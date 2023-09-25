Если Путин уйдет, маловероятно, что Россия каким-то образом станет нормальной мирной демократией, - глава МИД Финляндии Валтонен

Западу нужно готовиться к тому, что Россия после Путина может стать еще хуже, чем сейчас.

Об этом в интервью The Washington Post заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Путин уйдет, очень маловероятно, что Россия каким-то образом станет нормальной мирной демократией... Мы, на Западе, не желали бы ничего большего, чем то, чтобы обычный россиянин обладал правом голоса в том направлении, в котором движется страна, чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией. Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а хуже всего - что Россия останется такой, какой она есть, и, возможно, будет еще хуже в будущем", - отметила Валтонен.

Глава МИД Финляндии добавила, что Россия и российский народ осознают, что ведение такой войны имеет свою цену.

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"Да, санкции вредят нормальным людям... Но я не думаю, что у нас есть выбор. Россия и российский народ осознают, что ведение такой несправедливой и незаконной войны просто имеет свою цену. И очень важно, чтобы мы это показали", - сказала министр.