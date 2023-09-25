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Новости Война
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ОК "Південь" о ночном обстреле Одессы: Атака характеризовалась чрезвычайной плотностью, что усложняло работу ПВО

одеса

Во время сегодняшних обстрелов Одессы российские захватчики пытались истощить украинскую систему ПВО.

Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одесчина, как и вообще южные регионы, оказалась под массированной и комплексной атакой. 19 дронов ударного типа, типа Shahed-131/136, были направлены по региону, все 19 были уничтожены. Рядом с ними фактически параллельно враг запускал и ракеты морского базирования типа "Калибр". При этом на боевом дежурстве в Черном море находился надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами, а выпущено было 12. То есть дополнительно из Новороссийской бухты была применена подлодка фактически без вывода из бухты, которая добавила еще 4 ракет", - объяснила она.

Гуменюк отметила, что ракеты использовали очень сложную траекторию движения, все время маневрировали и заходили по разным направлениям, пытаясь истощить украинскую систему ПВО.

Также пресс-секретарь добавила, что россияне применили две ракеты "Оникс", которые были выпущены из комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму. Это сверхзвуковые противокорабельные ракеты, крайне сложные для сбивания.

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Атака была ориентирована на побережье, на припортовую и зерновую инфраструктуру. Кроме попадания в зернохранилище, враг также ударил "Калибром" по зданию морского вокзала.

"Сама атака длилась более 1,5 часов и характеризовалась чрезвычайной плотностью", - отметила Гуменюк, добавив, что это очень усложняло работу ПВО.

"Фактически в одном направлении были зафиксированы и дроны, и ракеты разного типа, и это заставляло системы ПВО работать в очень напряженном режиме", - подытожила представительница.

Автор: 

обстрел (27043) Одесса (7874) Гуменюк Наталья (577)


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тк це і є їх основна ціль як і в 1933 році ...а ми на полоненого 10 000 грн здається в місяць витрачаємо ..питання ? потім ?
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25.09.2023 14:33 Ответить
Доки не буде деокупований Південь України включно із Кримом, доти ракетні обстріли Одеси рашистами продовжуватимуться.
Тому одесити мають сформувати свій ударний армійський корпус, який би разом з іншими частинами і з'єднаннями ЗСУ зміг би швидко вирішити це завдання.
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25.09.2023 14:41 Ответить
Там міг би і Ізраіль підтягнутись та забезпечити корпус всім необхідним. Як для рідні.
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25.09.2023 14:45 Ответить
А що деокупація півдня дасть. Вони ж зі своєї території ракети пускають. Поки не буде знищення отих ''пускачів'' ракет обстріл не припиниться.
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25.09.2023 14:48 Ответить
По Одесі б'ють оніксами і калібрами, що дислокуються і заправляються у носії в Криму. Атаки ракетами Х-22 проводяться з літаків Ту-22 над Чорним морем також десь із району Севастополя.
Та й "херані" хоч частково і запускаються з території пітьми, але пролітають над Кримом і далі над морем.
Тому деокупація Криму для України - це питання виживання на відміну від завдань пітьми, а відтак мотивація в українців в цьому - переважаюча кратно.
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25.09.2023 15:01 Ответить
з Новоросійської бухти пуляють треба що б туди знову навідалися "малюки", хороша ціль танкери та термінал"Шесхарис"перевалка 4млн.т сирої нафти та 3 млн.т дизпалива...
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25.09.2023 14:43 Ответить
Це те що мало б с початку війни трапитись. Закрити експорт нафтопродуктів з кацастану.
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25.09.2023 14:46 Ответить
саме так ,фізично закрити таку можливість і це ми самі маємо робити ,бо геополітика заважає Заходу вчасно приймати рішення.
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25.09.2023 16:15 Ответить
Вони ще і з літаків з району Каспія запускають ракети.

Але вони не такі важкі для збиття, як Онікси чи Іскандери.
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25.09.2023 15:03 Ответить
 
 