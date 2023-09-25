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Новости Война
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Во Львове разоблачили экс-руководителя стратегического предприятия ОПК, который "разоружал" украинскую ПВО накануне полномасштабного вторжения РФ, - СБУ

украинская,пво

Служба безопасности и БЭБ разоблачили на коррупции бывшего руководителя стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса во Львовской области. Незаконная деятельность чиновника привела к фактическому "разоружению" нескольких комплексов украинского ПВО на сумму почти 2,4 млн бюджетных грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что до начала 2022 года фигурант давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование комплексов ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации. Затем он присваивал "списанные" детали, содержащие значительную часть драгоценных металлов", - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила факты преступной схемы. Таким образом, это должностное лицо подрывало обороноспособность Украины накануне полномасштабного вторжения РФ.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также смотрите: Львовщина и Днепропетровщина являются лидерами по количеству коррупционных дел в Украине. ИНФОГРАФИКА

На данный момент проверяется информация о возможной причастности фигуранта к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Автор: 

коррупция (8559) Львов (4582) СБУ (19878) Львовская область (2902)


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Топ комментарии
+29
все чекаю клістронщиків з дбр
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25.09.2023 14:47
+23
"ДБР повідомило, що повернуло у військові частини вилучені прилади НВЧ (клістрони), а посадовців, причетних до вилучення техніки, відсторонили від посад."
Нікто нєвінават, ми ісправілісь...
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25.09.2023 14:49
+17
А з мисливцями із ДБРа за клістронами в діючих частинах ППО напередодні війни СБУ вже розібралось, щоби вчепитись за злодюжку радіодеталей?
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25.09.2023 14:49
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все чекаю клістронщиків з дбр
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25.09.2023 14:47 Ответить
Так вони на місці! У цьому самому ДБР! 😊 Напевне на тих самих місцях заплатню отримують!
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25.09.2023 15:38 Ответить
та отож
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25.09.2023 15:42 Ответить
"ДБР повідомило, що повернуло у військові частини вилучені прилади НВЧ (клістрони), а посадовців, причетних до вилучення техніки, відсторонили від посад."
Нікто нєвінават, ми ісправілісь...
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25.09.2023 14:49 Ответить
А з мисливцями із ДБРа за клістронами в діючих частинах ППО напередодні війни СБУ вже розібралось, щоби вчепитись за злодюжку радіодеталей?
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25.09.2023 14:49 Ответить
Зараз Бігус напише про нього такий матеріал, що Свинарчуки з їх контрабандою запчастин з Росії для ремонту наших танків, здадуться зразковими патріотами! Чи не напише?
Чого йому боятися? Зе вже поклав на вибори президента ту річ, якою він на піаніно грає.
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25.09.2023 14:49 Ответить
лишить його, він воює зараз
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25.09.2023 14:53 Ответить
Бігус 1,5 роки захищає Україну на фронті і невідомо, чи ще живий. Він не займається каналом.
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25.09.2023 14:54 Ответить
він герой?
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25.09.2023 14:58 Ответить
Кожен, хто захищає Батьківщину від московських загарбників - герой. А хто триндить щось з Польші - однозначно НЕ герой (хібащо він у Польші лікується після пораненнь, отриманих на фронті)
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25.09.2023 15:01 Ответить
А варіант, що вай-фай моєї військової частини зараз працює через польський сервер Ви не розглядаєте? Я теж вже 1,5 роки в ЗСУ.
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25.09.2023 15:30 Ответить
А якби цей герой не привів зе до влади і вони не змогли б про..бати все, і війна просто б не почалася, то ви б не вважали його героєм?
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25.09.2023 15:38 Ответить
до влади привели клоуна телеглядачі.
Бігус воює, на відміну більшості з них
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25.09.2023 15:54 Ответить
А хто сказав, що було б якось інакше? Російської агентури в українській владі було багато при всіх президентах і напад на Україну ***** готував незалежно від особистості президента України.
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25.09.2023 16:02 Ответить
Ну було інакше. При Пороху хло і не думало рипатися, війна майже закінчилася
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25.09.2023 16:04 Ответить
***** взагалі-то ще й як рипалось - бо ВС РФ у війну вступили вже після обрання Порошенка.
Зеленопілля, Іловайськ, окупація півдня Донецької області, ДАП, Дебальцево - це все було при Порошенкові.
Потім ***** взяв паузу, щоб підготуватися до повномасштабного вторгнення - коли підготувався на його думку - напав. І так, Зеля придурок, що недофінансовував оборонні проєкти, а Тарана взагалі мають розстріляти за всю шкоду, яку він Україні зпричинив.
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25.09.2023 16:12 Ответить
сомкчи як бигус с - 8 не кто не поставит на дрон и запомни я пиксель одел когда ещё Бигус шлифовал пилотку Мутьян за новососию в 2014 м
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25.09.2023 16:14 Ответить
"с - 8 не кто не поставит на дрон"
Хто тобі такую хню сказав? Дрони різні є - всіма, крім ФПВ, можна керувати в окулярах.
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25.09.2023 16:17 Ответить
тем более на серьёзный бпла я такое слепое не поставлю- подведёт и батарейку и пехоту
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25.09.2023 16:20 Ответить
В очках или линзах он видит не хуже тебя.
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25.09.2023 16:26 Ответить
ага зип для бригады как минимум похерило Но зато правдорпуб а сколько парней иза сего тела в коробках осталось он сказать не хочет
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25.09.2023 16:30 Ответить
"зип для бригады как минимум похерило"

