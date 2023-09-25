РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10019 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
11 194 36

Черноморский флот без командующего "напоминает курицу, бегающую без головы", - спикер ВМС Плетенчук

штаб

Ликвидация командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова окажет значительное негативное влияние на управление войсками.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что у России есть адмиралы для управления флотами, которые хорошо знают, в каком состоянии находятся их силы, личный состав, как правильно ими управлять и как их расставить.

"И сейчас они теряют человека, который всем этим процессом управляет. И вместе с ним его штат, который также управляет флотом. Потому что нужно понимать, что это достаточно большая группировка", - пояснил Плетенчук.

Он рассказал, что для управления флотом необходимо такое количество менеджеров, которое будет заботиться о ключевых процессах. Но сейчас главная часть этого механизма стала нетрудоспособной.

"Да, сегодня ночью они еще наносили по инерции удары. Но, как я уже сегодня говорил, это напоминает курицу, которая бегает без головы. Она бегает, что-то делает, но уже она мертва. Поэтому по состоянию на сейчас они будут иметь соответствующие проблемы с управляемостью войсками", - добавил Плетенчук.

Читайте также: Главная военная база россиян находится в Севастополе, там они осуществляют загрузку "Калибров", - ВМС ВСУ

Напомним, в Силах специальных операций сегодня заявили, что в результате удара по вражескому БДК "Минск" ликвидировано 62 оккупанта, а в результате поражения штаба ЧФ РФ в Севастополе - 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ.

Автор: 

ВМС (1465) Черноморский флот РФ (1560) Плетенчук Дмитрий (166)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Пусті балачки. Завтра замість трупа кацапи поставлять якесь опудало і абсолютно нічого не зміниться
показать весь комментарий
25.09.2023 20:40
+19

показать весь комментарий
25.09.2023 20:48
+11
Як я не люблю наших 3,14здунців... Щоб не наврочили
показать весь комментарий
25.09.2023 20:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пусті балачки. Завтра замість трупа кацапи поставлять якесь опудало і абсолютно нічого не зміниться
показать весь комментарий
25.09.2023 20:40 Ответить
100%
Можна й про нас жартувати, що за ВМС з командувачем, але без флоту... але що це дасть.
Краще б ділом зайнявся.
Вже давно бачу, що на передку жартіа та недооцінок ворога немає, а чим далі від фронту дуже багато жартівників.
показать весь комментарий
25.09.2023 21:51 Ответить
Камандующій проста занял мєста на мостікє падводнава крєйсєра мацква...
показать весь комментарий
25.09.2023 20:43 Ответить
Двоголову курку..
показать весь комментарий
25.09.2023 20:44 Ответить
Про курей і ЧФ. От якби потопили всі ракетоносії ,то можна було б казати ,що ЧФ це курка ,що не вміє нести яйця.
показать весь комментарий
25.09.2023 20:46 Ответить
Як я не люблю наших 3,14здунців... Щоб не наврочили
показать весь комментарий
25.09.2023 20:46 Ответить
Не замінних немає .
показать весь комментарий
25.09.2023 22:08 Ответить
Досі гнати аристовщину - заспоківщину.
Удар по Одесі ТРЬОМА різновидами зброї одночасно показує, що сил у Рашки ще вистачає.
показать весь комментарий
25.09.2023 20:46 Ответить

