

"Боец получил в контактном бою под Авдеевкой пулевое ранение. С пулей в животе продолжал руководить подразделением (он командир взвода разведки) а затем сам прошел почти километр до пункта эвакуации. В госпиталь его довезли уже без сознания. Несколько дней реанимации, трудное лечение, реабилитация. ВЛК признает это ранение тяжелым. А что же МСЭК? А денег не занес, поэтому тебе 25% потери трудоспособности и иди гуляй. Эти твари в белых халатах украли у воина деньги на восстановление его здоровья! Чем они лучше врага?" - поднимает вопрос он.

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Запорожская областная МСЭК признала находившегося в реанимации воина, нуждающегося в реабилитации, потерявшим 25% трудоспособности 01

Автор: 

ранение (3382) военнослужащие (6124) военно-врачебная комиссия (189)


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Топ комментарии
+45
Так головне ж шо не Уляна Супрун керує, не "доктор смєрть", як ЗЕбіл її назвав! Тепер же ж все "по приколу" і всі задоволені! А ви знову голосуйте за ЗЕбуїна і його шоблу, щоб вже точно пустили всіх "по миру". Нє, ну а шо - всі ж хотіли "новиє літСа", а їм впихнули махрових рєшал-взяточників. І що? І нічого - це ж не на часі, а всі, хто чимось(всім!!) не задоволений, той миттєво стає "пАрАхАбот"ом чи навіть "ворог ЗЕ"!
Понавибирали? Ну, то й їж.те.
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25.09.2023 13:00
+27
Какие задачи им ставят такие они и віполняют!
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25.09.2023 12:51
+21
На финансирование украинского кино в проекте госбюджета на 2024 год выделили рекордную за последние 5 лет сумму - Українські новини

(https://ukranews.com/ua/news/957495-u-proyekti-derzhbyudzhetu-2024-rekordna-suma-na-finansuvannya-kino-za-ostanni-5-rokiv)Кабмин предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Государственного агентства по кино в 6 раз до 663 млн грн (!).
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25.09.2023 12:58
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Какие задачи им ставят такие они и віполняют!
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25.09.2023 12:51 Ответить
МЛЯдська влада, цей випадок -- вонюче обличчя нинішньої влади
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25.09.2023 14:17 Ответить
На финансирование украинского кино в проекте госбюджета на 2024 год выделили рекордную за последние 5 лет сумму - Українські новини

(https://ukranews.com/ua/news/957495-u-proyekti-derzhbyudzhetu-2024-rekordna-suma-na-finansuvannya-kino-za-ostanni-5-rokiv)Кабмин предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Государственного агентства по кино в 6 раз до 663 млн грн (!).
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25.09.2023 12:58 Ответить
Так головне ж шо не Уляна Супрун керує, не "доктор смєрть", як ЗЕбіл її назвав! Тепер же ж все "по приколу" і всі задоволені! А ви знову голосуйте за ЗЕбуїна і його шоблу, щоб вже точно пустили всіх "по миру". Нє, ну а шо - всі ж хотіли "новиє літСа", а їм впихнули махрових рєшал-взяточників. І що? І нічого - це ж не на часі, а всі, хто чимось(всім!!) не задоволений, той миттєво стає "пАрАхАбот"ом чи навіть "ворог ЗЕ"!
Понавибирали? Ну, то й їж.те.
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25.09.2023 13:00 Ответить
А Супрун для тебе свята? Нинішні покидьки її справи продовжують.
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25.09.2023 15:23 Ответить
Ти ж навіть не провокатор, ти ж просто ідіот. Весь цивілізований світ використовує те, що намагалась впровадити Супрун, але ж баранам треба(обов'язково!) щоб було щось, хтось через кого "лічнА пАрєшать".
Дебіл, Супрун якраз і вибивала підгрунтя в отих "порєшальщіків" з системи тим, щоб було як найменше фізичних контактів!
Але ж для вас, ЗЕбуїнів, головне вякнути на "пАпЕрЕдніков"
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25.09.2023 15:37 Ответить
то був один з зебабуїнов. вони відробляють 30 сребніків "героя" на ім'я щеневтік.
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25.09.2023 15:51 Ответить
О. *********** випірнув. Буратіно, не пхай свого носа, куди не просять.. Не міряй людей по своєму продажному нутру.
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25.09.2023 17:42 Ответить
На дебіла в дзерколо любуйся. Система Семашко визнана найкращою в світі, достатньо було лише забезпечити нормальне фінансування. Твоя супруниха дуже старанно її ламала, скоро будеш з різкими болями в животі пів року на прийом до лікаря чекати, як в цивілізованому світі, тільки но всі її "реформи" запрацюють на повну. Це ж треба слова які телепень вивчив - " цивілізований світ" Дохрена " порєшальщиків " папєрєднікі посадили за грати?Твої папєрєдніки нічим не кращі від зєльоної шобли. Підгрунтя вона вибивала. Яке? Що вона і де вибила? Ідіот.
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25.09.2023 17:34 Ответить
Та я ж кажу - ти ідіот і це вже навіть Семашко не вилікує. Тобі ж головне полити когось помиями, але це в тебе від злості та невігластва. І бачив ти в своєму житті, в кращому випадку, сусідній областний центр, а за кордоном ти бував тільки "по тєлєку". І про медицину за кордоном і про реформи Супрун ти знаєш стільки ж скільки і про планету Нептун, тобто - ні фуа! Телепень невиліковний і...убогий.
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25.09.2023 22:36 Ответить
П'яний проспиться, дурень ніколи - про тебе прислів'я. З цим і живи.
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25.09.2023 23:14 Ответить
З часів совдепії, це схема ВІДПРАЦЬОВУЄТься, так-званими «лікарям', для особистого ЗАРОБЛЯННЯ коштів і ЗБАГАЧЕННЯ !! Усі міністри МОЗ та їх ДержСекретарі це ПРЕКРАСНО знають, але не припиняють СХЕМУ і ліплять із себе ДУРНИКІВ! 20$ є 20$!!!