Ты даже не знаешь, в какой он вч, но "знаешь", что он похерил зип? Или просто решил оболгать человека?
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25.09.2023 16:33 Ответить
війська рф захопили верховну раду криму, та військові частини там же ж....це було іще при легітимному, який втік...
це про те, коли війська рф вступили в війну...від тої дати і рахується початок
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25.09.2023 17:21 Ответить
Зараз перейду на вай-фай Старлінка, то що, напишете що я в Штати дременув?
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25.09.2023 15:39 Ответить
честь вам і хвала. він це для прикладу сказав
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25.09.2023 15:55 Ответить
Дякую.
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25.09.2023 16:00 Ответить
А хто триндить щось з України - однозначно НЕ герой, бо він отьєребьє.
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25.09.2023 18:37 Ответить
доброволець з перших днів. для мене - безумовно герой
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25.09.2023 15:07 Ответить
вч номер ? просто тухлому бигусу что куниметил у мутьян веры нету
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25.09.2023 16:02 Ответить
Та пофіг взагалі, кому там "вєри нєту" у якогось тухлого шимуса.
Бігус - оператор дронів. У якій вч він - не в курсі.
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25.09.2023 16:08 Ответить
а оператор ну ну с его зрением в -8 на один глаз как стрененко на 0 да или Юраш чёрный плащ его комбат
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25.09.2023 16:12 Ответить
Тримаю у курсі - оператор дронів може носити ОКУЛЯРИ чи ЛІНЗИ. До окопу він явно не годний з -8, бо там в окулярах багато не навоюєш - тому воює як може. На відіну від тебе. Чи ти теж з фронту пишеш?
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25.09.2023 16:14 Ответить
да прикинь илона в маске даёт интернет в каждую коробку а у нас их 6 на батарейку Бигусу веры нету он зашкварился когда накинул на мо из зз него и его показаний см дело ген Марченко. Марчело загремел на нары а мобики в 22 м году не смогли с моб складов получить броники Всё как бы он не геройствовал в тылу как его кент Юраш он парвеню и чмо
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25.09.2023 16:19 Ответить
Юраш никогда не был кентом Бигуса, не бреши. Да и Бигус в тылу с 24 не появлялся. Один видосик год назад из бронеавтомобиля какого-то в дороге записал и все.

