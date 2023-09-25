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Новости Война
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Объявлена обязательная эвакуация для семей с детьми из прибрежных громад Херсонщины, - ОВА

діти,евакуація

Из-за учащения и усиления интенсивности российских атак в Херсонской области объявлена обязательная эвакуация из ряда прибрежных громад для семей с детьми.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Только с начала этих суток российская авиация по меньшей мере 17 раз атаковала громады региона. К сожалению, в результате вражеских ударов есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОВА, чтобы спасти семьи с детьми от атак российских террористов, объявлена обязательная эвакуация из ряда прибрежных громад.

"Я бы очень хотел, чтобы семьи, которые остаются в опасных населенных пунктах, задали себе один простой вопрос: "Хочу ли я видеть счастливыми, здоровыми и живыми своих детей?" Не думайте о том, куда вы поедете, где найти жилье, будет ли хватать денег. Об этом уже подумали мы и готовы помочь. Сделайте единственно правильный выбор и обратитесь в областной контактный центр: 0 800 101 102", - призвал Прокудин.

Читайте также: На Херсонщине будут проводить обязательную эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов

Автор: 

эвакуация (2069) Херсонская область (4741)


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Хм...

Сподіваюсь, проговорена ціль евакуювання населення не є єдиною.
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25.09.2023 19:46 Ответить
а сами они не додумались. их убеждать нужно.
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25.09.2023 19:49 Ответить
Верещучка із шатлами, застоялася уже з лютого 2022 року…
Усьо ж було падгатовлено для встречі…
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25.09.2023 20:07 Ответить
Думав діло йде до визволення, а вони євакуацію запроваджують.Це насторожує!
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25.09.2023 20:20 Ответить
ну шо готов визволять? як тіки буш готов то свисни, там відразу на лівий бережок, покажеш героїзм і евакуції ніякої не треба буде.
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25.09.2023 22:33 Ответить
Потужно донаступалися.
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25.09.2023 20:25 Ответить
А що тут дивного якщо зелені пів-року з усіх ''прасок'' бубоніли про наступ таким чином дали кацапам час щоб окопатися та замінувати все і всюди.
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25.09.2023 20:29 Ответить
Якщо зовсім нічого не розумієш,то краще просто мовчи.
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25.09.2023 21:13 Ответить
 
 