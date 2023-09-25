Командующий ЧФ РФ и 33 офицера ликвидированы в результате поражения штаба ЧФ РФ, на вражеском БДК "Минск" уничтожены 62 оккупанта, - Силы спецопераций
В Силах специальных операций заявили, что в результате удара по вражескому БДК "Минск" ликвидировано 62 оккупантов, а в результате поражения штаба ЧФ РФ в Севастополе - 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил специальных операций.
Как отмечается, в Силах специальных операций обновили информацию о потерях противника в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК "Минск" и поражению штаба ЧФ РФ.
"Учитывая факт, что БДК "Минск" должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта", - говорится в сообщении.
"После поражения штаба ЧФ РФ погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов было ранено. Здание штаба не подлежит восстановлению", - добавляют в Силах спецопераций.
Как информировал Цензор.НЕТ, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После этого в постройке возник пожар.
Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.
Напомним также, что ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Позже стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону"
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ну Ви зрозуміли)
Такая крохотная иголка этот кабан-адмирал...
А запуск в пустую гостиницу мог быть банальной местью . ( я до сих пор очень удивлялся , что они раньше в нее не попали ... )
дальність 600 км.
Хвилина мовчання .. мокшанська вата в ступорі, не розуміючи як їх обісрали
Хороший приклад для наслідування іншим рашистам в генеральських погонах:
- щоб залишитись живим потрібно з тріском провалити всі доручені операції і піти спокійно у відставку/(на пенсію).
(до лютого 2022 р. 70-80% новин були виключно про Україну)
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Сама підбірка гарна, а про червоні лінії -- то вааще! https://youtu.be/kZ5p3v59CJM?t=267 https://youtu.be/kZ5p3v59CJM?t=267
Тиша? Тиша...
Красивое было здание, но оно превратилось в пекло оккупантам.
Вон сколько черного дыма валило из котла чертей. Смачно поджарили.
ВДК Мінськ то 100 % - клас і Бінго !!!!
Може цей Мінськ і обстрілював Маріупіль у перщі місяці війни, тепе гніди крабів годують на дні )
красные революционные шароварыбелый самокат
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
-Все мертвы, как на подбор,
С ними дядька Черномор!