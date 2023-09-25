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Эту зиму планируем пройти за счет газа украинской добычи, - "Нафтогаз" об отопительном сезоне

отопление

Украина впервые рассчитывает пройти предстоящий отопительный сезон только за счет газа собственной добычи.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышев заявил в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Объем газа уже превышает 15 млрд кубометров. Очевидно, что мы будем входить в зиму с большим объемом, чем планировали", – сказал Чернышев.

Он отметил, что "Нафтогаз" комплексно готовится к вероятным атакам россиян во время отопительного сезона.

Глава "Нафтогаза" отметил, что Группа в этом году увеличила добычу газа.

"Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи; и расчеты подтверждают такую возможность", – заверил Чернышев.

Также читайте: Зима будет сложной, давайте не будем себе врать, - министр энергетики Галущенко

Он также отметил, что после выхода из дефолта Группа "Нафтогаз" финансово здорова и готова к работе на международном рынке капиталов.

Автор: 

Газ (10225) Нафтогаз (3112) отопительный сезон (530) Алексей Чернышов (150)


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Топ комментарии
+9
...і тут випливають дивні обставини та незручні запитання:
Ось так - на всю зиму вистачить?
І навіть БЕЗ "вишок Бойко"?
А куди 30 років дівався український газ?
І чому ми 30 років купували рашистській газ?
І 30 років дотавували "збитковий" НафтоГаз України і досі дотуємо?
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25.09.2023 15:30
+6
але по цені імпортованого з Роттердаму
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25.09.2023 15:20
+5
Того шо було смачніше продавати свій газ під видом кацапсячого. Такі як шухрич, бойко та жюля жульнічали.
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25.09.2023 15:31
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Правила форума Совет форумчан
але по цені імпортованого з Роттердаму
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25.09.2023 15:20 Ответить
Але це ціна нижче ніж та по котрій зараз закуповує газ по достроковому договору та сама Угорщина!
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25.09.2023 15:53 Ответить
А у Казахстані в газ взагалі 2грн./куб. коштує, бо це газ власного видобутку
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26.09.2023 00:16 Ответить
Перше запитання - вартість "нашого" газу для населення?
Залишиться такою ж, як і імпортного?
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25.09.2023 15:21 Ответить
Так сто разів казали, що вартість не змінюватиметься до кінця війни.
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25.09.2023 15:29 Ответить
Про електрику теж саме казали й про воду.
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25.09.2023 15:31 Ответить
Газова сфера не так постраждала як електромережі. Тому й підвищили бо з електроенергетичній сфері було завдано нищівного удару кацапами. Там треба було щось робити...
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25.09.2023 15:34 Ответить
Підвищення тарифу на електроенергію для населення, ніяк не збільшить грошові обсяги в енергетиці.
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25.09.2023 16:47 Ответить
І змусити людей хоч таким способом витрачати меньше енергії.
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25.09.2023 15:35 Ответить
Дивний спосіб. Я й так мало витрачаю й заощаджую. І не я така одна, то чому не підвищують тим, хто багато витрачає??? Тим, хто басейни гріють й так нормас з будь якими цінами. От їм і підвищили б разів в 20-50.
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25.09.2023 16:25 Ответить
Не меліть дурниць. Ті хто гріє басейни в тих грошей вистачить і по європейським цінам гріти.
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25.09.2023 16:29 Ответить
Ви читати вмієте, але погано доходить. Градація потрібна бути - не всім однаково, чи з невеликими підвищеннями за використані киловати, а тим, хто використовують на порядоки більше - мантулити такі тарифи.

