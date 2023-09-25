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Новости Война
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Если Путин уйдет, маловероятно, что Россия каким-то образом станет нормальной мирной демократией, - глава МИД Финляндии Валтонен

эмили,валтонен

Западу нужно готовиться к тому, что Россия после Путина может стать еще хуже, чем сейчас.

Об этом в интервью The Washington Post заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Путин уйдет, очень маловероятно, что Россия каким-то образом станет нормальной мирной демократией... Мы, на Западе, не желали бы ничего большего, чем то, чтобы обычный россиянин обладал правом голоса в том направлении, в котором движется страна, чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией. Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а хуже всего - что Россия останется такой, какой она есть, и, возможно, будет еще хуже в будущем", - отметила Валтонен.

Глава МИД Финляндии добавила, что Россия и российский народ осознают, что ведение такой войны имеет свою цену.

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"Да, санкции вредят нормальным людям... Но я не думаю, что у нас есть выбор. Россия и российский народ осознают, что ведение такой несправедливой и незаконной войны просто имеет свою цену. И очень важно, чтобы мы это показали", - сказала министр.

Автор: 

путин владимир (31236) россия (95454) Финляндия (959)


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Топ комментарии
+8
Тому її треба тільки - знищити , подрібнити на шматки . Такої кровожерливої держави не повинно існувати на планеті . Бо спокою вона не дасть нікому , і ніколи - поки існуватиме .
Загравання і умиротворення кацапів - нічого не дасть .
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25.09.2023 13:36
+8
Це абсолютна правда. Завжди улибають наївні лошки, які думають, що коли Пукін здохне від старості(не від Гааги чи табакерки), то на наступний день одразу ж почнеться громадянська війна. Дивіться на смерть Сталіна. Почались лише свари у тодішній еліті, наступника Берію ростріляли, але швидно знайшли людину на заміну.
А при Хрущьові був Карибський кризис, коли ледь ядерна війна не почалась. Совок залишився совком, смерть диктатора нічого не змінила.
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25.09.2023 13:41
+8
Не пам'ятаю хто, але колись влучно сказав "росія - це колективний путін". Так що ідеальним варіантом було б розчленування її на національні держави.
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25.09.2023 13:47
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Что касается расеи, то в отношении нее самым реалистичным будет именно самый худший вариант развития событий
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25.09.2023 13:32 Ответить
Болото було,є і буде болотом!
Міліорація не діє!
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25.09.2023 13:32 Ответить
Та покуй. Головне,що на гондурашкі почнеться смута,коли путя здохне. І це просто відмінно. До України може повернутися Кубань..як мінімум.
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25.09.2023 13:34 Ответить
хіба найбільш їб*нуті не звідти? кубанці ж сорочку рвуть, щоб довести царю, що вони не мають нічого спільного з Україною
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25.09.2023 14:15 Ответить
Зрозумійте,що це не люди, а рибки групі. Завтра ЗСУ беруть штурмом Таганрог... післязавтра оце все стадо кричить "Слава Україні"!
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25.09.2023 16:55 Ответить
На*уй нам потрібні ті *обнуті на всю голову "кАзАкі"?
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25.09.2023 16:08 Ответить
Для дослідів.
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25.09.2023 16:53 Ответить
Та що ми нЕлюди над тваринками здівацця?!
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25.09.2023 18:02 Ответить
Тому її треба тільки - знищити , подрібнити на шматки . Такої кровожерливої держави не повинно існувати на планеті . Бо спокою вона не дасть нікому , і ніколи - поки існуватиме .
Загравання і умиротворення кацапів - нічого не дасть .
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25.09.2023 13:36 Ответить
Всё население параши должно быть уничтожено, и всё равно, какое там будет следующее Ху#ло.
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25.09.2023 13:38 Ответить
Це абсолютна правда. Завжди улибають наївні лошки, які думають, що коли Пукін здохне від старості(не від Гааги чи табакерки), то на наступний день одразу ж почнеться громадянська війна. Дивіться на смерть Сталіна. Почались лише свари у тодішній еліті, наступника Берію ростріляли, але швидно знайшли людину на заміну.
А при Хрущьові був Карибський кризис, коли ледь ядерна війна не почалась. Совок залишився совком, смерть диктатора нічого не змінила.
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25.09.2023 13:41 Ответить
Не пам'ятаю хто, але колись влучно сказав "росія - це колективний путін". Так що ідеальним варіантом було б розчленування її на національні держави.
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25.09.2023 13:47 Ответить
Це дуже довгий процес, який буде починатись лише коли етнічні росіяни вимруть до відмітки, коли їх стане лише половина, а іншою половиною будуть мусульмани.
А для того щоб з'явились національні держави, потрібна національна самоідентифікація і бажання ії мати. Зараз у азіатів цього взагалі не видно. Навіть татари чи вузькоокі удмурти кричать "я рузкий".
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25.09.2023 13:52 Ответить
Колись був фільм з Дольфом Лунгреном. Події відбувалися у майбутньому на території росії, де більшість рузкіх схожі на мао дзедуна разом із їхнім лідером-генералом чи то імператором. Я коли малий був дивився і думав - шо за маяня. Зараз я думаю що це фільм-пророцтво
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25.09.2023 14:45 Ответить
Если, когда-нибудь изобретут вакцину от идиотизма и варварства, то над територей россии её надо будет распылять !
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25.09.2023 13:42 Ответить
Краще дуст!
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25.09.2023 16:09 Ответить
"Оновлена інформація по втратах противника в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення БДК "Мінськ" та штабу ЧФ РФ.

