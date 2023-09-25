Во Львове разоблачили экс-руководителя стратегического предприятия ОПК, который "разоружал" украинскую ПВО накануне полномасштабного вторжения РФ, - СБУ

Служба безопасности и БЭБ разоблачили на коррупции бывшего руководителя стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса во Львовской области. Незаконная деятельность чиновника привела к фактическому "разоружению" нескольких комплексов украинского ПВО на сумму почти 2,4 млн бюджетных грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что до начала 2022 года фигурант давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование комплексов ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации. Затем он присваивал "списанные" детали, содержащие значительную часть драгоценных металлов", - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила факты преступной схемы. Таким образом, это должностное лицо подрывало обороноспособность Украины накануне полномасштабного вторжения РФ.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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На данный момент проверяется информация о возможной причастности фигуранта к сотрудничеству с российскими спецслужбами.