ВСУ за минувшие сутки освободили 2 километра на Бахмутском направлении, уничтожено 7 гаубиц "Д-30", БМП, склад с боеприпасами, - Восточная группировка

Украинские военные в течение 24 сентября освободили 2 километра на Бахмутском направлении и уничтожили несколько единиц российской техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире 5 канала сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Как отметил Евлаш, в течение 24 сентября 511 раз российские войска обстреливали позиции ВСУ на Бахмутском направлении, пять раз били из авиации, произошло 11 боестолкновений.

"Наша работа за минувшие сутки была сосредоточена больше на контрбатарейной борьбе. Нашим военным удалось сорвать 295 задач противника - использование БПЛА и других средств, связанных с радиосигналами. Но удалось освободить в полосе Восточной группировки войск еще 2 километра", - рассказал Евлаш.

На Бахмутском направлении армия РФ понесла такие потери: семь гаубиц "Д-30", БМП, склад с боеприпасами.

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