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Новости Украина - НАТО
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Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не прекратит "издеваться над венгерскими школами", - Орбан

орбан

Венгрия требует от Украины обеспечить права венгерского национального меньшинства на Закарпатье, которые Киев якобы нарушает.

Об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил во время выступления у парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.

Орбан во время выступления заявил, что украинцы годами "издеваются над венгерскими школами" на Закарпатье.

"Венгрия не поддержит членство Украины в НАТО, пока не будут восстановлены предыдущие законы", – заявил он.

Орбан также заявил, что членство Украины в НАТО будет означать новую войну в Европе.

Читайте также: Не стоит смешивать вопросы достижения мира в Украине и ее членства в НАТО, - Зеленский

"Мы увидели, что если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то это только вопрос времени, когда нам придется считаться с новым конфликтом, который также поставит под угрозу поставку энергоносителей из России, поэтому мы подняли наши отношения с Центральной Азией на дружеский уровень , чтобы российско-украинская война и террористическая атака на "Северный поток" не стали для нас непреодолимой задачей в энергообеспечении страны", – подчеркнул Орбан.

Он также призвал Брюссель не изменять Венгрии и вернуть ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, действовавших до 15 сентября.

Автор: 

Венгрия (1941) членство в НАТО (1510) нацменьшинства (231) Виктор Орбан (461)


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Топ комментарии
+45
не волнуйся. к тому времени, пока будем вступать в НАТО, тебя уже не будет. потому узбагойся и дыши в ширинку путина.
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25.09.2023 16:58
+42
Виходить потрібно закрити угорські школи і проблема зникне,
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25.09.2023 17:00
+36
Покажіть мені таку країну, в якій громадяни не вивчають і не володіють державною мовою на протязі більше 30 років, ба більше і не хочуть знати. То може таких громадян треба позбавити громадянства? Досить вже загравати з угорцями, нехай поважають законодавство України.
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25.09.2023 17:02
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Правила форума Совет форумчан
Ой, йди ти на*уй, мамкін блокувальщик...
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25.09.2023 16:57 Ответить
Ага, Чіпушила залахмачена
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25.09.2023 17:04 Ответить
не волнуйся. к тому времени, пока будем вступать в НАТО, тебя уже не будет. потому узбагойся и дыши в ширинку путина.
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25.09.2023 16:58 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.09.2023 19:54 Ответить
"п#дар звичайний"-нічого нового.
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25.09.2023 16:58 Ответить
Нехай вугри в себе припинять знущатися над нацменшинами! А вже потім стромляє носа в чужі проблеми. А ще краще нехай іде за кацапським крейсером!!! Дістали вже!
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25.09.2023 16:58 Ответить
Ага,українські церкви лишилися(як будівлі),а українці кудись щезли.Теж саме словаки,румуни,серби ... Повністю мадяризували забороною націанальної ідентичності,падли. Почитай про Корюківську трагедію в Чернігівській обл. 1943 р. Мадяри та СС за три дні вбили біля 6700 мирних жителів селища,причому СС стримували мадярів через їх надмірну жорстокість.А нам до сих пір торочать про Хатинь(знищено 149 жителів).Мадяри нацисти. Їм би про Корюківку тепер згадати,падли.
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25.09.2023 17:38 Ответить
і вони здається, навіть не пройшли процедуру денацифікації після війни
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25.09.2023 23:20 Ответить
Ви виродки ще отримаєте своє
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25.09.2023 16:58 Ответить
Скільки разів того козла ще послати ?
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25.09.2023 16:58 Ответить
Пистон вставят, и первые поддержите
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25.09.2023 16:59 Ответить
Во, во. Саму більшу дотацію від ЄС дістають кожний рік.
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25.09.2023 17:41 Ответить
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА ДЕМОНСТРУЮТЬ МІНІМАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ДО НАСТУПУ - БРИТАНСЬКА

