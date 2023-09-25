Ракетный удар по Кременчугу: повреждено более 100 объектов, ориентировочная сумма компенсации - более 25 млн грн
В Кременчуге проработали 98 поврежденных объектов в результате ракетного удара 22 сентября. Это около 60% от общего количества.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
В течение нескольких дней в Кременчуге работали семь групп специалистов. Работа продолжается.
"Ориентировочная сумма компенсации составляет 25,5 млн грн. Она еще не окончательная, ведь продолжается обследование объектов. Среди потребностей – замена крыш, окон, фасадные работы. Планируем привлечь средства из областного бюджета для таких нужд. Финансирование обеспечим из областного и городского бюджетов", – говорится в сообщении.
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