Тоді підвищувати не треба буде, вистачить на ремонт трансформаторів, ЛЕП і т.і.
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25.09.2023 17:37 Ответить
Де ви таку градацію бачили в цивілізованому світі? А ми ж прагнемо стати цивілізованими, та приєднатись до ЄС. Приміром в Польщі газом ніхто не топить, тому що дорого навіть для них. А ми під час війни хочемо смалити газом. Електрики я використовую десь 100 - 150 квт це приблизно 300 грн. А що зараз таке 300 грн? Сами розумієте, що це вже невеликі гроші.
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25.09.2023 18:49 Ответить
Повторюю. В нас різний рівень життя з Європою, а ціни скоро як у Європі будуть. І до чого тут ваші гроші - ви не один в Україні живете, є й пенсіонери, в яких мінімальна пенсія, їм й важко.
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25.09.2023 19:58 Ответить
У пенсіонерів є субсидія. Нехай оформляють та сплачують не більше 10-15 відсотків від їхнього доходу. А ціна на електроенергію та газ в нас і так в рази менша ніж в Європі.
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25.09.2023 20:16 Ответить
Спочатку спробуйте її оформити.
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25.09.2023 20:52 Ответить
А вам не здається, що вартість слід переглянути. В сторону зменшення.
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25.09.2023 15:50 Ответить
Не здається. Приміром в Польщі вартість газу для населення 1,5 - 1,6 злотих, це на гривіні 13 гривень. А в Україні для населення 7,96 грн
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25.09.2023 16:05 Ответить
Власний газовидобуток Польщі задовольняє +/- 40% внутрішніх потреб.
Польща постійно імпортує газ.
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25.09.2023 16:12 Ответить
Так у них і ціна в два рази вища.
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25.09.2023 16:26 Ответить
Середня ціна по Європі складає приблизно € 0,73 (28,6 грн).
Сама велика ціна зараз спостерігається в Австрії.
То давайте платити як в Австрії, епоха бідності вже ж позаду?
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25.09.2023 16:31 Ответить
Я не кажу шо епоха бідності позаду. Того ж ми так бідно й живем, що зарплати мізерні. Приміром, для того, щоб газ потрапив до плити чи котла задіяно дуже багато людей від видобутку, закупки обладнання, його ремонт, запчастини та т.і., транспортування по трубах там теж дуже багато задіяно і людей і електроенергії для насосів, транспорту а його треба заправляти до зарплати людей які це все роблять. Щоб здешевити газ треба цим людям платити мізерні зарплати і так у всій сфері економіки. Хочем дешево газ, бензин, продукти, електроенергію тоді й зарплати та пенсії мізерні. Треба було на протязі всіх років незалежності будувати економіку, не треба було винаходити велосипед, а дивитись як вона працює в Європі, не плодити олігархів та корупцію та т.і. А ми вийдем на Майдан, пошумим і думаєм якщо змінем владу то нова влада точно буде чесною і так по кругу вже більше 30-ти років. Ще й сусіда Бог дав довбонутого який тільки шкодив нашому розвитку, підігрівав корупцію та грабування бюджету України. Те, що ви пропонуєте ми вже проходили, був совок і чим це все закінчилось і закінчуватиметься ще нажаль дуже довго... 10 - 15 років більш-менш відносно спокійного життя, а все решта було злидні та війни.
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26.09.2023 09:57 Ответить
Ви дуже багато і дуже правильно все написали, але я питав про інше.
Куплений за кордоном газ і газ власного видобутку для кінцевого споживача коштують однаково?
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26.09.2023 10:09 Ответить
Ні, не однаково. Якби нам продавали імпортований газ по ринковій ціні як в Європі то він би коштував не 8 грн, а в рази дорожче. Тому держава брала на себе різницю в ціні тому, що люди з мізерними зарплатами та пенсіями неспроможні платити ринкову ціну. Газ власного видобутку звичайно дешевший, але тепер можна вивільнині кошти направляти на оборону. Тому й ціна не змінилась для людей.
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26.09.2023 10:50 Ответить
/можна вивільнені кошти направляти на оборону/
Тоді біс з нею, з ціною. Дуже хотілось би щоб ви були праві.
Але не вірю
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26.09.2023 11:03 Ответить
От подивіться на заправках яка ціна на газ, десь близько 25 грн за літр, це ринкова ціна. Приблизно така б ціна була і для споживачів.
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26.09.2023 10:56 Ответить
А в одному літрі скрапленого газу десь 0,5 куба природнього. От і рахуйте. Один куб вартував би 50 гривень
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26.09.2023 10:59 Ответить
Коли рівень життя в Україні буде такий як у Польщі, тоді можна. А зараз це величили, які не можна порівнювати.
