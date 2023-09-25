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Новости Поддержка Украине
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Кулеба о скепсисе в США относительно помощи Украине: Такие мнения есть, но они не популярны

кулеба

В Соединенных Штатах есть разные мнения относительно помощи Украине, в том числе и скептические, но они не популярны или "мейнстримны".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Всегда можно кого-то найти с таким мнением (скептическим. - Ред.), если тебе нужно написать в сообщении в соцсетях или в статье на медиаресурсе, что вот такие настроения. Ну конечно, у кого-то есть такие настроения", - отметил он.

Однако Кулеба объяснил, что эти настроения не популярны и мейнстримны. Также он уточнил, что это, скорее, маргинальные мысли.

"Америка - это демократическая страна и там можно найти любое мнение, но был ли этот скепсис на встречах с конгрессменами и сенаторами, был ли этот скепсис в Белом доме - нет, его не было", - резюмировал он.

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Автор: 

США (26542) помощь и поддержка (868) Кулеба Дмитрий (2880)


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не пітляй, дядя.
трамп през? - це та реальність, яку б не хотілося бачити.
але нажаль це реальність...
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25.09.2023 22:56 Ответить
З Білого дому розіслали листа із реформами, які має зробити Україна для отримання допомоги.
Як що це не дуже вправний фейк, тоді, вважаю, Зеленському доведеться перепризначити верхівки усіх гілок влади або піти геть.
Посилання на Українську правду - https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/25/7421354/
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25.09.2023 22:57 Ответить
Ага Пріцкер та Сторч в Україні - то так, для галочки? Холуй неконстітуційного Зеленого кардинала Єрмака - міністр закордонних справ , яка ганьба! Дожилася Україна "до самого краю"!
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25.09.2023 23:31 Ответить
Константин Єлисєєв - дипломат, цитата :"Банковій треба знімати монополію на виїзд у закордонні поїздки для дипломатичної діяльності українських політиків, дипломатів . Кулеба, Ви готові бути могильником української дипломатії під керівною роллю агента Кремля Єрмака?
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25.09.2023 23:59 Ответить
 
 