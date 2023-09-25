Объявлена обязательная эвакуация для семей с детьми из прибрежных громад Херсонщины, - ОВА

Из-за учащения и усиления интенсивности российских атак в Херсонской области объявлена обязательная эвакуация из ряда прибрежных громад для семей с детьми.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Только с начала этих суток российская авиация по меньшей мере 17 раз атаковала громады региона. К сожалению, в результате вражеских ударов есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОВА, чтобы спасти семьи с детьми от атак российских террористов, объявлена обязательная эвакуация из ряда прибрежных громад.

"Я бы очень хотел, чтобы семьи, которые остаются в опасных населенных пунктах, задали себе один простой вопрос: "Хочу ли я видеть счастливыми, здоровыми и живыми своих детей?" Не думайте о том, куда вы поедете, где найти жилье, будет ли хватать денег. Об этом уже подумали мы и готовы помочь. Сделайте единственно правильный выбор и обратитесь в областной контактный центр: 0 800 101 102", - призвал Прокудин.

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