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25.09.2023 16:26 Ответить
Та вибирати ж владу треба нормальну. А то вибираєте то бувшого коммуняцького ідеолога, то чучму то зека, тепер клована вибрали. Хто вам доктор?
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25.09.2023 16:28 Ответить
Якщо Ви перекладаєте на всіх, значить то й до Вас питання - хто Вам лікар, що бидло квартальне обрали?
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25.09.2023 17:33 Ответить
По перше я не жаліюся на життя, на відміну від вас, а по друге я клована не обирав. Так, що мені лікар не потрібен.
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25.09.2023 18:51 Ответить
По перше, де я жалілась на життя?? По друге - про владу то Ви перший почали. Не перекладайте вже.
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25.09.2023 19:48 Ответить
У Казахстані газ для населення біля 2грн. в еквіваленті. Очевидно, що собівартість видобутку, як повідомляли раніше керівники Нафтогазу, на рівні 1грн.
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26.09.2023 00:19 Ответить
Ага. Опять, как про заполненные газовые хранилища? Или в этот раз правда?
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25.09.2023 15:21 Ответить
А и Б сидели на трубе(газовой),
Питання: хто ж залишився з носом у опалювальний період 2023-2024 рр.
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25.09.2023 15:33 Ответить
І велика загадка: куди пішли 200-300 млрд.грн бюджетних коштів, які Нафтогаз минулого року видурив у Кабміну начебто на закупівлю природного газу щоб пройти опалювальний сезон?
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26.09.2023 00:23 Ответить
....зе-команда скромно опустила очі і зашарілася
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26.09.2023 07:59 Ответить
А чому раніше (до війни) цього не можна було робити???? Чому кожного разу були оці ігрища з кацапським чи туркменським газом???
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25.09.2023 15:23 Ответить
Того шо було смачніше продавати свій газ під видом кацапсячого. Такі як шухрич, бойко та жюля жульнічали.
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25.09.2023 15:31 Ответить
...і тут випливають дивні обставини та незручні запитання:
Ось так - на всю зиму вистачить?
І навіть БЕЗ "вишок Бойко"?
А куди 30 років дівався український газ?
І чому ми 30 років купували рашистській газ?
І 30 років дотавували "збитковий" НафтоГаз України і досі дотуємо?
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25.09.2023 15:30 Ответить
Юлька фароффка??!
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25.09.2023 15:34 Ответить
УВЕСЬ список ви можете почитати на Вікіпедії у розділах "КабМин", "НафтоГаз", "Адміністрація Президента", "Список Форбс", ...
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25.09.2023 15:37 Ответить
"Small Jerboa", а ти чиїх будеш?! Бо "Адміністрації президента" з 2019-го немає, т.я. з 2019-го це стало "Офісом президента" заради призначення Зеленським будь кого очільником без погодження ради, а "кабмін" пишеться через "і" а не "и" і у розкладці клавіатури ці букви не поряд, тобто важко помилитись?! Та й список Форбс тут ні до чого, бо видобування газу або його зберігання в Україні то не фішка українських олігархів, вони мають у більшості інші напрямки діяльності, а підприємства Фірташа з видобутку вже націоналізували!
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25.09.2023 15:47 Ответить
Я свій власний!
А що-то там "з 2019-го немає" - то тобі до зеленої гоп-компанії!
Чи гадаєш, що їхні "реХворми" та перейменування переживуть п'ять їх років, чи що вони "на завжди"?
А що до списку Форбс, то що там "на папірці" кому належить - то справа мутна, а ось куди йдуть ГРОШІ все показує добре.
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25.09.2023 15:57 Ответить
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25.09.2023 16:03 Ответить
"Small Jerboa", я констатую ФАКТ, а ти здіймаєш вереск через власну необізнаність. Гадаю що не варто висловлюватися з приводів про котрі ти "не в темі", але лізеш у "експерти" як Арестович, то може краще нічого не казати про те у чому не тямиш ніж ображатись на те що тобі про це кажуть?!
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25.09.2023 16:26 Ответить
Те, що якісь наперсточники тимчасово перейменували "адміністрацію президента" у "офіс президента", то не факт, а "незначна бюрократична підтасовка".
Ющенко теж, ось, адміністрацію перейменовував у "секретаріат" (ви цього мабуть і не знали?).
Но, сенс від цього НЕ ЗМІНИВСЯ.
Й утворювати з цього суперечку - займатися звичайним тролінгом та відвертанням уваги від СУТНОСТІ ПИТАННЯ!
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25.09.2023 17:31 Ответить
Тимошенко попереджала про Зеленського 6 років тому - https://www.youtube.com/watch?v=-R8YIH1fs0Y