"Коментарі, опубліковані російською військовою спільнотою, свідчать про глибоке розчарування серед тих, хто бере участь у цих контратаках, особливо поблизу Бахмута. Повідомляється про «непродумані» наступальні дії, відсутність артилерійської підтримки та великі втрати", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії наголошують, що впродовж дев'яти місяців російські війська довели, що здатні проводити наполегливі оборонні операції."Однак вони продовжують демонструвати лише мінімальну здатність до наступу. Командири намагаються організувати складні спільні дії, зосередити достатню кількість артилерійських *********** і підтримувати високий моральний і наступальний дух", - додали в розвідці.
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25.09.2023 16:59 Ответить
Виходить потрібно закрити угорські школи і проблема зникне,
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25.09.2023 17:00 Ответить
Поки (уйло ще угорців на території України не пішло рятувати
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25.09.2023 20:35 Ответить
Був там. Якщо з десяти чоловік один саілкувався українською то це добре! Так що чОрбан нехай вийме колоду з свого ока!
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25.09.2023 17:00 Ответить
а давайте так - "Київ не припинить знущатися з угорських шкіл, поки угорщина блокуватиме вступ України до НАТО"
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25.09.2023 17:01 Ответить
Його хтось питав???
З таким Йорбаном всім насрати на угорщину.
Вже майже ніхто не реагує на нього
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25.09.2023 17:01 Ответить
Покажіть мені таку країну, в якій громадяни не вивчають і не володіють державною мовою на протязі більше 30 років, ба більше і не хочуть знати. То може таких громадян треба позбавити громадянства? Досить вже загравати з угорцями, нехай поважають законодавство України.
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25.09.2023 17:02 Ответить
да там село на селі українську не знають, балаболять на угорсько-румунсько-циганському, але мають український паспорт. Як вони документи заповнюють, не розуміючи мови
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25.09.2023 17:06 Ответить
Та ніхто не проти.Ось тіки і в Україні дофіга тиких хто не знає законодавства.У безтолковій макитрі тіки одне-мне все должны.забрать и поделить..(раздать людям).
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25.09.2023 17:08 Ответить
Бельгия (на французском разговаривают )
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25.09.2023 18:27 Ответить
А уявляєш - в Австралії США та Канаді говорять англійською А в Австрії - німецькою!
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25.09.2023 18:37 Ответить
А що є Бельгійська мова? Там взагалі-то більшість населення Голандською спількується
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25.09.2023 18:52 Ответить
На фламандском шпрехают
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29.09.2023 14:00 Ответить
Тю, дурний. Звідки ти знаєш якою буде Угорщина без орбана?
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25.09.2023 17:03 Ответить
Скоріше дядя Сем познущається з Угорщини, коли заблокує угорцям кошти ЄС. Хай відчують 90-ті
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25.09.2023 17:04 Ответить
Пішли *****
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25.09.2023 17:04 Ответить
ага, чули вже від однієї суки, що їм (укроугорцям) Україна нічого не дала, крім українського паспорта
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25.09.2023 17:04 Ответить
Не розумію, навіщо цім уйобком орбаном дратувати Українців, краще замість таких новин розповісти як хробаки живуть у навозі.
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25.09.2023 17:05 Ответить
Після цих слів Україна мала б закрити всі угорські школи на території України і виставити претензії-суму угорцям за наслідки їх дій, які разом з нацистами вбивали українців, руйнували нашу економіку і сума має бути такою, щоб ця мразота заткнулася раз і назавжди.
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25.09.2023 17:05 Ответить
За вбивство 6700 мирних жителів за три дні у Корюківці Чернігівської обл в 1943 р.,наприклад. Хотинь-149, для порівняння.
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25.09.2023 17:53 Ответить
дебил со своими школами. А может еще и гражданства лишить их украинского по конституции? Это он не учитывает.
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25.09.2023 17:06 Ответить
пішов на[eq, 3.14дар
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25.09.2023 17:07 Ответить
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25.09.2023 17:08 Ответить
Собака гавкає, караван йде.
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25.09.2023 17:08 Ответить
Чомусь є відчуття, що коли Україну реально будуть готові брати в НАТО, Угорщини там вже не буде
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25.09.2023 17:10 Ответить
Треба познущатися ще більше.. Заборонити угорські школи в Україні на час воєнних дій як осередки сепаратизму
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25.09.2023 17:11 Ответить
Чим більше заганяти ка*ца*пню в кут, тим менше орбан буде вимагати
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25.09.2023 17:12 Ответить
Та Боже! Налякав. Просто вбьть орбана та і все
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25.09.2023 17:14 Ответить
Заженіть ту малярню на їх історичну батьківщину, за Урал.
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25.09.2023 17:15 Ответить
Я вважаю, що Україна набагато цінніший актив для НАТО, ніж Угорщина. Тому, до мадьярів знайдуть підхід ). США та ЕС долбогризів переконувати вміють ).
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25.09.2023 17:18 Ответить
Та йди в дупу, рашистський тампон. Ты до того часу не досидишь.
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25.09.2023 17:20 Ответить
Найбільше ухилянтів від призову в армію якраз на Закарпатті і якраз в селах з угорським населення.Ось там потрібно навести порядок,набрати,навчити і відправити на фронт дивізію мадьярів імені Орбана...Хоча б дивізію,а краще армію...
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25.09.2023 17:21 Ответить
Зроби день відкритого кордону. Всіх кому фігово живеться зустрінь і обігрій.
Хатинки с часом туди перевезуть.
І вчи їх як треба гівном кидати!
Якщо ніхто не прийде, то тоді засунь свій язик по далі.
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25.09.2023 17:22 Ответить
Які школи срань? Мадяри майже поголовно сйобнули через Тису.
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25.09.2023 17:27 Ответить
Одни ганд^оны орут, что русскоязычных ущемляют, этот пи^ар решил со своей стороны поучаствовать.
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25.09.2023 17:28 Ответить
в Україні бувають тільки українські школи, навіть якщо вони з різними мовами викладання. ця жирна тр@хнута путинім свиня вєнгєрскіє школи зробить тільки, якщо спробує за три дня взяти найближче прикордонне село. але ні, за три дня не вийде, за три дня від угорщини ми сліду не залишимо - нехай тільки спробують нести на штиках вєнгєрскіє школи...
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25.09.2023 17:30 Ответить
Мудила, а ты в ответ украинские школы в Венгрии закрой.
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25.09.2023 17:30 Ответить
яких там по-просту немае....
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25.09.2023 17:41 Ответить
Чому ці ******* до цих пір в Європейських Союзах. Ця мразота у Другу світову облизувала дупу нацистам, а тепер відсмокиує хер у рашистів.
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25.09.2023 17:31 Ответить
Решение о приеме Украины в НАТО зависит от ОДНОЙ страны и это не Венгрия. Когда США сочтут это возможным , тогда Украина будет в НАТО.
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25.09.2023 17:34 Ответить
треба зворотню перевірку ситуації українських шкіл в угорщині
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25.09.2023 17:39 Ответить
Що там перевіряти,заборонили ще при королівстві у 18 ст.,спочатку молитви в церквах. Загугли про українців(тоді русинами називали) у венгрії.
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25.09.2023 17:58 Ответить
до чого тут загугли,

