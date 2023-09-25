Если Путин уйдет, маловероятно, что Россия каким-то образом станет нормальной мирной демократией, - глава МИД Финляндии Валтонен
Западу нужно готовиться к тому, что Россия после Путина может стать еще хуже, чем сейчас.
Об этом в интервью The Washington Post заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, информирует Цензор.НЕТ.
"Если Путин уйдет, очень маловероятно, что Россия каким-то образом станет нормальной мирной демократией... Мы, на Западе, не желали бы ничего большего, чем то, чтобы обычный россиянин обладал правом голоса в том направлении, в котором движется страна, чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией. Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а хуже всего - что Россия останется такой, какой она есть, и, возможно, будет еще хуже в будущем", - отметила Валтонен.
Глава МИД Финляндии добавила, что Россия и российский народ осознают, что ведение такой войны имеет свою цену.
"Да, санкции вредят нормальным людям... Но я не думаю, что у нас есть выбор. Россия и российский народ осознают, что ведение такой несправедливой и незаконной войны просто имеет свою цену. И очень важно, чтобы мы это показали", - сказала министр.
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Міліорація не діє!
Загравання і умиротворення кацапів - нічого не дасть .
А при Хрущьові був Карибський кризис, коли ледь ядерна війна не почалась. Совок залишився совком, смерть диктатора нічого не змінила.
А для того щоб з'явились національні держави, потрібна національна самоідентифікація і бажання ії мати. Зараз у азіатів цього взагалі не видно. Навіть татари чи вузькоокі удмурти кричать "я рузкий".
Враховуючи факт, що БДК "Мінськ" мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта.
Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцера, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.
Йдемо далі!".
Тому "золотому мільярду" все одно доведеться напружитись.
Тому думати й говорити про це - марна справа!