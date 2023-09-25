Если хотя бы одна единица зимней формы не будет качественной, будут возвращать всю партию, - Яровая

Пакет документов о восстановлении контроля качества вещевого имущества, поставляемого для нужд ВСУ, ожидает подписания новым Министром обороны, после чего документы будут переданы на подпись в Министерство юстиции. Там обещали подписать за день.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая в эфире Радио NV.

Фактически речь идет о восстановлении приказа Минобороны №375, предусматривающего, что вещевое имущество принимается в соответствии с техническими требованиями, эталонным образцом, утвержденным Генеральным Штабом, и возможностью рандомной проверки партии товара.

"Наши украинские производители, которые постоянно шили для Министерства обороны, они всегда шили по техническим условиям. Они отшивают качественную одежду, поступающую на склады Минобороны. И тендерные условия по зимней форме мы прописали так, что на торги Минобороны могут выйти только украинские производители", – отметила Яровая.

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Прием товара согласно 335 приказа происходит согласно техническим условиям.

"В них прописано, какая ткань, какая плотность, как отталкивает влагу, очень много показателей… По эталонному образцу, согласованному Генеральным штабом, и с возможностью рандомной проверки партии товара в лаборатории. То есть если хоть один показатель не совпадает, возвращается вся партия", – добавила Яровая.