показать весь комментарий
25.09.2023 20:48 Ответить
"Центр принятия решений в понимании Маргариты Симоньян".
показать весь комментарий
25.09.2023 20:54 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2023 21:29 Ответить
Так и голова то была тупая. Петушарная.
показать весь комментарий
25.09.2023 20:48 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2023 21:41 Ответить
Та фуй там правда, у кожного командуючого, та заступників заступника, зампомпомів - дофуіща!!!! Так шо, це більше морально психологічна атака по престижу.....
Бо реально - чого варте вісько, яке не може захистити своє керівництво!!
показать весь комментарий
25.09.2023 20:51 Ответить
Так і замів покришило, і документація згоріла.
показать весь комментарий
26.09.2023 07:06 Ответить
з прібарахлівшимися адміралами тихоокеанського флоту в 1981 теж в пушкіні непогано було вийшло ))
показать весь комментарий
25.09.2023 20:52 Ответить
100 проц. "Бєрі ношу по сібє, шоб нє падать прі хадьбє" ...1981
показать весь комментарий
26.09.2023 07:11 Ответить
Кораблем керує кеп і старпом. Вони можуть комунікувати з іншими кепами і синхронізувати дії. Адмірали теоретично вповноважені керувати флотиліями, але такими обсягами кацапи не воюють. Флот продовжує бути небезбечним і чисельним. Рівняйтесь ,блд, на флагман, гaндoни плавучі!
показать весь комментарий
25.09.2023 20:59 Ответить
чергова медітація від люсі.... поки є кораблі - адмірала знайдуть... краще топити кораблі аніж витрачати дороговартісні ракети на обслугу флоту...тим паче що атака по Одесі нічого не змінила для нас - валять без голови флоту ще жорстокіше ніж з ним
показать весь комментарий
25.09.2023 21:00 Ответить
Зв'яжіться з командуванням ЗСУ і дайте їм цінну пораду.
показать весь комментарий
26.09.2023 07:08 Ответить
Це точно!
показать весь комментарий
25.09.2023 21:01 Ответить
Чим козиряти куркою без голови на фльоті, ліпше би вигнали з України двоголових курей УПЦ-МП-РПЦ каґебешного контрабандиста попа-кіріла та його українського холуя-васала попа-онухрія, що з дозволу мера Чернівців та голови ОДА на Буковині під час війни 2014-2023рр з москалями кацапські хресні ходи влаштовує.
показать весь комментарий
25.09.2023 21:05 Ответить
Не флот, а флотилія. Чорноморська флотилія.
показать весь комментарий
25.09.2023 21:10 Ответить
советую назвать петушария с несколькими корытами болот мацковии
показать весь комментарий
26.09.2023 08:29 Ответить
Треба потопити пару ракетоносців, ось тоді можна буде говорити про якийсь прогрес🙄
показать весь комментарий
25.09.2023 21:13 Ответить
Пустопорожня балаканина
показать весь комментарий
25.09.2023 21:31 Ответить
ммм, у нас флота нет, зато куча адмиралов\генералов или как там их. у кацапов флот \пока\ есть, а то, что генерал\адмирал насильно помер то вообще за счастье - кто-то получит звание внеочередное. правда, если бы Хйла тоже окочурить, счастье было бы наверное бОльшим.
показать весь комментарий
25.09.2023 21:33 Ответить
Хе хе дети асфальта. Вы хоть когда курицу резали?
Многие видели действия курицы которой отрезали голову и бросили? А зачем тушку курицы бросать?
Когда режешь птицу самое важное удержать ей крылья. Они бьются (а не бегают) и ломают крылья. Тушка становиться некондиционной. Труднее всего бролей резать.
показать весь комментарий
25.09.2023 21:47 Ответить
В моєї баби раз півень вирвався. Буває всяке.
показать весь комментарий
26.09.2023 07:10 Ответить
...рубили шею с головой,и побежала....
показать весь комментарий
26.09.2023 08:27 Ответить
Не,че правда на курицу с топором?
показать весь комментарий
26.09.2023 20:16 Ответить
Гукати "вра!"?
Та нуйонагуй...
показать весь комментарий
25.09.2023 22:42 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2023 00:05 Ответить
Это точно. А до того черноморский флот напоминал курицу, бегающую с головой
показать весь комментарий
26.09.2023 07:13 Ответить
..топите все до единого корыта болот мацковии...
показать весь комментарий
26.09.2023 08:26 Ответить
 
 