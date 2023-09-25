Оккупационные власти отказывают в выплатах по уходу за детьми, если они не получают паспорта РФ, - Центр нацсопротивления

Россияне будут уменьшать выплаты по уходу за детьми от 14 до 17 лет до полной отмены, если те не получили российский паспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россияне угрожают уменьшить выплаты за уход за ребенком в случае, если последний не получил паспорт РФ (речь идет о детях от 14 до 17 лет)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом выплаты будут пересматриваться в сторону снижения вплоть до отмены начисления социальной помощи, если требование паспортизации будет проигнорировано.

"Фактически одинокую мать или отца ребенка шантажируют, чтобы заставить ребенка получить красную макулатуру", - резюмировали в ЦНС.

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