Во Львове разоблачили экс-руководителя стратегического предприятия ОПК, который "разоружал" украинскую ПВО накануне полномасштабного вторжения РФ, - СБУ
Служба безопасности и БЭБ разоблачили на коррупции бывшего руководителя стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса во Львовской области. Незаконная деятельность чиновника привела к фактическому "разоружению" нескольких комплексов украинского ПВО на сумму почти 2,4 млн бюджетных грн.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Установлено, что до начала 2022 года фигурант давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование комплексов ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации. Затем он присваивал "списанные" детали, содержащие значительную часть драгоценных металлов", - говорится в сообщении.
Экспертиза подтвердила факты преступной схемы. Таким образом, это должностное лицо подрывало обороноспособность Украины накануне полномасштабного вторжения РФ.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
На данный момент проверяется информация о возможной причастности фигуранта к сотрудничеству с российскими спецслужбами.
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Нікто нєвінават, ми ісправілісь...
Чого йому боятися? Зе вже поклав на вибори президента ту річ, якою він на піаніно грає.
Бігус воює, на відміну більшості з них
Зеленопілля, Іловайськ, окупація півдня Донецької області, ДАП, Дебальцево - це все було при Порошенкові.
Потім ***** взяв паузу, щоб підготуватися до повномасштабного вторгнення - коли підготувався на його думку - напав. І так, Зеля придурок, що недофінансовував оборонні проєкти, а Тарана взагалі мають розстріляти за всю шкоду, яку він Україні зпричинив.
Хто тобі такую хню сказав? Дрони різні є - всіма, крім ФПВ, можна керувати в окулярах.
Ты даже не знаешь, в какой он вч, но "знаешь", что он похерил зип? Или просто решил оболгать человека?
це про те, коли війська рф вступили в війну...від тої дати і рахується початок
Бігус - оператор дронів. У якій вч він - не в курсі.
"он зашкварился когда накинул на мо"
Он зашкварился, или МО зашкварилось тогда, когда выбрало поставщиком броников контору, которая ПРОИГРАЛА испытания по сравнению с 2мя конкурентами?
Чому?
Тому, що СБУ дуже НЕ ******* ловити зрадників, навіть якщо вони до неї непричетні.
Ось цього впіймали та чого домоглися?
Домоглися того, що всі зразу згадали ДБР і клістрони!
Ах да - вони ж під одним смотрящім з ОПЗЄ ходять. Не можна таке.