Если хотя бы одна единица зимней формы не будет качественной, будут возвращать всю партию, - Яровая
Пакет документов о восстановлении контроля качества вещевого имущества, поставляемого для нужд ВСУ, ожидает подписания новым Министром обороны, после чего документы будут переданы на подпись в Министерство юстиции. Там обещали подписать за день.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая в эфире Радио NV.
Фактически речь идет о восстановлении приказа Минобороны №375, предусматривающего, что вещевое имущество принимается в соответствии с техническими требованиями, эталонным образцом, утвержденным Генеральным Штабом, и возможностью рандомной проверки партии товара.
"Наши украинские производители, которые постоянно шили для Министерства обороны, они всегда шили по техническим условиям. Они отшивают качественную одежду, поступающую на склады Минобороны. И тендерные условия по зимней форме мы прописали так, что на торги Минобороны могут выйти только украинские производители", – отметила Яровая.
Прием товара согласно 335 приказа происходит согласно техническим условиям.
"В них прописано, какая ткань, какая плотность, как отталкивает влагу, очень много показателей… По эталонному образцу, согласованному Генеральным штабом, и с возможностью рандомной проверки партии товара в лаборатории. То есть если хоть один показатель не совпадает, возвращается вся партия", – добавила Яровая.
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Довбень зелений, звичайний!
Жаль, що супутники життя не заводяться, як коти. Приходиш ти додому, а біля під'їзду на тебе чекає трохи пошарпаний, з довірливим поглядом, на все приголосний хлопець.
Жертвы ЕГЭ, тобто ЗНО ...
"не відповідність показників або технічних умов" - це НЕ "не якісний"!
Це "дещо" РІЗНІ речі.
А "не якісний" навіть у відомих виробників може досягати 2-3% і навіть 5%!
Для цього й існує гарантія та сервісне обслуговування.
З якого приводу цікавитесь?
Маєте якісь власний зиск?
Усіх на замітку, може ви просто "корисні ідіоти", а може і щось поглибше.
"Тобто якщо хоч один показник не співпадає, повертається вся партія" Джерело:
ПНХ!