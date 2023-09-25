РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10139 посетителей онлайн
Новости Война
9 354 19

Это не просто "война Путина", РФ готовилась к агрессии очень долго, - глава МИД Финляндии Валтонен

путін

Россия очень долго готовилась к войне, потому это не просто "война Путина".

Об этом в интервью The Washington Post заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что многие, возможно, еще не осознали, что это не просто война Путина. Кажется, что российская машина, так сказать, готовилась к этому очень долго", - объяснила она.

В частности, министр упомянула об агрессии РФ против Грузии в 2008 году, а также оккупации Крыма в 2014.

"Конечно, Путин был у власти в течение этого времени, но в течение более двух десятилетий он строил инфраструктуру вокруг этого. И могло пройти два десятилетия, чтобы кто-то (в России. - Ред.) сказал ему, что это не является нормальным", - добавила Валтонен.

Читайте также: Если Путин уйдет, маловероятно, что Россия каким-то образом станет нормальной мирной демократией, - глава МИД Финляндии Валтонен

Автор: 

путин владимир (31236) россия (95454) Финляндия (959)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
25.09.2023 16:23
+6


Український часопис

@falledlenin

·

https://twitter.com/falledlenin/status/1706286428806635690 49 мин

В цей день 2022 року під час знищення ворожих засобів ППО за допомогою AGM-88 HARM загинув Тарас Редькін -майор ЗСУ 204 БрТА. Заступник командира, штурман ескадрильї, літав на МіГ-29. Нагороджений орденом Б.Хмельницького III ст.(2022, посмертно).
Залишилися батьки, брат і дружина

показать весь комментарий
25.09.2023 16:26
+2
Ще з 0вих готувались, що тут ще думати. Помітив це в риториці "КВНщиків", а також наглядний приклад з командою з Абхазії, котра стала чемпіоном... Варто також звернути увагу на їх тодішний кінопром. Це довга партія.
показать весь комментарий
25.09.2023 16:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.09.2023 16:23 Ответить


Український часопис

@falledlenin

·

https://twitter.com/falledlenin/status/1706286428806635690 49 мин

В цей день 2022 року під час знищення ворожих засобів ППО за допомогою AGM-88 HARM загинув Тарас Редькін -майор ЗСУ 204 БрТА. Заступник командира, штурман ескадрильї, літав на МіГ-29. Нагороджений орденом Б.Хмельницького III ст.(2022, посмертно).
Залишилися батьки, брат і дружина

показать весь комментарий
25.09.2023 16:26 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !
показать весь комментарий
25.09.2023 17:22 Ответить
Усі роки незалежності , а особливо після Майдану 2004 р ,ворогом рашистського орконаселення все з більшим відстоком ставали українці , наближаючись за опитуваннями до найлютішого ворога рашки- США
показать весь комментарий
25.09.2023 16:26 Ответить
Й що нарешті виявилося , НАРЕШТІ!!! Поодинокі ще ніби-то люди , журналісти, такі як Міхаіл Фішман десь ще місяць тому давали неупереджену інформацію - остання його програма а І ТАК ДАЛЄЄ - це просто відкритий недопіздьош темників ************ (вибачаюсь за використання мови рашистських ублюдків)
показать весь комментарий
25.09.2023 16:30 Ответить
Ще з 0вих готувались, що тут ще думати. Помітив це в риториці "КВНщиків", а також наглядний приклад з командою з Абхазії, котра стала чемпіоном... Варто також звернути увагу на їх тодішний кінопром. Це довга партія.
показать весь комментарий
25.09.2023 16:32 Ответить
у постраждалих від агресивного лаптєстану (фіни в т.ч.) - цілком адекватне бачення того, що він з себе становить. Що це не просто народець під під імператором; а це - імперський народець, який бажає колонізувати всі навколішні території включно з проживаючим там населенням.

