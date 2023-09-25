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Командующий ЧФ РФ и 33 офицера ликвидированы в результате поражения штаба ЧФ РФ, на вражеском БДК "Минск" уничтожены 62 оккупанта, - Силы спецопераций

штаб

В Силах специальных операций заявили, что в результате удара по вражескому БДК "Минск" ликвидировано 62 оккупантов, а в результате поражения штаба ЧФ РФ в Севастополе - 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил специальных операций.

Как отмечается, в Силах специальных операций обновили информацию о потерях противника в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК "Минск" и поражению штаба ЧФ РФ.

"Учитывая факт, что БДК "Минск" должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта", - говорится в сообщении.

"После поражения штаба ЧФ РФ погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов было ранено. Здание штаба не подлежит восстановлению", - добавляют в Силах спецопераций.

Как информировал Цензор.НЕТ, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После этого в постройке возник пожар.

Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.

Напомним также, что ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Позже стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские корабли после удара по Севастополю восстановлению не подлежат, - разведка

Командующий ЧФ РФ и 33 офицера ликвидированы в результате поражения штаба ЧФ РФ, на вражеском БДК Минск уничтожены 62 оккупанта, - Силы спецопераций 01

Автор: 

корабль (2041) город Севастополь (1760) Черноморский флот РФ (1560) Силы специальных операций (42)


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Топ комментарии
+88
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25.09.2023 13:45
+72
Цікаво, скільки кацапи будуть приховувати дохлого командувача ЧФ та інших топових дохлих офіцерів?
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25.09.2023 13:45
+67
самий кайф, що там відсотків 20 зрадників
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25.09.2023 13:43
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самий кайф, що там відсотків 20 зрадників
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25.09.2023 13:43 Ответить
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25.09.2023 13:45 Ответить
Несмотря на разносторонность и хладнокровие своей натуры, Паниковский терпеть не мог физической расправы.
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25.09.2023 15:07 Ответить
"только по лицу не бейте, я им работаю"
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25.09.2023 15:14 Ответить
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25.09.2023 15:56 Ответить
а коллаж геніальний !
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25.09.2023 19:58 Ответить
бомбезно! тобто ракетно!
ну Ви зрозуміли)
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25.09.2023 20:40 Ответить
Гуляй, рванина от рубля и выше !
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26.09.2023 02:53 Ответить
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25.09.2023 15:09 Ответить
Цікаво, скільки кацапи будуть приховувати дохлого командувача ЧФ та інших топових дохлих офіцерів?
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25.09.2023 13:45 Ответить
а мені здається, ти прийшов накинути лайна і не маєш жодних підстав писати цю хйню
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25.09.2023 14:01 Ответить
Андрєй…
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25.09.2023 14:04 Ответить
Ці кацапчуки такі надоїдливі...
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25.09.2023 14:36 Ответить
Не можуть дочекатися своєї черги на концерт кабZдона.....
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25.09.2023 18:34 Ответить
А чому тебе це так захвилювало через 2 роки війни?🤔
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25.09.2023 14:12 Ответить
Та я спамлю таких козлів як цей анрєєєєєй.
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25.09.2023 14:19 Ответить
командувач вважається пропавшим безвісті - а таких переводять в категорію дохлих тільки через рік
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25.09.2023 14:09 Ответить
Командувача ЧФ "розпилило на молекули" і "розмазало по кабінету тонким шаром"!
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25.09.2023 15:45 Ответить
командующего Чмовским флотом, кабана весом в 110 кг, сидевшего на своём конкретном начальственном кресле в совершенно конкретном зале заседаний, ну никак не могут найти ...

