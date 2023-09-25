Российские военные на оккупированных территориях пытали украинцев до смерти, - Комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Украине

В ООН подтвердили, что Россия применяла на оккупированных частях Украины методы пыток, которые были настолько жестокими, что привели к гибели некоторых жертв.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Sky News.

Издание опубликовало заявление председателя Комиссии по расследованию ситуации в Украине Эрика Мозе.

Мозе сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, которые они контролируют, было масштабным и систематическим.

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы", – сказал Мозе, чья команда посетила деоккупированные части Украины в Херсонской и Запорожский областях.

Читайте также: Пытки украинцев являются частью политики российских властей, - ООН

Было установлено, что пытки применялись преимущественно в центрах заключения, которыми руководят российские власти.

Россия отрицает совершение зверств или умышленное нанесение вреда гражданскому население в Украине. Ей была предоставлена возможность ответить на обвинения на заседании Совета ООН, но ни один российский представитель не пришел.

Напомним, полицейские обнаружили в Украине 80 российских пыточных и мест несвободы, где пытали украинцев во время оккупации. Около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы сексуального насилия или другие формы жестокого обращения.