Підтвердження статусу, особи з 2-3групою інвалідністю, це ще ТОЙ челендж!! А ТАК, усі ТАМ лікарі, ПАРЯДНІ і ЧЕСНІ, за «деяким» ВИНЯТКОМ!!
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25.09.2023 13:01 Ответить
Журналісти хоча б написали, скільки тих відсотків повинно бути, а то нічого не зрозуміло.
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25.09.2023 13:02 Ответить
Все залежить від функціональних порушень. Якщо після лікування їх немає то і втрати працездатності немає теж. В даному випадку МСЕК встановив що вони є, в обсязі 25 %. Я після поранення 8 днів в реанімації лежав, нирку втратив, ВЛК визнало обмежено придатним в мирний час( 15 рік це був), у МСЕК звертатись навіть не думав.
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25.09.2023 13:43 Ответить
а як воно повинно бути в вашому випадку по закону (я просто не знаю, зовсім не в темі)? ці всі норми повинні бути чітко прописані. І мабуть, вам треба звернутися в МСЕК, бо це не грипом перехворіти.
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25.09.2023 14:37 Ответить
Та я до того це написав що перебування в реанімації не є підставою для звернень в МСЕК. Та і звертаються туди уже після всіх реабілітацій. А то все що написано в цій новині це тиск на емоції.
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25.09.2023 14:42 Ответить
..напевне у зебільних тилових щурів, бариг-мародерів-костоломів, план з відповідним відсотком прибутку від ОПи дермаків
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25.09.2023 13:04 Ответить
Так а шо вы хотели?
Если посмотреть на богаты неприкасаемых мордоворотов-то все они смертельно больны и белобилетчики.
Вот и гонят беспородных..
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25.09.2023 13:16 Ответить
нащо щось обгрунтовувати, писати якісь деталі про діагноз, якщо можна нахайпувати про "тварі, не заніс гроші, іді гуляй та чим кращі за ворога"
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25.09.2023 13:23 Ответить
Коли це має одинічні випадки то повністю згоден.А колиза почти 2 роки що МСЕК стало все таким на поток що ВЛК стало на поток і всім на все плювати тут вже не до хайпу.Це виживання людей і їх майбутне.Люди як в жирнова війна влк мсек і так по колу.Люди не можуть на щось спертися або отримати гарантії.
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25.09.2023 14:36 Ответить
Я не збагну. Ступень втрати працездатності визначається після проходження реабелітації і визначає ступень працездатності. Чим нанесена втрата, у яких умовах та т.і. до цього не відноситься. Можна палец засунути у дірку, там тебе вкусить тарантул, нічого не робити і ти втратиш 100% працездатності. А можна і поновити працездатність до 100%, якщо вчасно і правильно оказати допомогу. Комісія на то і комісія, щоб визначати ступень.
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25.09.2023 13:25 Ответить
Цікаво як інвалідність 2 групи отримав богуслаєв /мотор-січ/ ? Невже тільки за роботу на ворога ?
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25.09.2023 13:27 Ответить
Починається друга серія "Дніпровська страта". У МСЕК сідять підари, бо на чіюсь думку потрібно будо визнати 100% втрату працездатності за важке поранення.
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25.09.2023 13:28 Ответить
МСЭК просто выполняет поставленную задачу за это им разрешают и себе на печеньки заработать!
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25.09.2023 13:33 Ответить
Поки живий ти потрібен.Як тільки що ти нафіг нікому не потрібен окрім може родини.А жити ,а піднімати якщо сім'я,а лікування ,а каліцтво,а працездатність?Коли на верху зрозуміють що вони вбивають на корінь мотивацію і думку людей.Вкотре кажу гарантії і ще раз гарантії для віськовослужбовців і їх сімей !
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25.09.2023 14:33 Ответить
За неправомірні рішення має бути кара!!!
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25.09.2023 15:24 Ответить
От один, скажімо так - необізнаний, напише якусь емоцію і видає її за істину в останній інстанції. 25% - це максимальна втрата здоров'я, яка дає змогу воїну повернутися в стрій. За це на лікування він отримає від 7к+ грошей (стрілець, солдат) і більше. Залежить від посади і звання.
Втрата здоров'я більше 25% - це вже інвалідність зі всіма витікаючими обмеженнями в зайнятті посад. При цьому нормальна ВЛК ще й питає, хоче служити далі воїн, чи перевести в інваліди.
Кульове поранення в живіт не саме страшне поранення на війні.
Відставити розмазування соплів.
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25.09.2023 15:33 Ответить
!!!!
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25.09.2023 15:56 Ответить
Всю цю совкову систему треба знести під корінь і впровадити систему американського чи європейського зразка без змін які будуть пропонувати наші совкодрочери.
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25.09.2023 15:55 Ответить
"Головне, що все перевірили і вже покарали винних". Ой, вибачте,юхню зморозив. Ніхто, нічого насправді не перевіряв. Просто змінили деякі ***** і все.
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25.09.2023 16:45 Ответить
А шо з ціею комісіею цяцкатися,як при совку створити дісбат,в руки саперну лопатку і в атаку через мінне поле,а хто остався в живих на медкомісію і считати всіх здоровими і опять в атаку поки не буде нуль.
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25.09.2023 18:47 Ответить
Что, кто то реально УДИВЛЁН, этому скотству ?!
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25.09.2023 19:37 Ответить
 
 