Залишилось цій Еліні пояснити світу той очевидний для нас факт, що цей народець потрібно дерашизувати... що інакше спокою в Європі не буде... Хоча першими це повинні пояснювати ЄрЗе та вся їхня камарилья. Але ці самі ще цього не доганяють - хоч і прийняли відповідну Постанову від 02/05/23р. з означенням рашизму.
показать весь комментарий
25.09.2023 16:34 Ответить
Андрофаги еволюціонували в рашистів - це діагноз.
показать весь комментарий
25.09.2023 16:41 Ответить
Ну так вони готувалися ше з 1991 року - і до речі аналітики і експерти владні кола на Заході про це попереджали .
показать весь комментарий
25.09.2023 16:42 Ответить
З 2005 року в усіх без винятку кацапських серіалах, художніх фільмах та літературних бестселерах зявився обрах "хохла" - жадібного, хитрого, підлого і недолугого... Найбільший вплив на формування кацапського світогляду мав фільм "Брат" - найбілша гидота будь коли знята кацапами стала "культовим фільмом" і "прапором" "руzкого міра"...
показать весь комментарий
25.09.2023 16:51 Ответить
А чому не згадала в скількох війнах кацапи воювали починаючи з 1945року?
показать весь комментарий
25.09.2023 16:54 Ответить
ще десь в другій половині 90-х на "бібліотекє мошкова" була якась книжка, про війну на бамбасі. точну назву забув, щось за мертвих. не то епоха, не то ера, не то времья.
показать весь комментарий
25.09.2023 16:54 Ответить
з.и. Глеб Бобров: Эпоха мертворожденных
Аннотация к книге "Эпоха мертворожденных" Ближайшее будущее. Русофобская политика "оранжевых" разрывает Украину надвое. "Западенцы" при поддержке НАТО пытаются силой усмирить Левобережье. Восточная Малороссия отвечает оккупантам партизанской войной. Наступает беспощадная "Эпоха мертворожденных"......
показать весь комментарий
25.09.2023 16:59 Ответить
Довго готувалась і вже вичерпала свій потенціал, хоча ще довго і нудно може затягувати війну. Відтепер, щоб повторити щось схоже Київ за три дні їм знову ************ барель по 140 та довгі спокійні для економіки безсанкційні роки підготовки, а вже не першого ані другого їм не світить у найближчій перспективі
показать весь комментарий
25.09.2023 17:08 Ответить
"Росія готувалась до агресіі дуже довго".Це було настільки очевидно,зримо і шумно як вибухи наших складів *********** які цілеспрямовано підривались росією останні десять років.А чому ми не готувались?Ми ж то теж знали про це,а натомість натягували на кордоні якусь сітку Яценюка,підривали високовольтні вишки біля Криму і возили з Польщі старі БТРи...П"ять років за Пороха І два за Зєлі мали щоб робити ракети,причому все було - Південьмаш,обладнання тощо...де???От що треба спитати з всіх живих президентів,починаючи з Кучми і кінчаючи теперішнім.
показать весь комментарий
25.09.2023 17:14 Ответить
Юридично війна рф з Україною з 1918, бо тоді ніхто капітуляцію не проголошував. Уряд УНР емігрував і у 1992 останній Президент УНР передав свої повноваження першому Президенту України.
показать весь комментарий
25.09.2023 17:31 Ответить
Це був символічний жест бо Україна не перебрала правонаступництво від УНР чи уряду гетьмана Скоропадського.Відбулося утворення нових держав юридично а потім так званий "великий договір про дружбу.." підписаний Кучмою та Єльциним 1997 року. і який порушила рф.
показать весь комментарий
25.09.2023 17:48 Ответить
Україна була окупована рф 1921 - 1991 роки. І цей факт треба юридично зафіксувати, але щось нічого не робиться.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:12 Ответить
Згадалось, як у їхній агітці "Адмиралъ" (2008 рік) забігає якесь ***** на засідання правітєлбства якоїсь уральскої республіки і кричить: " красниє прарвали фронт, украінскій полк атступіл". Ось така пропаганда. У розгромі колчака на уралі (на уралі Карл!) винні теж українці...
показать весь комментарий
25.09.2023 18:58 Ответить
 
 