Такая крохотная иголка этот кабан-адмирал...
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26.09.2023 02:59 Ответить
.
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25.09.2023 13:49 Ответить
Даже , если х@@ло завтра сдохнет , то "калибры" не перестануть летать ( какое-то время ) .
А запуск в пустую гостиницу мог быть банальной местью . ( я до сих пор очень удивлялся , что они раньше в нее не попали ... )
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25.09.2023 14:03 Ответить
тобі хтось сказав, що знищено ВСІ носії?
дальність 600 км.
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25.09.2023 14:02 Ответить
2600. десь двійку загубив
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25.09.2023 14:11 Ответить
Трохи не вдобно вийшло
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25.09.2023 13:50 Ответить
Невдобно пишеться разом - а так все так.
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25.09.2023 14:20 Ответить
Якщо інфа підтвердиться, то це буде мати добрі для України наслідки. Вітаю всіх. слава ЗСУ!
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25.09.2023 13:52 Ответить
Хотілось би не "якщо", а "коли".
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25.09.2023 14:21 Ответить
Скоро на крейсері мацква місця не буде)
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25.09.2023 13:53 Ответить
В цілому, вже навіть зараз , коли війна далеко не закінчена, чорноморський флот черговий раз у історії зганьбився по-повній програмі. Невезучий він чогось у имперців.
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25.09.2023 13:55 Ответить
Бо море - не їхнє Це наші предки його викопали!
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25.09.2023 15:47 Ответить
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25.09.2023 16:34 Ответить
А я ще добавляю коли кацапи стараються підмахнути - ага і Кавказький хребет насипали.
Хвилина мовчання .. мокшанська вата в ступорі, не розуміючи як їх обісрали
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25.09.2023 22:21 Ответить
так імперська традиція! Нахімов у 1855 році... Макаров у 1904... ну і як водиться Соколов...у 2023... )) Кацапсяча стабільність..)))
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25.09.2023 17:08 Ответить
макарав в 1904-му здох при Цусімі, в Японському морі.....цьому руSSкому було в пітері тісно...
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25.09.2023 18:38 Ответить
Як вихід для орків - зробити опудало головнокомандучого чф і демонструвати його, смикаючи за мотузки. А щодо інших - у відрядженні в Малі і Нігері.
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25.09.2023 13:55 Ответить
Виходить, що колишній командувач чф рф адмірал осіпов, який профукав крейсер "масква", виграв джек-пот і тепер насолоджується життям.
Хороший приклад для наслідування іншим рашистам в генеральських погонах:
- щоб залишитись живим потрібно з тріском провалити всі доручені операції і піти спокійно у відставку/(на пенсію).
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25.09.2023 13:58 Ответить
так ось у кого зє-чиновники та зє-слуги-депутати вчаться...
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25.09.2023 14:39 Ответить
Писали,що він теж був на цій історичній нараді.
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25.09.2023 15:03 Ответить
Нічогенько мінусонули так в Курську вищих. Це до речі пояснює, чому російські телеграм пабліки так побиваються.

