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Новости
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Контратаки войск РФ провалились. Силы обороны удерживают недавно освобожденные территории на Ореховском и Бахмутском направлениях, - британская разведка

бахмут

За последнюю неделю оккупанты приложили немало усилий для локальных контратак против Сил обороны Украины на Ореховском и Бахмутском направлениях. Однако войскам РФ не удалось вернуть деоккупированные территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны Великобритании.

В течение последней недели российские войска прилагали совместные усилия для проведения локальных контратак против украинских сил, ведущих наступление, как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях.

"В обоих районах украинские войска отразили российские атаки и удерживают недавно освобожденные территории", - отмечается в отчете.

Также сообщается, что комментарии, опубликованные российским военным сообществом, свидетельствуют о чрезвычайном разочаровании среди тех, кто участвует в этих контратаках, особенно около города Бахмута, с сообщениями о "непродуманных" наступлениях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях.

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Автор: 

армия РФ (19154) Великобритания (4946) разведка (4171)


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Зебанда говорила же про свой контрнаступ…кто у него свои?(
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25.09.2023 16:10 Ответить
НЕ ЭМИГРАНТИШКИ ТОЧНО !)
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20.12.2023 15:17 Ответить
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20.12.2023 15:16 Ответить
 
 