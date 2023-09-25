Эту зиму планируем пройти за счет газа украинской добычи, - "Нафтогаз" об отопительном сезоне
Украина впервые рассчитывает пройти предстоящий отопительный сезон только за счет газа собственной добычи.
Об этом глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышев заявил в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Объем газа уже превышает 15 млрд кубометров. Очевидно, что мы будем входить в зиму с большим объемом, чем планировали", – сказал Чернышев.
Он отметил, что "Нафтогаз" комплексно готовится к вероятным атакам россиян во время отопительного сезона.
Глава "Нафтогаза" отметил, что Группа в этом году увеличила добычу газа.
"Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи; и расчеты подтверждают такую возможность", – заверил Чернышев.
Он также отметил, что после выхода из дефолта Группа "Нафтогаз" финансово здорова и готова к работе на международном рынке капиталов.
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Залишиться такою ж, як і імпортного?
Тоді підвищувати не треба буде, вистачить на ремонт трансформаторів, ЛЕП і т.і.
Польща постійно імпортує газ.
Сама велика ціна зараз спостерігається в Австрії.
То давайте платити як в Австрії, епоха бідності вже ж позаду?
Куплений за кордоном газ і газ власного видобутку для кінцевого споживача коштують однаково?
Тоді біс з нею, з ціною. Дуже хотілось би щоб ви були праві.
Але не вірю
Питання: хто ж залишився з носом у опалювальний період 2023-2024 рр.
Ось так - на всю зиму вистачить?
І навіть БЕЗ "вишок Бойко"?
А куди 30 років дівався український газ?
І чому ми 30 років купували рашистській газ?
І 30 років дотавували "збитковий" НафтоГаз України і досі дотуємо?
А що-то там "з 2019-го немає" - то тобі до зеленої гоп-компанії!
Чи гадаєш, що їхні "реХворми" та перейменування переживуть п'ять їх років, чи що вони "на завжди"?
А що до списку Форбс, то що там "на папірці" кому належить - то справа мутна, а ось куди йдуть ГРОШІ все показує добре.
Ющенко теж, ось, адміністрацію перейменовував у "секретаріат" (ви цього мабуть і не знали?).
Но, сенс від цього НЕ ЗМІНИВСЯ.
Й утворювати з цього суперечку - займатися звичайним тролінгом та відвертанням уваги від СУТНОСТІ ПИТАННЯ!
"Українські олігархи готують кандидата на посаду Президента. Ця людина "зеленого" уявлення не має ні про економіку, ні про фінанси, ні про кризу, ні про війну.
Їм потрібна маріонетка в руках. Ця маріонетка мусить бути болванчиком, який буде сидіти на президентській посаді, а за його спиною (олігархи) і далі будуть крутити свою "поганку", як і зараз крутять."
Юлія Тимошенко, 2017 рік
Цифрами закидати намагаєтесь?
А звідкіля цифри?
40 мільйонів - а перепис населення коли був?
Офіційні звіти є?
8 мільйонів - да ну?
І всі-всі-всі з міст мільйонників з центральним опаленням?
І всім 8 мільйонам квартири від опалення відключили?
А що ж з батареями та трубами у зимку буде?
А може хтось з села, де до сіх пір опалює ДРОВАМИ?
Азовсталь - йок?
А що ж Ахметов - куди же він всіх робітників (і не тільки робітників) вивіз, та звідки ПРОДУКЦІЮ видає?
Аааа, не знаєте, що Ахметов працює? Ну так, це ж "військова таємниця", вам знати не потрібно.
Ти стільки міст-осель зруйнованих порахував - порахуй ще й СВЕРДЛОВИНИ!
Де там у нас основні осередки газо-добування?
Чорне море - Крим.
Дніпровсько-Донецька область.
Причорноморська область.
Чому ти ЦЕ рахувати не бажаєш?
По інформації Нафтогазу, найбільше газу добувається у Харківській області. А найбільше використовується у Запоріжській області.
І да, так було й ДО війни.
Донецька-Луганська лідери по вугіллю: домни, залізо.
А Запоріжська, це кольорові метали: алюміній, мідь, ....
не здійснює обліку видобування природного газу, обов'язковим є лише облік споживання газу за законом про Забезпечення комерційного обліку природного газу;
проводив і досі не проводить незалежного аудиту реальних обсягів видобування природного газу з державних народних надр?
Новобудова, і опалення з'явилося лише в грудні. Сто разів встиг подякувати природі за таку зиму