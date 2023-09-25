Запорожская областная МСЭК признала находившегося в реанимации воина, нуждающегося в реабилитации, потерявшим 25% трудоспособности
Запорожская областная медико-социальная экспертиза признала воина, получившего ранение в бою под Авдеевкой, несколько дней находившегося в реанимации и нуждающегося в реабилитации, потерявшим 25% трудоспособности.
Об этом сообщил в фейсбуке житель Запорожья Сергей Туинов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Запорожская областная МСЭК в очередной раз пробила дно.
"Боец получил в контактном бою под Авдеевкой пулевое ранение. С пулей в животе продолжал руководить подразделением (он командир взвода разведки) а затем сам прошел почти километр до пункта эвакуации. В госпиталь его довезли уже без сознания. Несколько дней реанимации, трудное лечение, реабилитация. ВЛК признает это ранение тяжелым. А что же МСЭК? А денег не занес, поэтому тебе 25% потери трудоспособности и иди гуляй. Эти твари в белых халатах украли у воина деньги на восстановление его здоровья! Чем они лучше врага?" - поднимает вопрос он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(https://ukranews.com/ua/news/957495-u-proyekti-derzhbyudzhetu-2024-rekordna-suma-na-finansuvannya-kino-za-ostanni-5-rokiv)Кабмин предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Государственного агентства по кино в 6 раз до 663 млн грн (!).
Понавибирали? Ну, то й їж.те.
Дебіл, Супрун якраз і вибивала підгрунтя в отих "порєшальщіків" з системи тим, щоб було як найменше фізичних контактів!
Але ж для вас, ЗЕбуїнів, головне вякнути на "пАпЕрЕдніков"
Підтвердження статусу, особи з 2-3групою інвалідністю, це ще ТОЙ челендж!! А ТАК, усі ТАМ лікарі, ПАРЯДНІ і ЧЕСНІ, за «деяким» ВИНЯТКОМ!!
Если посмотреть на богаты неприкасаемых мордоворотов-то все они смертельно больны и белобилетчики.
Вот и гонят беспородных..
Втрата здоров'я більше 25% - це вже інвалідність зі всіма витікаючими обмеженнями в зайнятті посад. При цьому нормальна ВЛК ще й питає, хоче служити далі воїн, чи перевести в інваліди.
Кульове поранення в живіт не саме страшне поранення на війні.
Відставити розмазування соплів.