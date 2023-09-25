Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не прекратит "издеваться над венгерскими школами", - Орбан
Венгрия требует от Украины обеспечить права венгерского национального меньшинства на Закарпатье, которые Киев якобы нарушает.
Об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил во время выступления у парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.
Орбан во время выступления заявил, что украинцы годами "издеваются над венгерскими школами" на Закарпатье.
"Венгрия не поддержит членство Украины в НАТО, пока не будут восстановлены предыдущие законы", – заявил он.
Орбан также заявил, что членство Украины в НАТО будет означать новую войну в Европе.
"Мы увидели, что если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то это только вопрос времени, когда нам придется считаться с новым конфликтом, который также поставит под угрозу поставку энергоносителей из России, поэтому мы подняли наши отношения с Центральной Азией на дружеский уровень , чтобы российско-украинская война и террористическая атака на "Северный поток" не стали для нас непреодолимой задачей в энергообеспечении страны", – подчеркнул Орбан.
Он также призвал Брюссель не изменять Венгрии и вернуть ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, действовавших до 15 сентября.
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"Коментарі, опубліковані російською військовою спільнотою, свідчать про глибоке розчарування серед тих, хто бере участь у цих контратаках, особливо поблизу Бахмута. Повідомляється про «непродумані» наступальні дії, відсутність артилерійської підтримки та великі втрати", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони Британії наголошують, що впродовж дев'яти місяців російські війська довели, що здатні проводити наполегливі оборонні операції."Однак вони продовжують демонструвати лише мінімальну здатність до наступу. Командири намагаються організувати складні спільні дії, зосередити достатню кількість артилерійських *********** і підтримувати високий моральний і наступальний дух", - додали в розвідці.
З таким Йорбаном всім насрати на угорщину.
Вже майже ніхто не реагує на нього
Хатинки с часом туди перевезуть.
І вчи їх як треба гівном кидати!
Якщо ніхто не прийде, то тоді засунь свій язик по далі.
Одни ганд^оны орут, что русскоязычных ущемляют, этот пи^ар решил со своей стороны поучаствовать.
суть в тому щоб цей п!дор(орбан) сам дав відповідь на ситуацію офіційно,
це медійна війна в інфопросторі
По данным Минобразования, сегодня в Украине работает 71 венгерская школа, где преподавание с первого по одиннадцатый класс ведется на венгерском языке. Суть статьи 7 нового закона об образовании состоит в том, что теперь с 5-го класса большинство предметов будет преподаваться на украинском. Но история родного народа и венгерский язык, конечно, и дальше будут выкладываться на венгерском. А также и все остальные предметы - до 5-го класса.
И любому, кто читал закон, понятна абсурдность заявлений венгерского правительства о том, что Украина хочет закрыть школы, где идет обучение на языке национальных меньшинств.
"Мы не собираемся закрывать подобные школы. Мы лишь расширяем возможности детей на обучение государственным языком в этих школах", - объясняла ситуацию министр образования Лилия Гриневич.
Собственно, в самой Венгрии ситуация совсем другая. Так, украинская диаспора там небольшая, если сравнивать ее с венгерским меньшинством в Украине - около 8 тысяч человек. Тем не менее, как http://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D1%96-%D1%8F%D0%BA-%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/a-40680344 пишет "Немецкая волна", ссылаясь на данные Совета Европы, ни начальных, ни средних школ с украинским языком преподавания в Венгрии нет.
Венгерская власть объясняет это тем, что от украинской общины не поступает запросов на открытие украинских школ. А еще тем, что среди венгерских учителей мало тех, кто хотел бы преподавать на украинском языке.
Сколько в Венгрии украинских школ
По данным Минобразования, сегодня в Украине работает 71 венгерская школа, где преподавание с первого по одиннадцатый класс ведется на венгерском языке. Суть статьи 7 нового закона об образовании состоит в том, что теперь с 5-го класса большинство предметов будет преподаваться на украинском. Но история родного народа и венгерский язык, конечно, и дальше будут выкладываться на венгерском. А также и все остальные предметы - до 5-го класса.
И любому, кто читал закон, понятна абсурдность заявлений венгерского правительства о том, что Украина хочет закрыть школы, где идет обучение на языке национальных меньшинств.
"Мы не собираемся закрывать подобные школы. Мы лишь расширяем возможности детей на обучение государственным языком в этих школах", - объясняла ситуацию министр образования Лилия Гриневич.
Собственно, в самой Венгрии ситуация совсем другая. Так, украинская диаспора там небольшая, если сравнивать ее с венгерским меньшинством в Украине - около 8 тысяч человек. Тем не менее, как http://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D1%96-%D1%8F%D0%BA-%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/a-40680344 пишет "Немецкая волна", ссылаясь на данные Совета Европы, ни начальных, ни средних школ с украинским языком преподавания в Венгрии нет.
Венгерская власть объясняет это тем, что от украинской общины не поступает запросов на открытие украинских школ. А еще тем, что среди венгерских учителей мало тех, кто хотел бы преподавать на украинском языке.
І справа не в тому, що є такі як Орбан (не буде Орбана будуть інші мадяри, упороті ідеєю величі, повірте, що це ніколи не закінчиться).
Питання в тому (і про це вже натякнув Десантіс), що Україна принесе в НАТО проблеми.
Так, НАТО зараз робить багато, щоб Україна не програла, але вони розуміють, що Раша завжди буде націлена на завоювання України, а значить, прийнявши Україну, рано чи пізно доведеться реально воювати. А так, принаймні вони будуть мати справу з ослабленою імперією. Так скажімо, зустрічати на другій лінії оборони.
У НАТО звикли лише імітувати військову готовність, а, насправді вони повністю покладаються на США. Типу, якогось Ганса, Жана чи Адріано в Європі мами народили для миру, а Джона батьки в США народили, щоб він за них загинув.
Другий аргумент, це стримування Раші руками і життями українців, а НАТО "типу тут не при ділах"...
Доволі дешевий і ефективний варіант.
Висновок.
Не потрібно сподіватися на когось. Як це не дико звучить, нам треба повчитися у Ірану. Так, повчитися, як жити і розвиватися в оточенні ворогів.
Світ так часто повторював що США самі головні у світі, що тепер це сприймається як догма, а іранці не сприйняли.
Так, вони живуть бідніше, але вони вільні і здатні себе захищати, бо ні на кого не сподіваються.
А ми все думаємо - "...ой уламки ракети впали на територію Польщі - зараз вони почнуть... ой, дрони падають в Румунії, зараз включать 5-ту. статтю..." і як наваляться на Рашу, що їй буде не до нас. Ні, не наваляться. А треба буде і країни здадуть, і домовляться і карти перемалюють.
Тільки віра в своє, тільки будівництво свого - ось яка повинна бути мета. А то ми все хочемо за чужі гроші... Ми ще за цю допомогу країну віддамо. Від Раші відстоїмо а Заходу віддамо, якщо не зрозуміємо, що опиратись потрібно на свої сили.
Мені здається в його жилах жидівська кров )))