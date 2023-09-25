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Если хотя бы одна единица зимней формы не будет качественной, будут возвращать всю партию, - Яровая

форма,зсу

Пакет документов о восстановлении контроля качества вещевого имущества, поставляемого для нужд ВСУ, ожидает подписания новым Министром обороны, после чего документы будут переданы на подпись в Министерство юстиции. Там обещали подписать за день.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая в эфире Радио NV.

Фактически речь идет о восстановлении приказа Минобороны №375, предусматривающего, что вещевое имущество принимается в соответствии с техническими требованиями, эталонным образцом, утвержденным Генеральным Штабом, и возможностью рандомной проверки партии товара.

"Наши украинские производители, которые постоянно шили для Министерства обороны, они всегда шили по техническим условиям. Они отшивают качественную одежду, поступающую на склады Минобороны. И тендерные условия по зимней форме мы прописали так, что на торги Минобороны могут выйти только украинские производители", – отметила Яровая.

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Прием товара согласно 335 приказа происходит согласно техническим условиям.

"В них прописано, какая ткань, какая плотность, как отталкивает влагу, очень много показателей… По эталонному образцу, согласованному Генеральным штабом, и с возможностью рандомной проверки партии товара в лаборатории. То есть если хоть один показатель не совпадает, возвращается вся партия", – добавила Яровая.

Автор: 

ВСУ (6574) Яровая Дана (50)


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Топ комментарии
+5
Так, так....зараз так гарно, ліпше ніж коли-небудь. Усе просто супер!!!
Довбень зелений, звичайний!
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25.09.2023 18:13
+4
Степанов, нах пошел?
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25.09.2023 17:56
+3
ти шо таке кажеш?! в бан хочеш? я нещодавно сказав що форум на клоаку перетворився і мене забанили на три дні, навіть не пояснивши який пункт правил я порушив
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25.09.2023 17:40
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти шо таке кажеш?! в бан хочеш? я нещодавно сказав що форум на клоаку перетворився і мене забанили на три дні, навіть не пояснивши який пункт правил я порушив
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25.09.2023 17:40 Ответить
Тю..в мене одинин у перманенті🤣
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25.09.2023 17:42 Ответить
бо нєфіг інтелігентку корчить, намагаючись аргументувати і закликати схаменутись, накидай побільше про "боневтік", "зешобла" та розповідай як гарно було до 2019
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25.09.2023 17:45 Ответить
Степанов, нах пошел?
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25.09.2023 17:56 Ответить
Штьірит?
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25.09.2023 18:05 Ответить
Так, так....зараз так гарно, ліпше ніж коли-небудь. Усе просто супер!!!
Довбень зелений, звичайний!
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25.09.2023 18:13 Ответить
може ти з паралельної реальності, а може з психлікарні...бо все тобі "довбні зелені" з язика в екран лізуть. У будь якому разі не зможу тобі, боту-одноденному, нічим допомогти
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25.09.2023 20:12 Ответить
Шо ти, шо ти...я таке ж бидло, як і ти.
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25.09.2023 19:52 Ответить
Та пофік. Сам копитайтер. За таке звільняти треба
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25.09.2023 18:00 Ответить
Это не по теме, просто как пример "украинского" анекдота, на украиноязычном сайте

Жаль, що супутники життя не заводяться, як коти. Приходиш ти додому, а біля під'їзду на тебе чекає трохи пошарпаний, з довірливим поглядом, на все приголосний хлопець.

Жертвы ЕГЭ, тобто ЗНО ...
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25.09.2023 18:01 Ответить
И армия останется не одетая зимой?
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25.09.2023 17:36 Ответить
Ні, певно ти допоможеш, наволонтериш.
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25.09.2023 18:01 Ответить
Це, здається, мета 🤨
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25.09.2023 18:04 Ответить
Ви мені там дивіться, бо щось так все складається, що на зиму і я піду касапа валити.. не Божим Словом, а дією характерника..
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25.09.2023 17:50 Ответить
Так-так, пЕйсателю заголовків роз'яснюю:
"не відповідність показників або технічних умов" - це НЕ "не якісний"!
Це "дещо" РІЗНІ речі.
А "не якісний" навіть у відомих виробників може досягати 2-3% і навіть 5%!
Для цього й існує гарантія та сервісне обслуговування.
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25.09.2023 17:51 Ответить
Більше того, не одна форма, а якщо партія не відповідатиме хочаб 1 показнику. Автор глуп
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25.09.2023 18:02 Ответить
Соромлюсь спитати - а Ви у якому виробництві для ЗСУ приймаєте участь? А може волонтери те за власний кошт? Чи воюєте безпосередньо?
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25.09.2023 18:04 Ответить
А я, не соромлюсь спитати:
З якого приводу цікавитесь?
Маєте якісь власний зиск?
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25.09.2023 18:14 Ответить
Более того, "Если хотя бы одна единица зимней формы не будет качественной" и "есть если хоть один показатель не совпадает" - принципиально разные вещи!
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26.09.2023 10:02 Ответить
Знову якісь гасла ,напружують.
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25.09.2023 17:55 Ответить
Ач, як напружилися коментатори! Зробіть стільки і так якісно, як це робить з 14-го Дана, то потім будете мати право рота відкривати.
Усіх на замітку, може ви просто "корисні ідіоти", а може і щось поглибше.
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25.09.2023 18:00 Ответить
Ти спочатку уважно почитай заголовок, потім текст, потім цитату Дани
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25.09.2023 18:03 Ответить
Тикай собі пальцем в жопу, а не мені тут. І навчись розуміти прочитаний текст перед тим, як відкривати рота.
"Тобто якщо хоч один показник не співпадає, повертається вся партія" Джерело:
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25.09.2023 18:12 Ответить
НУ то вистроми пальця з дупи, обсмокчи і прочитай заголовок: "Якщо хоч одна одиниця зимової форми не буде якісною, повертатимуть всю партію"
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25.09.2023 20:09 Ответить
"Если хотя бы одна единица зимней формы не будет качественной" и "есть если хоть один показатель не совпадает" - принципиально разные вещи!
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26.09.2023 10:04 Ответить
ЗСУ тепер будуть без форми
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25.09.2023 18:01 Ответить
Що тобі не так? Хоть поржешь, приколешся. Не сци, тобі гірше не буде.
ПНХ!
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25.09.2023 18:18 Ответить
Я дуже радий, все добре у вашому всесвіті, накази, якості. А в мене, як минулоріч, нема змоги перевірити якість форми зимової - бо не дають. Минулого року старшина сказав: "нема, купи собі". А цього року каже, так ти минулого отримував. Так що, і старшина і ярові- йдіть в сраку.
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25.09.2023 19:34 Ответить
А недолугий автор так і не змінив брехливий заголовок....
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02.10.2023 21:57 Ответить
 
 