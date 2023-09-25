После принятых мер на ЗАЭС воды для охлаждения хватит на несколько месяцев, - Гросси

Водных ресурсов на Запорожской АЭС хватит на несколько месяцев для обеспечения потребностей в охлаждении в нынешних условиях.

Об этом заявил генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в своем заявлении на 67-й очередной сессии генеральной конференции МАГАТЭ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом с начала войны было осуществлено более 20 поставок оборудования, связанного с ядерной и физической безопасностью, различным организациям в Украине", - отметил он.

В своем выступлении Гросси напомнил собравшимся, что МАГАТЭ установило постоянное присутствие на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. Кроме того, впоследствии было установлено постоянное присутствие и на других четырех атомных электростанциях Украины.

"По состоянию на 31 августа, в рамках постоянного присутствия на всех пяти ядерных площадках в Украине было развернуто 53 миссии, в состав которых вошли 116 сотрудников Агентства. В прошлом году 10 ротаций экспертов МАГАТЭ по безопасности пересекли линию фронта, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию", – сообщил он.

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По его словам, вблизи ЗАЭС наблюдается военная активность, которая вызывает беспокойство по поводу ядерной безопасности на станции. После разрушения россиянами Каховской дамбы МАГАТЭ также следит за последствиями этого акта на безопасность Запорожской АЭС и прилагаемыми усилиями для обеспечения достаточного количества охлаждающей воды для шести энергоблоков.

"Были приняты меры для стабилизации водных ресурсов станции. Сейчас их хватит на несколько месяцев для обеспечения потребностей в охлаждении в нынешних условиях. Однако проблемы, с которыми сталкивается объект в этом отношении, еще больше усугубляют общую нестабильную ситуацию с ядерной и физической безопасностью на этом объекте", - сообщил Гросси.

Он добавил, что в июне было объявлено о новой программе помощи Херсонской области (ISAMKO). Она направлена на преодоление негативных средне- и долгосрочных экологических, социальных и экономических последствий наводнения, вызванных разрушением Каховской дамбы.

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