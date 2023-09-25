Россияне на Херсонщине совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83 лет, - Комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Украине

Комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Украине зафиксировала случаи изнасилования и сексуального насилия со стороны российских военных в отношении женщин от 19 до 83 лет.

Об этом Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине заявила в своем новом докладе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Комиссия обнаружила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83 лет.

"Часто членов одной семьи держали в соседней комнате, поэтому они были вынуждены слушать, как совершается насилие", - сообщили члены комиссии.

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Отмечается, что комиссия продолжает расследовать отдельные ситуации, "связанные с вероятным вывозом российскими властями несовершеннолетних без сопровождения взрослых в РФ". "Комиссия выражает сожаление по поводу отсутствия ясности и прозрачности относительно информации о полном количестве, обстоятельствах и категориях вывезенных детей", - добавили в ООН.

Комиссия также заявила, что обеспокоена обвинениями в геноциде в Украине и продолжает свои расследования по этому вопросу.

"Например, некоторые звучащие в российских государственных и других средствах массовой информации высказывания могут быть преступлением подстрекательства к геноциду", - пояснили в ООН.

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Напомним, у Комиссия пока нет достаточных доказательств, юридически соответствующих Конвенции, чтобы признать войну в Украине геноцидом.