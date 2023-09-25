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На Закарпатье задержали чиновника бюро судмедэкспертизы, который подделывал экспертные выводы, - полиция

нацполіція

Правоохранители в Закарпатской области задержали чиновника бюро судебно-медицинской экспертизы, получавшего взятки за фальсификацию экспертных выводов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В соответствии с этой коррупционной схемой, должностное лицо областного бюро судебно-медицинской экспертизы за определенное вознаграждение от $1000 до $5000 помогало получить необходимое экспертное заключение. Так, к примеру, за изменение степени тяжести телесных повреждений, полученных в результате ДТП, фигурант требовал от гражданина $1200 неправомерной выгоды", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

По результатам проведения обысков по месту жительства задержанного и в служебных помещениях бюро СМЭ изъяли почти $35000, более 5000 евро, 308 000 грн и 168 000 венгерских форинтов, мобильные телефоны и служебную документацию.

Фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Автор: 

Нацполиция (16446) экспертиза (300) Закарпатская область (2582)


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ничего и никого не боятся. и война не у них, а где то.
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25.09.2023 19:47 Ответить
Експертизу!! КЛЕПАЮТЬ усілякі пройдисвіти !!
Це капець повний!! Це усе, що КУПУЮТЬ і чим ТОРГУЮТЬ суддівські в Україні!! Ось вам і чесний суд, на основі ЧЕСНОЇ і НЕЗАЛЕЖНОЇ експертизи, зробленої авантюристами!!
Тому і волають по ЗМІ з телеМарафону, якщо ви з чимсь незгодні, звертайтеся до суду!
А там… писарь пише, писарь маже, те напише, що олігарх накаже!!
Лукаш портнов підрахуй махніцкий луценко ярема пшонка ….
Ось така вона, експертиза для дурнів, усьо пачесному…
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25.09.2023 20:03 Ответить
У нас всією країною керують пройдисвіти, відтак, подібні факти вже й не дивують.
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25.09.2023 20:06 Ответить
Що там йому світить по 368.1? 1,342,000 грн адміністративки, або 36,353.18 USD за курсом. Йо майже зішлось 🤣
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25.09.2023 20:03 Ответить
Форинти ? Мадярський диверсант, розвалював судову систему
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25.09.2023 20:07 Ответить
Ти що, так не можна! А то Урбан абітицця
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25.09.2023 20:08 Ответить
маніпуляція результататами це хліб професії експерта
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25.09.2023 20:33 Ответить
Або не ділився або не тій людині прайс виставив )
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25.09.2023 20:37 Ответить
 
 