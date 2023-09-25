Кулеба о скепсисе в США относительно помощи Украине: Такие мнения есть, но они не популярны

В Соединенных Штатах есть разные мнения относительно помощи Украине, в том числе и скептические, но они не популярны или "мейнстримны".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Всегда можно кого-то найти с таким мнением (скептическим. - Ред.), если тебе нужно написать в сообщении в соцсетях или в статье на медиаресурсе, что вот такие настроения. Ну конечно, у кого-то есть такие настроения", - отметил он.

Однако Кулеба объяснил, что эти настроения не популярны и мейнстримны. Также он уточнил, что это, скорее, маргинальные мысли.

"Америка - это демократическая страна и там можно найти любое мнение, но был ли этот скепсис на встречах с конгрессменами и сенаторами, был ли этот скепсис в Белом доме - нет, его не было", - резюмировал он.

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