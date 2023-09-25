Черноморский флот без командующего "напоминает курицу, бегающую без головы", - спикер ВМС Плетенчук

Ликвидация командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова окажет значительное негативное влияние на управление войсками.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что у России есть адмиралы для управления флотами, которые хорошо знают, в каком состоянии находятся их силы, личный состав, как правильно ими управлять и как их расставить.

"И сейчас они теряют человека, который всем этим процессом управляет. И вместе с ним его штат, который также управляет флотом. Потому что нужно понимать, что это достаточно большая группировка", - пояснил Плетенчук.

Он рассказал, что для управления флотом необходимо такое количество менеджеров, которое будет заботиться о ключевых процессах. Но сейчас главная часть этого механизма стала нетрудоспособной.

"Да, сегодня ночью они еще наносили по инерции удары. Но, как я уже сегодня говорил, это напоминает курицу, которая бегает без головы. Она бегает, что-то делает, но уже она мертва. Поэтому по состоянию на сейчас они будут иметь соответствующие проблемы с управляемостью войсками", - добавил Плетенчук.

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Напомним, в Силах специальных операций сегодня заявили, что в результате удара по вражескому БДК "Минск" ликвидировано 62 оккупанта, а в результате поражения штаба ЧФ РФ в Севастополе - 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ.