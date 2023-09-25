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Новости
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Зиму точно пройдем. Могут быть сложности, но энергосистема не развалится и будет работать, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

енергетика,укренерго,обстріл

В случае массированных вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре могут быть проблемы, но энергосистема не развалится и будет работать.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Кудрицкий, сейчас завершается подготовка к отопительному сезону.

"Если говорить о сети "Укрэнерго", то мы уже сегодня готовы транспортировать зимние объемы электроэнергии. В настоящее время ограничений ни по сети, ни по производству электроэнергии нет", - сказал он.

По его словам, сейчас идет интенсивная кампания ремонта генерации.

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"Один из главных уроков минувшей зимы состоит в том, что в Украине значительно усилили инженерную защиту всех видов энергообъектов магистрального уровня. Также у нас хороший опыт противодействия массированным атакам, знаем, как удержать систему. Наши героические силы ПВО также демонстрируют очень высокие результаты", - сообщил Кудрицкий.

Кроме того, у украинских граждан за плечами опыт прошлой зимы, и вряд ли враг может чем-то удивить, добавил он.

"Поэтому думаю, что зиму точно пройдем. Могут быть сложности, связанные с обстрелами, но энергосистема не развалится, энергосистема будет работать. Справимся", - сказал Кудрицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрэнерго" готово уже сегодня покрыть зимнее потребление, "зиму точно пройдем", - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Автор: 

энергетика (2556) Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76)


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Топ комментарии
+2
Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький під час телемарафону
 Ну ви все зрозуміли.
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25.09.2023 15:37
+1
> Зиму точно пройдемо. Ще якщо тариф дозволять іксанути в 2-3 рази, взагалі буде казка

Володимир Кудрицький
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25.09.2023 15:40
+1
Аби тільки сама ЗИМА не здивувала....
У минулому році вона нам дала дуже сильну "температурну фору".
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25.09.2023 15:42
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький під час телемарафону
 Ну ви все зрозуміли.
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25.09.2023 15:37 Ответить
Пройдемо, якщо хлопцям з ППО буде чим збивати кацапські дрони та ракети
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25.09.2023 15:39 Ответить
> Зиму точно пройдемо. Ще якщо тариф дозволять іксанути в 2-3 рази, взагалі буде казка

Володимир Кудрицький
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25.09.2023 15:40 Ответить
Аби тільки сама ЗИМА не здивувала....
У минулому році вона нам дала дуже сильну "температурну фору".
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25.09.2023 15:42 Ответить
Дай то Боже! Скільки вас енергетиків не виступає - всі говорять по різному…. Ви хоча би між собою (у галузі якось домовилися що народу казати.
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25.09.2023 15:42 Ответить
сам энергетик.

Покупаю батарейки, аккумуляторные лампы и т.д.

"Сколько не говори халва, слаще во рту не будет" (с)

............
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25.09.2023 16:09 Ответить
это точно
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25.09.2023 16:27 Ответить
Якщо самі не розкрадете і не вгробите то система витримає.
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25.09.2023 16:25 Ответить
А чому б і не проходити зиму, коли з десяток міст і сотні підприємств знищені, а ще 8 мільйонів громадян в Європі.
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25.09.2023 16:42 Ответить
Якщо це зелене заявило що зиму "точно пройдемо", то українцям потрібно готуватися до зими, котра буде значно складніша за попередню.У цих чинуш проблем з електрикою та теплом не буде.
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25.09.2023 19:04 Ответить
 
 