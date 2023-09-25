ОК "Південь" о ночном обстреле Одессы: Атака характеризовалась чрезвычайной плотностью, что усложняло работу ПВО

Во время сегодняшних обстрелов Одессы российские захватчики пытались истощить украинскую систему ПВО.

Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одесчина, как и вообще южные регионы, оказалась под массированной и комплексной атакой. 19 дронов ударного типа, типа Shahed-131/136, были направлены по региону, все 19 были уничтожены. Рядом с ними фактически параллельно враг запускал и ракеты морского базирования типа "Калибр". При этом на боевом дежурстве в Черном море находился надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами, а выпущено было 12. То есть дополнительно из Новороссийской бухты была применена подлодка фактически без вывода из бухты, которая добавила еще 4 ракет", - объяснила она.

Гуменюк отметила, что ракеты использовали очень сложную траекторию движения, все время маневрировали и заходили по разным направлениям, пытаясь истощить украинскую систему ПВО.

Также пресс-секретарь добавила, что россияне применили две ракеты "Оникс", которые были выпущены из комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму. Это сверхзвуковые противокорабельные ракеты, крайне сложные для сбивания.

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Атака была ориентирована на побережье, на припортовую и зерновую инфраструктуру. Кроме попадания в зернохранилище, враг также ударил "Калибром" по зданию морского вокзала.

"Сама атака длилась более 1,5 часов и характеризовалась чрезвычайной плотностью", - отметила Гуменюк, добавив, что это очень усложняло работу ПВО.

"Фактически в одном направлении были зафиксированы и дроны, и ракеты разного типа, и это заставляло системы ПВО работать в очень напряженном режиме", - подытожила представительница.