Враховуючи факт, що БДК "Мінськ" мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта.

Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцера, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.

Йдемо далі!".
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25.09.2023 13:42 Ответить
По мінську шняга якась. Він стояв у сухому доці й вийти у море наступного дня аж ніяк не міг. Це фізично неможливо зробити за такий короткий проміжок часу.
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25.09.2023 13:46 Ответить
Джерело: пресслужба https://t.me/ukr_sof/760 ССО
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25.09.2023 13:48 Ответить
То й що? Це може бути деза. Можливо там й загинуло стільки русні, тут сперечатись не буду, але щодо решти, то неможливо після ремонту з сухого доку й відразу на бойове чергування. Так не буває.
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25.09.2023 14:02 Ответить
Думаю,що всім зрозуміло,що він нікуди не піде,як його москалі з України.Його можна диш "усунути",як і його бандитів.
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25.09.2023 13:43 Ответить
Вона або буде такою як є, або її просто не буде. Інших варіантів у цієї клоаки немає. Другий варіант кращий для усього світу.
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25.09.2023 13:44 Ответить
Не стане росії - "знамя борьби с міровим імпєріалізмом" підхопить товариш Сі.
Тому "золотому мільярду" все одно доведеться напружитись.
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25.09.2023 13:55 Ответить
Подивіться цілий каскад фільмів на тему похоронів сраліна. Людожер подох і вся країна лікувала, окрім кілька тисяч моральних уродів, які затоптували друг друга на похоронах тирана. Звісно СРСР не став нормальною країною, але людожер так і не дожив до того, як знищить світ у третій світовій війні. На Європу не впали атомні бомби, які кат жуков вже випробовув на цивільних и військових, не було вже нового 37-го у ХХ столітті, мільйонів репресованих, люди вдихнули ковток свободи, відчули хоча б радянський сурогат західного життя, зовсім недоступного у сталінські роки, дехто переселився з бараку у хрущобу з , що було неможливим при сраліні, колгосники отримали хоча б елементарні людські права і вже не було голодоморів, бо жрали канадську пшеницю. Хай більше гадів подихає, і х#йло теж, людям стане тільки легше, а на заході краще менше 3.14здіти, а своїми руками копати їм яму
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25.09.2023 13:55 Ответить
Населення масово ридало від горя, насправді. Всі. Навіть постраждалі від репресій сім'ї українців.
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25.09.2023 14:01 Ответить
Це міф. Мої рідні і знайомі ликували і бачили лише радість навколо себе - я дізнався про це від живих людей
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25.09.2023 14:16 Ответить
Мой отец в ссылке на Таймыре был, когда тварь усатая сдохла. Праздник был у людей. Обнимались , смеялись, обсуждали, как скоро начнут освобождение из лагерей. Может в Москве и плакали, но на периферии, а тем более в лагерях, в которых половина населения была, никто и не думал скорбеть
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25.09.2023 14:30 Ответить
Ну нарешті доходить потроху. Кацапляндія була загарбницької імперію завджи, а не тільки при *****.
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25.09.2023 13:59 Ответить
Ось чому для Росії просто необхідні «денаціоналізація» і «демілітаризація» шляхом примусового поділу і репарацій. Для їхнього ж блага.
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25.09.2023 14:00 Ответить
А що би було би якби українці росіі говорили би українською мовою? Що би було би невідомо, а от росіі вже не було би.
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25.09.2023 14:01 Ответить
не було б російської імперії,багато століть були гоніння за українську мову та книги ,нічого на росії не змінилося,українських шкіл немає,бібліотек немає ,та одна у москві була для замилювання очей і ту знищили, бо вже непотрібно нічого приховувати і так все зрозуміло..
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25.09.2023 14:08 Ответить
В рашці не авторитаризм, а тоталітаризм - це більш дубовий режим. Один той чмошник вже нічого не вирішує. Це не лівія чи ірак, чи югославія
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25.09.2023 14:32 Ответить
Дуже важливо куди він піде.
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25.09.2023 14:32 Ответить
при чём тут ***** если там не народ а биомасса которая жаждет таких как хкйло,сралин и иван грозный?!одно ***** сдохнет второе на его место придёт!
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25.09.2023 14:54 Ответить
Демократія для московії неможлива! Демократія - це смерть москальській імперії!
Тому думати й говорити про це - марна справа!
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25.09.2023 15:02 Ответить
О пилять...нарешті... Нарешті Європа починає розуміти, ХТО ТАКІ МОСКАЛІ? А не списують все на Сталіна, Путіна, ІванаГрозного...
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25.09.2023 15:32 Ответить
фіни завжди розуміли, як і балти
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25.09.2023 16:08 Ответить
 
 