Проверки ВВК: полиция открыла уже 84 уголовных производства и объявила 33 подозрения

Нацполиция открыла уже 84 уголовных производства в отношении должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК). По состоянию на данный момент за коррупционные действия объявили уже 33 подозрения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Дмитрий Тышлек в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день уже внесено 84 уголовных производства, в которых исследуются вопросы в отношении должностных лиц и МСЭК, и ВВК. Уже есть 33 объявленных подозрения за эти коррупционные действия", - сказал он.

Он пояснил, что открытые полицией производства касаются не только должностных лиц, но и гражданских, которые могут быть привлечены к ответственности за предложение или предоставление неправомерной выгоды до 10 лет лишения свободы.

"Суммы за "услуги" от должностных лиц МСЭК и ВВК могли варьироваться от незначительных сумм до 20 тысяч долларов. Все зависит от того, какой вопрос "решается": предоставление справки, заключение комиссии по снятию с мобилизационного учета и даже фиктивного признания инвалидности человека", – говорится в его сообщении.

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Как отметил Тышлек, ответственность по этим статьям может быть от штрафа до 12 лет заключения, в зависимости от того, какой именно чиновник и какой поступок он совершает. Это же касается и гражданских, выступавших как посредники.

По словам заместителя главы Нацполиции, в рамках проверки ВВК и МСЭК были проведены сотни обысков по всей стране. Было изъято 35 тысяч личных дел, из них 7,5 тыс., предварительно, имеют признаки фиктивности.

"5800 таких дел уже отправлено на пересмотр с привлечением специалистов для тщательного изучения для принятия повторного решения", - рассказал он.

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Тышлек отмечает, что в настоящее время только 6 обвинительных актов направлены в суд. Приговоров еще не было.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Рады национальной безопасности и обороны, которое предусматривает проверку всех решений военно-врачебных комиссий, принятых с 24 февраля 2022 года.