На Закарпатье задержали чиновника бюро судмедэкспертизы, который подделывал экспертные выводы, - полиция

Правоохранители в Закарпатской области задержали чиновника бюро судебно-медицинской экспертизы, получавшего взятки за фальсификацию экспертных выводов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В соответствии с этой коррупционной схемой, должностное лицо областного бюро судебно-медицинской экспертизы за определенное вознаграждение от $1000 до $5000 помогало получить необходимое экспертное заключение. Так, к примеру, за изменение степени тяжести телесных повреждений, полученных в результате ДТП, фигурант требовал от гражданина $1200 неправомерной выгоды", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

По результатам проведения обысков по месту жительства задержанного и в служебных помещениях бюро СМЭ изъяли почти $35000, более 5000 евро, 308 000 грн и 168 000 венгерских форинтов, мобильные телефоны и служебную документацию.

Фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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