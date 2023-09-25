Это не просто "война Путина", РФ готовилась к агрессии очень долго, - глава МИД Финляндии Валтонен

Россия очень долго готовилась к войне, потому это не просто "война Путина".

Об этом в интервью The Washington Post заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что многие, возможно, еще не осознали, что это не просто война Путина. Кажется, что российская машина, так сказать, готовилась к этому очень долго", - объяснила она.

В частности, министр упомянула об агрессии РФ против Грузии в 2008 году, а также оккупации Крыма в 2014.

"Конечно, Путин был у власти в течение этого времени, но в течение более двух десятилетий он строил инфраструктуру вокруг этого. И могло пройти два десятилетия, чтобы кто-то (в России. - Ред.) сказал ему, что это не является нормальным", - добавила Валтонен.

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