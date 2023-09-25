Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не прекратит "издеваться над венгерскими школами", - Орбан

Венгрия требует от Украины обеспечить права венгерского национального меньшинства на Закарпатье, которые Киев якобы нарушает.

Об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил во время выступления у парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.

Орбан во время выступления заявил, что украинцы годами "издеваются над венгерскими школами" на Закарпатье.

"Венгрия не поддержит членство Украины в НАТО, пока не будут восстановлены предыдущие законы", – заявил он.

Орбан также заявил, что членство Украины в НАТО будет означать новую войну в Европе.

Читайте также: Не стоит смешивать вопросы достижения мира в Украине и ее членства в НАТО, - Зеленский

"Мы увидели, что если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то это только вопрос времени, когда нам придется считаться с новым конфликтом, который также поставит под угрозу поставку энергоносителей из России, поэтому мы подняли наши отношения с Центральной Азией на дружеский уровень , чтобы российско-украинская война и террористическая атака на "Северный поток" не стали для нас непреодолимой задачей в энергообеспечении страны", – подчеркнул Орбан.

Он также призвал Брюссель не изменять Венгрии и вернуть ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, действовавших до 15 сентября.