суть в тому щоб цей п!дор(орбан) сам дав відповідь на ситуацію офіційно,

це медійна війна в інфопросторі
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25.09.2023 23:38 Ответить
Орбан,ввєді войска,нам угорські леопарди пригодяться
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25.09.2023 17:53 Ответить
У відповідь Україна опублікує документи про злочини угорських військ на території України під час другої світової війни і буде вимагати компенсації родичам жертв.
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25.09.2023 17:55 Ответить
Сколько в Венгрии украинских школ

По данным Минобразования, сегодня в Украине работает 71 венгерская школа, где преподавание с первого по одиннадцатый класс ведется на венгерском языке. Суть статьи 7 нового закона об образовании состоит в том, что теперь с 5-го класса большинство предметов будет преподаваться на украинском. Но история родного народа и венгерский язык, конечно, и дальше будут выкладываться на венгерском. А также и все остальные предметы - до 5-го класса.

И любому, кто читал закон, понятна абсурдность заявлений венгерского правительства о том, что Украина хочет закрыть школы, где идет обучение на языке национальных меньшинств.

"Мы не собираемся закрывать подобные школы. Мы лишь расширяем возможности детей на обучение государственным языком в этих школах", - объясняла ситуацию министр образования Лилия Гриневич.

Собственно, в самой Венгрии ситуация совсем другая. Так, украинская диаспора там небольшая, если сравнивать ее с венгерским меньшинством в Украине - около 8 тысяч человек. Тем не менее, как http://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D1%96-%D1%8F%D0%BA-%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/a-40680344 пишет "Немецкая волна", ссылаясь на данные Совета Европы, ни начальных, ни средних школ с украинским языком преподавания в Венгрии нет.

Венгерская власть объясняет это тем, что от украинской общины не поступает запросов на открытие украинских школ. А еще тем, что среди венгерских учителей мало тех, кто хотел бы преподавать на украинском языке.
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25.09.2023 17:57 Ответить
данные за 2017 год

Сколько в Венгрии украинских школ

По данным Минобразования, сегодня в Украине работает 71 венгерская школа, где преподавание с первого по одиннадцатый класс ведется на венгерском языке. Суть статьи 7 нового закона об образовании состоит в том, что теперь с 5-го класса большинство предметов будет преподаваться на украинском. Но история родного народа и венгерский язык, конечно, и дальше будут выкладываться на венгерском. А также и все остальные предметы - до 5-го класса.

И любому, кто читал закон, понятна абсурдность заявлений венгерского правительства о том, что Украина хочет закрыть школы, где идет обучение на языке национальных меньшинств.

"Мы не собираемся закрывать подобные школы. Мы лишь расширяем возможности детей на обучение государственным языком в этих школах", - объясняла ситуацию министр образования Лилия Гриневич.

