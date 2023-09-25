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Российские военные на оккупированных территориях пытали украинцев до смерти, - Комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Украине

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В ООН подтвердили, что Россия применяла на оккупированных частях Украины методы пыток, которые были настолько жестокими, что привели к гибели некоторых жертв.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Sky News.

Издание опубликовало заявление председателя Комиссии по расследованию ситуации в Украине Эрика Мозе.

Мозе сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, которые они контролируют, было масштабным и систематическим.

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы", – сказал Мозе, чья команда посетила деоккупированные части Украины в Херсонской и Запорожский областях.

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Было установлено, что пытки применялись преимущественно в центрах заключения, которыми руководят российские власти.

Россия отрицает совершение зверств или умышленное нанесение вреда гражданскому население в Украине. Ей была предоставлена возможность ответить на обвинения на заседании Совета ООН, но ни один российский представитель не пришел.

Напомним, полицейские обнаружили в Украине 80 российских пыточных и мест несвободы, где пытали украинцев во время оккупации. Около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы сексуального насилия или другие формы жестокого обращения.

Автор: 

армия РФ (19154) оккупация (10132) ООН (4165) пытки (833)


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А якщо "не такі жорсткі", то для ООНа все "норм"?
А хто ще керує центрами ув'язнення, крім росвлади? Місцеві колаборанти - мусора?
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25.09.2023 16:20 Ответить
Мир в глазах путена - встретимся па средине.
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25.09.2023 16:20 Ответить
Це вони роблять з 2014 року, непокаранність приводе до вседозволенності. Вони кажуть - ми Вас будем вбивати і нам за це нічого не буде.Не покарали в 1945, кпрс також, от вони і радіють , нахабніють.
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25.09.2023 16:23 Ответить
ООН - это объединенная организация немощей.
давно уже этот клоповник пора закрыть. Он изжил себя.
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25.09.2023 16:33 Ответить
Тому розміновувати мінні поля потрібно мосцальскими полоненими.
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25.09.2023 16:36 Ответить
А окрім констатації фактів ще щось буде??? Може про те що треба зберегти пику *уйлу, чи про мирні пеговори?
Балаболи пустопорожні!!!
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25.09.2023 16:49 Ответить
раша нарушила все основопологающие принцыпы ООН. логично было бы исключить ее в таком случае, как ссср из лиги наций в начале финлядской войны
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25.09.2023 16:55 Ответить
зовсім не розумію - нашу московітів брати в полон,вони повинні утілізіруватися согласно установленному графіку,а оон це контора недоумків яку давно пора розігнати!
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25.09.2023 18:33 Ответить
 
 