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25.09.2023 13:58 Ответить
кацапы тупари по определению,да с такими самомнением что чуть ли они не нобелевские лауреты,в чем есть для нас огромный плюс)а вопрос про тревоги воздушные по крыму и кацапстану ставить надо по другому,а они вообще включаються? помойму только пару вт дали в шебякино *******,все остальные бомбежки тревогу не включали,это высше их,у них же сво,а не война)))))это этих клоунов и погубит,чсв нпонятно на чем базирушиеся
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25.09.2023 14:19 Ответить
Так. Коли наші безпілотники летять по Москва-сіті, навіть сирени не вмикають, інфа сотка. Вони нас серйозно не сприймають. Хоча не виключено, що це зміниться.
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25.09.2023 14:23 Ответить
Сприймають-то вони нас серйозно уже давно Просто перед своїм бидлом соромно! Кричали про "Киев за три для!" - а зараз (фактично) переходять до "Атступать некуда! Пазади - Масква!"
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25.09.2023 15:53 Ответить
То армійці їхні нас серйозно сприймають, бо мали нагоду познайомитись. А пересічні жителі Москви ні, там звичайне життя, театри, кіно, ресторани, салюти. Війна це щось дуже далеке. До того ж як вірно тут писали, їхня преса старанно замовчує всі прильоти, ну наскільки може, і намагається писати статті про те, що якась співачка загубила туфлі, чи як правильно підстригти вашу болонку на вихідні. Війни вони бояться, на їхній території, дуже бояться і старанно не помічають.
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25.09.2023 16:20 Ответить
Смерть ворогам!
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25.09.2023 14:30 Ответить
хай сповістять коли у них наступна нарада.
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25.09.2023 18:14 Ответить
Москве и Ростову подготовиться.
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25.09.2023 13:58 Ответить
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25.09.2023 14:07 Ответить
Заголовки руснявого новинного сайту:
(до лютого 2022 р. 70-80% новин були виключно про Україну)
* Федеральная антимонопольная служба возбудила дело на "Мегафон"
* Ученые научились понимать кудахтанье куриц
* Папарацци поймали похудевшую Шарлиз Терон на прогулке в Нью-Йорке
* В Марианской впадине обнаружили бактериофаг-паразит
* Юлия Волкова трогательно обратилась к повзрослевшей дочери в ее день рождения
* Заповедники Урала. Шайтан-Тау
* Каталония - очаг сквоттинга
* Тарифы для населения: Свет в конце туннеля потушен - денег нет
* Совфед переназначил Зорькина председателем Конституционного суда России
* Совфед переназначил Зорькина председателем Конституционного суда России
* Ольга Орлова похвасталась фигурой в ярко-красном купальнике на отдыхе в Италии
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25.09.2023 14:22 Ответить
Ось тут весело про всілякі червоні лінії -- https://www.youtube.com/watch?v=kZ5p3v59CJM
Сама підбірка гарна, а про червоні лінії -- то вааще! https://youtu.be/kZ5p3v59CJM?t=267 https://youtu.be/kZ5p3v59CJM?t=267

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25.09.2023 14:28 Ответить
Алконавт ведмедєв вийде з запою та почне лякати людство😀
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25.09.2023 14:31 Ответить
...лякати людство своїм запухшим обличчям.
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25.09.2023 14:43 Ответить
А кацапи сказали що "жєртв нєт". Тільки один десь "потєрялся". Ну в принципі оце так вони самі себе і рахують.)
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25.09.2023 14:09 Ответить
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25.09.2023 14:13 Ответить
Не "вечная память!" А "ЗЕМЛЯ =БЕТОНОМ!"
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25.09.2023 15:55 Ответить
Міцного здоров"я подохлим кацапам!
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25.09.2023 17:25 Ответить
Не "много жертв", а "мало жертв".
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25.09.2023 18:17 Ответить
на самом деле в Севастополе в это время была комедия
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25.09.2023 21:52 Ответить
Яка сумна новина🤣
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25.09.2023 22:18 Ответить
До речі, заходив глянути, "що там" пишуть у російської опозиції (медуза та подібне гівно), вони ж.

