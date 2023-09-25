Операторы Армии дронов в течение недели поразили 205 единиц техники россиян и ликвидировали 68 оккупантов, - Федоров

Операторы Армии дронов с 18 по 25 сентября 2023 года уничтожили рекордное количество российских пушек - 64.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Наши воины продолжают поражать пушки, которые мешают двигаться вперед. Есть новый рекорд — минус 64 российские пушки. Также операторы дронов поразили 27 танков, 55 грузовиков и многое другое.

Общее количество пораженной техники за прошлую неделю - 205 единиц. Мощные результаты. Усиливаем Силы обороны беспилотниками по всей линии фронта и благодарим за защиту", - написал Федоров.

Также, как видно из инфографики, уничтожено 9 САУ, 8 складов бк/топлива, 124 опорных пункта и ликвидировано 68 оккупантов.

Отмечается, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.

Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.