Собственно, в самой Венгрии ситуация совсем другая. Так, украинская диаспора там небольшая, если сравнивать ее с венгерским меньшинством в Украине - около 8 тысяч человек. Тем не менее, как http://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D1%96-%D1%8F%D0%BA-%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/a-40680344 пишет "Немецкая волна", ссылаясь на данные Совета Европы, ни начальных, ни средних школ с украинским языком преподавания в Венгрии нет.

Венгерская власть объясняет это тем, что от украинской общины не поступает запросов на открытие украинских школ. А еще тем, что среди венгерских учителей мало тех, кто хотел бы преподавать на украинском языке.
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25.09.2023 17:59 Ответить
а скільки україномовних шкіл в угорщині?
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25.09.2023 18:14 Ответить
Выничегонипанимаети. Это высочайшие стандарты НАТО в демократии и безопасности ,о которых блеет животворящий маразматик отвечая на вопрос "Почему Украина не в НАТО".
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25.09.2023 18:20 Ответить
О ще одного дибіла притісняють в Україні, хоча нє цього вже опустили.
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25.09.2023 18:23 Ответить
Здохни,орбан.
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25.09.2023 18:30 Ответить
Не розумію,цей поросячий обсосок мадьярам ше не надоїв.
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25.09.2023 18:36 Ответить
в НАТО блокирует, но тут же с Ближним востоком за газ договоаривается....какой-то он , "аполовину беременній", а так не бівает!
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25.09.2023 19:20 Ответить
Є одна формула. Нема угорських шкіл за рахунок України - нема знущання.
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25.09.2023 19:20 Ответить
Як не гірко це казати, але НАТО Україні не світить...
І справа не в тому, що є такі як Орбан (не буде Орбана будуть інші мадяри, упороті ідеєю величі, повірте, що це ніколи не закінчиться).
Питання в тому (і про це вже натякнув Десантіс), що Україна принесе в НАТО проблеми.
Так, НАТО зараз робить багато, щоб Україна не програла, але вони розуміють, що Раша завжди буде націлена на завоювання України, а значить, прийнявши Україну, рано чи пізно доведеться реально воювати. А так, принаймні вони будуть мати справу з ослабленою імперією. Так скажімо, зустрічати на другій лінії оборони.
У НАТО звикли лише імітувати військову готовність, а, насправді вони повністю покладаються на США. Типу, якогось Ганса, Жана чи Адріано в Європі мами народили для миру, а Джона батьки в США народили, щоб він за них загинув.
Другий аргумент, це стримування Раші руками і життями українців, а НАТО "типу тут не при ділах"...
Доволі дешевий і ефективний варіант.
Висновок.
Не потрібно сподіватися на когось. Як це не дико звучить, нам треба повчитися у Ірану. Так, повчитися, як жити і розвиватися в оточенні ворогів.
Світ так часто повторював що США самі головні у світі, що тепер це сприймається як догма, а іранці не сприйняли.
Так, вони живуть бідніше, але вони вільні і здатні себе захищати, бо ні на кого не сподіваються.
А ми все думаємо - "...ой уламки ракети впали на територію Польщі - зараз вони почнуть... ой, дрони падають в Румунії, зараз включать 5-ту. статтю..." і як наваляться на Рашу, що їй буде не до нас. Ні, не наваляться. А треба буде і країни здадуть, і домовляться і карти перемалюють.
Тільки віра в своє, тільки будівництво свого - ось яка повинна бути мета. А то ми все хочемо за чужі гроші... Ми ще за цю допомогу країну віддамо. Від Раші відстоїмо а Заходу віддамо, якщо не зрозуміємо, що опиратись потрібно на свої сили.
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25.09.2023 19:39 Ответить
Надеятся не столько на свои силы, а на свое Яо! А это и есть та самая своя сила.
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25.09.2023 21:42 Ответить
" тому ми підняли наші відносини з Центральною Азією на дружній рівень, щоб російсько-українська війна і терористична атака на "Північний потік" не стали для нас нездоланним завданням в енергозабезпеченні країни", - наголосив Орбан.")))))

Мені здається в його жилах жидівська кров )))
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25.09.2023 19:42 Ответить
Нема шкіл - нема проблеми.
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25.09.2023 20:47 Ответить
До моменту вступу України в НАТО будемо надіятись , що мадярів звідти "попросять".
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25.09.2023 21:12 Ответить
************ шавка путина снова открыла свою поганую пасть. пусть тявкает, нам от этого ни холодно, и не жарко. к тому же, сколько там украинских школ в Венгрии, ни одной? так и в Украине будет ровно столько же венгерских.
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25.09.2023 23:37 Ответить
Мадяри путінськи мразота ,щоб на Вас сказ напав!
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16.02.2024 07:02 Ответить
 
 