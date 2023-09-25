Кулеба о скепсисе в США относительно помощи Украине: Такие мнения есть, но они не популярны
В Соединенных Штатах есть разные мнения относительно помощи Украине, в том числе и скептические, но они не популярны или "мейнстримны".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Всегда можно кого-то найти с таким мнением (скептическим. - Ред.), если тебе нужно написать в сообщении в соцсетях или в статье на медиаресурсе, что вот такие настроения. Ну конечно, у кого-то есть такие настроения", - отметил он.
Однако Кулеба объяснил, что эти настроения не популярны и мейнстримны. Также он уточнил, что это, скорее, маргинальные мысли.
"Америка - это демократическая страна и там можно найти любое мнение, но был ли этот скепсис на встречах с конгрессменами и сенаторами, был ли этот скепсис в Белом доме - нет, его не было", - резюмировал он.
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трамп през? - це та реальність, яку б не хотілося бачити.
але нажаль це реальність...
Як що це не дуже вправний фейк, тоді, вважаю, Зеленському доведеться перепризначити верхівки усіх гілок влади або піти геть.
Посилання на Українську правду - https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/25/7421354/