В течение 25 сентября россияне 20 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 77 взрывов, - ОВА
В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 77 взрывов. Обстрелам подверглись Эсманская, Середино-Будская, Свесская, Шалыгинская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская громады.
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, были обстреляны:
▪️Эсманская громада: россияне ударили из минометов (5 взрывов).
▪️Середино-Будская громада: проведен минометный обстрел (19 взрывов).
▪️Белопольская громада: 11 мин сбросил враг на территорию громады.
▪Краснопольская громада: россияне сбросили ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и запустили FPV дроны-камикадзе (7 взрывов). Также был минометный обстрел (6 взрывов).
▪️Свеская громада: проведен минометный обстрел (2 взрыва).
▪️Великописаревская громада: осуществлен сброс с вертолета НУРС (6 взрывов) и НАР (6 взрывов). Кроме того, враг ударил из артиллерии (6 взрывов) и минометов (5 взрывов).
▪️Шалыгинская громада: были артиллерийские обстрелы (3 взрыва).
▪️Миропольская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).
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