"Українські олігархи готують кандидата на посаду Президента. Ця людина "зеленого" уявлення не має ні про економіку, ні про фінанси, ні про кризу, ні про війну.
Їм потрібна маріонетка в руках. Ця маріонетка мусить бути болванчиком, який буде сидіти на президентській посаді, а за його спиною (олігархи) і далі будуть крутити свою "поганку", як і зараз крутять."

Юлія Тимошенко, 2017 рік

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25.09.2023 15:54 Ответить
Ось я і запитую - а що так можна було??? А що ж ми 30 років «домбілі бамбас»??? Клава, я куєю….
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25.09.2023 15:54 Ответить
А тому що 30 років в Україні мешкало 40 мільйонів+, а сьогодні тільки 8 мільйонів громадян знаходиться в Європі і десь біля мільйона в окопах. Знищено десяток міст, серед яких величезний Маріуполь, а такі міста як Донецьк, Луганськ, Лісічанськ, Сєвєродонецьк, Бердянськ, Мелітополь, весь Крим під окупацією(це на рахунок 30 років) і гпазом ми їх не забезпечуємо, а також знищено сотню, а то і більше підприємств, одне із яких "Азовсталь" яке потребляло багато газу і електроенергії. Тільки можна уявити 8 мільйонів, це фактично 8 міст мільйонників.
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25.09.2023 16:57 Ответить
Бла-бла-бла-....
Цифрами закидати намагаєтесь?
А звідкіля цифри?
40 мільйонів - а перепис населення коли був?
Офіційні звіти є?
8 мільйонів - да ну?
І всі-всі-всі з міст мільйонників з центральним опаленням?
І всім 8 мільйонам квартири від опалення відключили?
А що ж з батареями та трубами у зимку буде?
А може хтось з села, де до сіх пір опалює ДРОВАМИ?
Азовсталь - йок?
А що ж Ахметов - куди же він всіх робітників (і не тільки робітників) вивіз, та звідки ПРОДУКЦІЮ видає?
Аааа, не знаєте, що Ахметов працює? Ну так, це ж "військова таємниця", вам знати не потрібно.
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25.09.2023 17:21 Ответить
Ще раз наголошую, що 30 років, як написали вище, в Україні проживало 40 мільйонів громадян. Були такі міста як Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Сімферополь, Бердянськ, Мелітополь, Сєвєродонецьк ( це великі міста) і сотня маленьких, яких вже немає від слова зовсім Бахмут, Ізюм, Вугледар, Марїнка..., у ході російського вторгнення в Україні зруйновано вже майже 4,5 тисячі житлових будинків, близько 550 навчальних закладів, понад сотня медичних закладів та ще більше тисячі об'єктів культурної інфраструктури. «Руський мир» стер з землі також кілька міст України: на їхньому місці залишилися лише руїни, про «звільнення» яких переможно повідомляють кремлівські пропагандисти. Деякі населені пункти вже не відбудовуватимуть. То в ці населені пункти і державні установи буде подаватись газ і електроенергія? Не потрібно попрівнювати з тим, що не порівнюється.
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25.09.2023 19:54 Ответить
А скільки газових свердловин працюють?
Ти стільки міст-осель зруйнованих порахував - порахуй ще й СВЕРДЛОВИНИ!
Де там у нас основні осередки газо-добування?
Чорне море - Крим.
Дніпровсько-Донецька область.
Причорноморська область.
Чому ти ЦЕ рахувати не бажаєш?
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25.09.2023 20:27 Ответить
Навіщо мені рахувати газові свердловини? Я порахував відсутність міст, сіл і підприємств, які споживали більше половини газу і дотепніше було владі промовчати, а не робити собі з горя людей заслугу і ще писати про 30 років... Газ в Україні жобувають більше в Полтавсьеій області, а Крим качав наз для Криму. Саме більше потребляли газу Донецька і Луганська області.
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25.09.2023 23:45 Ответить
Ти або тупий, або брехло!
По інформації Нафтогазу, найбільше газу добувається у Харківській області. А найбільше використовується у Запоріжській області.
І да, так було й ДО війни.
Донецька-Луганська лідери по вугіллю: домни, залізо.
А Запоріжська, це кольорові метали: алюміній, мідь, ....
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26.09.2023 00:13 Ответить
І Чому 30р. ніхто:
