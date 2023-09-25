Зиму точно пройдем. Могут быть сложности, но энергосистема не развалится и будет работать, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

В случае массированных вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре могут быть проблемы, но энергосистема не развалится и будет работать.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Кудрицкий, сейчас завершается подготовка к отопительному сезону.

"Если говорить о сети "Укрэнерго", то мы уже сегодня готовы транспортировать зимние объемы электроэнергии. В настоящее время ограничений ни по сети, ни по производству электроэнергии нет", - сказал он.

По его словам, сейчас идет интенсивная кампания ремонта генерации.

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"Один из главных уроков минувшей зимы состоит в том, что в Украине значительно усилили инженерную защиту всех видов энергообъектов магистрального уровня. Также у нас хороший опыт противодействия массированным атакам, знаем, как удержать систему. Наши героические силы ПВО также демонстрируют очень высокие результаты", - сообщил Кудрицкий.

Кроме того, у украинских граждан за плечами опыт прошлой зимы, и вряд ли враг может чем-то удивить, добавил он.

"Поэтому думаю, что зиму точно пройдем. Могут быть сложности, связанные с обстрелами, но энергосистема не развалится, энергосистема будет работать. Справимся", - сказал Кудрицкий.

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