Тиша? Тиша...
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25.09.2023 14:21 Ответить
Вони просто оніміли.
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25.09.2023 20:01 Ответить
Кацапи кацапами залишаються навіть в опозиції. Вялікорускоє мишлєніє не дозволяє радіти втратам Параши.
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25.09.2023 22:19 Ответить
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25.09.2023 14:23 Ответить
Джекпот !!!!!
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25.09.2023 14:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yqO1C9TtQoI&t=2s Я больше не шучу, Соколов
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25.09.2023 14:48 Ответить
До ладу ! Тепер, окрім "памятника затопленим кораблям", буде їм де вкопати " памятник подорваним морякам". Якшо встигнуть, зрозуміло.
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25.09.2023 15:14 Ответить
Краще коли побачиш українця на вулиці який розмовляє кацапською, зроби йому зауваження - сенсу буде більше. Кому твоя вимова треба як що в Україні більщість по кацапські розмовляє.
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25.09.2023 21:53 Ответить
Тут нема сенсу це писати. Ось - пишіть туди. МОдератор передасть ваші зауваження в редакцію.
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25.09.2023 22:45 Ответить
"по-українськи" - це калька з кацапської! правильно буде "українською"!
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26.09.2023 04:16 Ответить
Когда-то в 1990-х годах я был в этом здании и "ручкался" с командующим флота тех годов.
Красивое было здание, но оно превратилось в пекло оккупантам.
Вон сколько черного дыма валило из котла чертей. Смачно поджарили.
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25.09.2023 16:16 Ответить
"Привет им передавайте..."
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25.09.2023 17:41 Ответить
Все тепер склалось гарно і по фен шую. Де флагман чф мацква? На дні, (читай на тому світі, бо не жилєц більше). Де має бути командуючий будь-якого флоту? На флагмані. Нарешті оні воссоїдінілісь.
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25.09.2023 19:18 Ответить
интересно вдове командующего флотом белые ,,жигули ,, или лада ,,приора,, по рангу положено
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25.09.2023 19:32 Ответить
***** та Рашиський режим Московії це не зупинить.... "...кількість вбитих не вражає - баби нових наражают".... нажаль така ситуація.
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25.09.2023 19:44 Ответить
***** на хла, зате нам нравиця)))
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26.09.2023 04:19 Ответить
Предателей не ищут ? Там все простіше. В 1941 році ппо ЧА збило літак розвідник люфтваффе. В полон захопили екіпаж. Проявили плівки ( в ЧА фотоапаратура німецька) А там чітко видно штаб Західного фронту (ком Тимошенко) - жовті палатки, доріжки рівненьки посипані піском, стоянка авто, багато автомобілів. НКВД питає в пілота, а як давно вам відомо про штаб. Десь з місяць. А чому ще не розбомбили ? Нема потреби, а коли будуть наступати тоді... І точно, через тиждень на штаб налетіли бомбери і знищили. А НКВД послало у штаб фронту сигнал, але там відмахнулись. Це вже потім польовий штаб маскували, автомобілі ближче 1 км не ставили, а радіо виносили за 4-5 км від штабу в укріплений бункер. І тут теж саме така орава служивих на автобусах не їздить, біля штабу купа авто, купа водіїв шатаєься біля штабу і всякий школяр скаже що там щось важливе проводиться. Невзоров повідомив учора, що більшість спасло те, що туалети біля залу нарад не працювали, морячки перейшли відлити в інше крило.
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25.09.2023 20:24 Ответить
...якщо не буде нічого екстраордінарного ,через півроку-рік флота підо@рашки не буде від слова совсем...ну і бойові,на воді,як результат перейдуть десь біля владівостока ,там багато жирнючих цілей,заводішко в комсомольскєнаамуре,що Су-35 клепає,ну і корабліков до хєра...головне щоб було внєзапно ...ну в нашем генштабе ,мабуть це розуміють
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25.09.2023 20:27 Ответить
Кросіво.. жуб даю! ☺️
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25.09.2023 20:55 Ответить
Як що це правда то це буде супер новина.
ВДК Мінськ то 100 % - клас і Бінго !!!!
Може цей Мінськ і обстрілював Маріупіль у перщі місяці війни, тепе гніди крабів годують на дні )
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25.09.2023 21:49 Ответить
є така пісенька "33 москалики"
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25.09.2023 22:46 Ответить
Поздравляю Путина с очередным "успехов"
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26.09.2023 01:24 Ответить
Вот это спецоперация! 👍👋💪
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26.09.2023 01:39 Ответить
"33 багатиря й з ними дядька Чорномор..." - пішли нах...
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26.09.2023 05:17 Ответить
А вдове командующего чф - красные революционные шаровары белый самокат
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26.09.2023 07:29 Ответить
Ми ще ничого не починали 😂💥🇺🇦
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26.09.2023 08:40 Ответить
І як же той ай да пушкін, ай да сукін син, вгадав точну кількість "богатирєй"?

В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
-Все мертвы, как на подбор,
С ними дядька Черномор!
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26.09.2023 12:25 Ответить
 
 