Контратаки войск РФ провалились. Силы обороны удерживают недавно освобожденные территории на Ореховском и Бахмутском направлениях, - британская разведка

За последнюю неделю оккупанты приложили немало усилий для локальных контратак против Сил обороны Украины на Ореховском и Бахмутском направлениях. Однако войскам РФ не удалось вернуть деоккупированные территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны Великобритании.

В течение последней недели российские войска прилагали совместные усилия для проведения локальных контратак против украинских сил, ведущих наступление, как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях.

"В обоих районах украинские войска отразили российские атаки и удерживают недавно освобожденные территории", - отмечается в отчете.

Также сообщается, что комментарии, опубликованные российским военным сообществом, свидетельствуют о чрезвычайном разочаровании среди тех, кто участвует в этих контратаках, особенно около города Бахмута, с сообщениями о "непродуманных" наступлениях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях.

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