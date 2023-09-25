Командующий ЧФ РФ и 33 офицера ликвидированы в результате поражения штаба ЧФ РФ, на вражеском БДК "Минск" уничтожены 62 оккупанта, - Силы спецопераций

В Силах специальных операций заявили, что в результате удара по вражескому БДК "Минск" ликвидировано 62 оккупантов, а в результате поражения штаба ЧФ РФ в Севастополе - 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил специальных операций.

Как отмечается, в Силах специальных операций обновили информацию о потерях противника в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК "Минск" и поражению штаба ЧФ РФ.

"Учитывая факт, что БДК "Минск" должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта", - говорится в сообщении.

"После поражения штаба ЧФ РФ погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов было ранено. Здание штаба не подлежит восстановлению", - добавляют в Силах спецопераций.

Как информировал Цензор.НЕТ, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После этого в постройке возник пожар.

Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.

Напомним также, что ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Позже стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону"

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