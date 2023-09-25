РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10139 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 130 23

Россияне на Херсонщине совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83 лет, - Комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Украине

окупанти,рашисти

Комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Украине зафиксировала случаи изнасилования и сексуального насилия со стороны российских военных в отношении женщин от 19 до 83 лет.

Об этом Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине заявила в своем новом докладе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Комиссия обнаружила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83 лет.

"Часто членов одной семьи держали в соседней комнате, поэтому они были вынуждены слушать, как совершается насилие", - сообщили члены комиссии.

Читайте также: Во время полномасштабного вторжения Россия пыталась вызвать массовый голод в Украине, - The Guardian

Отмечается, что комиссия продолжает расследовать отдельные ситуации, "связанные с вероятным вывозом российскими властями несовершеннолетних без сопровождения взрослых в РФ". "Комиссия выражает сожаление по поводу отсутствия ясности и прозрачности относительно информации о полном количестве, обстоятельствах и категориях вывезенных детей", - добавили в ООН.

Комиссия также заявила, что обеспокоена обвинениями в геноциде в Украине и продолжает свои расследования по этому вопросу.

"Например, некоторые звучащие в российских государственных и других средствах массовой информации высказывания могут быть преступлением подстрекательства к геноциду", - пояснили в ООН.

Читайте также: Во время полномасштабного вторжения Россия пыталась вызвать массовый голод в Украине, - The Guardian

Напомним, у Комиссия пока нет достаточных доказательств, юридически соответствующих Конвенции, чтобы признать войну в Украине геноцидом.

Автор: 

изнасилование (917) Комиссия (147) ООН (4165) военные преступления (1432)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
А Зеленський з цього приводу на руках браслети з іменами згвалтованих носитиме ? Чи може Лєнка Скумбрія ?
показать весь комментарий
25.09.2023 17:33
+8
А що це в ООН після останньої сесії зір з'явився?
Всьо ж чотко було до минулого тижня.
показать весь комментарий
25.09.2023 17:42
+8
Та яке нах "від 19 років"!
Через моє село на початку квітня 2022 вивозили мирняк з Бучі та Ірпеня.
В селі була перша зупинка цих автобусів - вода, чай, бутерброди, одяг, вай-фай, психолог...
Там, серед евакуйованих, були дівчата 15-16, яких кацапи згвалтували.
показать весь комментарий
25.09.2023 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Зеленський з цього приводу на руках браслети з іменами згвалтованих носитиме ? Чи може Лєнка Скумбрія ?
показать весь комментарий
25.09.2023 17:33 Ответить
Спочатку отримає медальки від *****, а потім будуть всі, зечмо, єрмачмо та ***** дружно вісіти на стовбі!
показать весь комментарий
25.09.2023 17:44 Ответить
Бажання бачити цих ублюдків висячими на столбі конкурує за першість з бажанням Перемоги
показать весь комментарий
25.09.2023 18:44 Ответить
А що це в ООН після останньої сесії зір з'явився?
Всьо ж чотко було до минулого тижня.
показать весь комментарий
25.09.2023 17:42 Ответить
Проплата з мразійської ********* мабуть не пройшла, нафтодолярові валізи затрималися.
показать весь комментарий
25.09.2023 17:44 Ответить
...скорше всього повіяло вєтрамі пєрємєн для ООН ... А от як Маскам з магами слухати такі звіти звірств їхнього **********?
показать весь комментарий
25.09.2023 18:40 Ответить
Та яке нах "від 19 років"!
Через моє село на початку квітня 2022 вивозили мирняк з Бучі та Ірпеня.
В селі була перша зупинка цих автобусів - вода, чай, бутерброди, одяг, вай-фай, психолог...
Там, серед евакуйованих, були дівчата 15-16, яких кацапи згвалтували.
показать весь комментарий
25.09.2023 17:45 Ответить
Это орда. Это Чингизхан. Это не славяне. Это орда. И что самое неприятное так это что орда Чингисхана, скрепосовместимая с нацистами гитлеровской Германии. И поощряемая псевдохристианской РПЦ.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:00 Ответить
Шо ти мелеш, мокша?! А твої скрєпниє славьяне не вбивали-грабували-гвалтували?! Іди випий "рассола", може попусте, гнида московитська!
показать весь комментарий
25.09.2023 18:48 Ответить
Где воевал, герой?
показать весь комментарий
25.09.2023 18:56 Ответить
По іншу сторону від "скрєпних славьян" і тебе, москальня
показать весь комментарий
25.09.2023 20:00 Ответить
Московити - не слов'яне.
показать весь комментарий
25.09.2023 19:09 Ответить
жінки з 19. До інша стаття - педофелія.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:01 Ответить
Дивно.. касап за визначенням - піторас і повинен дупу підставляти собі подібним гомосекам..
показать весь комментарий
25.09.2023 17:45 Ответить
Маю надію , що не всі кацапи які у нас в полоні ,як на курорті, а справжні воїнни ні на відосики знімають , а потрошать ціх кацапопідарів як потрібно і їхні яйця їм у пику набивають.
показать весь комментарий
25.09.2023 17:55 Ответить
І ще одне , за що торнадовців засудили, вони свою справу робили добре.
показать весь комментарий
25.09.2023 17:59 Ответить
кацапня ********....
показать весь комментарий
25.09.2023 17:55 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2023 17:56 Ответить
83 роки? фільм "Іді і смотрі" був знятий не про звірства німців. Це русня знімала про себе самих.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:00 Ответить
Це точно. Пам'ятаю цей жахливий фільм.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:51 Ответить
З часом відкриються в ООН очі, і визнають що і молодше за 19 були. І не тільки жінки .. нелюди в краватках, та без
показать весь комментарий
25.09.2023 18:47 Ответить
***** пора отдать в клетку с гориллами, а не в Гаагу
показать весь комментарий
25.09.2023 18:58 Ответить
А що там в радбезі з цього приводу думають?
показать весь комментарий
25.09.2023 23:25 Ответить
 
 