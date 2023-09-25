Контратаки войск РФ провалились. Силы обороны удерживают недавно освобожденные территории на Ореховском и Бахмутском направлениях, - британская разведка
За последнюю неделю оккупанты приложили немало усилий для локальных контратак против Сил обороны Украины на Ореховском и Бахмутском направлениях. Однако войскам РФ не удалось вернуть деоккупированные территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны Великобритании.
В течение последней недели российские войска прилагали совместные усилия для проведения локальных контратак против украинских сил, ведущих наступление, как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях.
"В обоих районах украинские войска отразили российские атаки и удерживают недавно освобожденные территории", - отмечается в отчете.
Также сообщается, что комментарии, опубликованные российским военным сообществом, свидетельствуют о чрезвычайном разочаровании среди тех, кто участвует в этих контратаках, особенно около города Бахмута, с сообщениями о "непродуманных" наступлениях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях.
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