не здійснює обліку видобування природного газу, обов'язковим є лише облік споживання газу за законом про Забезпечення комерційного обліку природного газу;
проводив і досі не проводить незалежного аудиту реальних обсягів видобування природного газу з державних народних надр?
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26.09.2023 00:32 Ответить
Як я бачу у керівництва України і в Нафтогазі зокрема такі ж здібності до "планування" як і в )(уйла (він же путін), коли намагаються зробити добру обличчя при поганій грі задля замилювання очей співгромадянам. Після того як випливла інформація про недостатнє заповнення сховищ газом саме державної власності, тобто власності Нафтогазу, почали заспокоювати про газ власного видобутку, ніби його здобувати стали більше у той час як об'єми видобутку якраз скоротились внаслідок "чудового" управління "слугами" як державою взагалі так і Нафтогазом зокрема!!! А у названі 15 млрд зарахували газ і іноземних власників і українських приватних підприємств. Будуть націоналізувати коли припече, знову йдучи проти закону?! Брехливі свині!!!
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25.09.2023 15:37 Ответить
А от що дійсно допоможе, так це природа, бо всупереч прогнозам осінь вже тепліша тож і зима найшвидше буде не надто холодною у той час як у вересні співали про ранню холодну та дощову осінь яку змінить морозна та сніжна зима! Тож навіть при таких безгуздих керівниках опалення буде достатнім а проблем буде більше лише від рашистів з їх атаками по енергосистемі як у минулий осінньо-зимовий період!
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25.09.2023 15:42 Ответить
А шо так можна було ? Мазохістами були, шантаж ********* кацапский?
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25.09.2023 15:42 Ответить
Може все ж таки відкати за нього?!
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25.09.2023 15:48 Ответить
Прошлые две зимы были ужасны. Так что посмотрим.
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25.09.2023 15:48 Ответить
"Nika Nika", а що "ужасного" було у пройдешніх двох зимах окрім повномасштабної війни рашистів проти України?! З опаленням проблем не було, газ у квартири й дома надходив (окрім випадків пошкодження систем ракетами роССійських нацистів). Тож ПРО ЩО ТИ???!!!
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25.09.2023 15:51 Ответить
Холодно было. Может у тебя проблем не было, а у меня были. Причем не с февраля 22 года, а с декабря 21.
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25.09.2023 15:52 Ответить
Пройдешня зима була НАЙТЕПЛІШОЮ за останні 20 років, і попередня не на багато відрізнялась. Зайди на синоптичні сайти й переглянь статистичні дані по середніх температурах, тож не треба щось вигадувати і розповідати про те ЧОГО НЕ БУЛО!
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25.09.2023 16:00 Ответить
Может на улице было тепло, а в доме было холоднее всего. Чего ты мне доказываешь? Это чувствовала моя задница и то что мне приходилось спать чуть ли не в свитере.
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25.09.2023 16:02 Ответить
И да. Это началось с конца 21 года. Чтобы не спихивал все на войну.
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25.09.2023 16:04 Ответить
Ось посилання на сайт де ви спокійно можете передивитись статистику щоб більше НЕ НЕСТИ ПУРГУ: https://meteopost.com/weather/climate/ МЕТЕОПОСТ
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25.09.2023 16:07 Ответить
А якщо у Вас щось погано з опаленням, то пробачте, але це виключення, а не правило, вимагайте покращення згідно закону!
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25.09.2023 16:08 Ответить
Виключення з правила було в мене, "пощастило".
Новобудова, і опалення з'явилося лише в грудні. Сто разів встиг подякувати природі за таку зиму
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25.09.2023 16:55 Ответить
А шо так можно было???
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25.09.2023 15:51 Ответить
а шо так можна було
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25.09.2023 17:06 Ответить
 
 