"он зашкварился когда накинул на мо"
Он зашкварился, или МО зашкварилось тогда, когда выбрало поставщиком броников контору, которая ПРОИГРАЛА испытания по сравнению с 2мя конкурентами?
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25.09.2023 16:25 Ответить
кому -двум ноу неймам без производства да ты что бигус весь в боях ну ну тут даже Карсь из пехоты в сеть выходит а бигус нет
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25.09.2023 16:29 Ответить
Как это без производства, если они свою продукцию на испытание представили и она оказалась лучше Корсаров?
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25.09.2023 16:32 Ответить
своя ага перебить лейбу у тел не было не своего производства не даже патентов на моли они давали свои клоны 6б 3 времён афгана и чечни
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25.09.2023 16:36 Ответить
То есть - корсары оказали еще хуже "клонов времен афгана и чечни"?
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25.09.2023 16:37 Ответить
не хуже они легче и подвесная моли на них есть и мягкие пакеты тоже там были чего у конкурентов не было а вот таблицу отстрела они подделали- если представитель одного из конкурентов корсара не мог указать разницу между бзт 1932-36 7.62на 54 и бзт 7.62 на 39
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25.09.2023 16:41 Ответить
Кто "подделал" таблицу отстрелов, если этим должны были заниматься представители МО?
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25.09.2023 16:50 Ответить
Дуже дивна подія!
Чому?
Тому, що СБУ дуже НЕ ******* ловити зрадників, навіть якщо вони до неї непричетні.
Ось цього впіймали та чого домоглися?
Домоглися того, що всі зразу згадали ДБР і клістрони!
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25.09.2023 14:58 Ответить
Отож бо й воно! Стратегічне підприємство, керівник якого до 2022 року систематично розкрадає деталі з комплексів ППО! А де на той час була контррозвідка??
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25.09.2023 15:53 Ответить

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25.09.2023 14:58 Ответить
Минуточку! Это он снимал магнетроны с С-300?????
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25.09.2023 14:59 Ответить
А тим, хто фактично роззброював системи ППО шляхом вилучення зі станцій на бойовому чергуванні клістронів вже висунули підозри, чи це були свої, придворні шкідники, і їм можно було?
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25.09.2023 15:05 Ответить
Як висунули, так і засунули. Будь ласка, не задавайте,м'яко кажучи, наївних питань! Знищення України почалося з приходом ze-команди у 2019-му, тому все це ланки одного ланцюга. Просто дєбєєр грало по-серйозному, а цей ... мілкувато (в порівнянні з ними). Тому зараз на цього... навішають усіх собак, трохи роздують тему, а далі все затухне, як завжди.
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25.09.2023 16:06 Ответить
Тобто Ви не можете відповісти на моє питання? Тоді для чого ви ото мучались і писали щось?
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25.09.2023 16:10 Ответить
интересно а кто ж ему давал команду роззброювати?
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25.09.2023 15:35 Ответить
І до чого тут Татаров... Да і ОПЗЄ тут ні до чого типу.
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25.09.2023 18:18 Ответить
Сумно читати такі новини.І в заголом нахрен їх писати на цензорі якщо за такі дії цим ****** нічого не буде.
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25.09.2023 15:45 Ответить
Когда разоблачите Оманского бениного Нарика и фсбэшника Елдака с подачи которых были изъяты клистроны по запросу фсб......
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25.09.2023 16:11 Ответить
если Львов то там осы и стрелы на ремонте были а там драг мета для знающего человека не на жалкие 2.4 ляма а на 30-40
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25.09.2023 16:23 Ответить
Тю. А ЗЕлене ДБР, яке роззброювало ППО напередодні вторгнення, СБУ не хоче потрусити?

Ах да - вони ж під одним смотрящім з ОПЗЄ ходять. Не можна таке.
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25.09.2023 18:16 Ответить
А на поруки сбу його відпускати не буде?
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25.09.2023 18:39 Ответить
 
 