РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10202 посетителя онлайн
Новости
4 089 11

Проверки ВВК: полиция открыла уже 84 уголовных производства и объявила 33 подозрения

влк

Нацполиция открыла уже 84 уголовных производства в отношении должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК). По состоянию на данный момент за коррупционные действия объявили уже 33 подозрения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Дмитрий Тышлек в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день уже внесено 84 уголовных производства, в которых исследуются вопросы в отношении должностных лиц и МСЭК, и ВВК. Уже есть 33 объявленных подозрения за эти коррупционные действия", - сказал он.

Он пояснил, что открытые полицией производства касаются не только должностных лиц, но и гражданских, которые могут быть привлечены к ответственности за предложение или предоставление неправомерной выгоды до 10 лет лишения свободы.

"Суммы за "услуги" от должностных лиц МСЭК и ВВК могли варьироваться от незначительных сумм до 20 тысяч долларов. Все зависит от того, какой вопрос "решается": предоставление справки, заключение комиссии по снятию с мобилизационного учета и даже фиктивного признания инвалидности человека", – говорится в его сообщении.

Смотрите также: Задержаны еще три военкоматовца и должностные лица ВЛК, за взятки "списывавшие" уклонистов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как отметил Тышлек, ответственность по этим статьям может быть от штрафа до 12 лет заключения, в зависимости от того, какой именно чиновник и какой поступок он совершает. Это же касается и гражданских, выступавших как посредники.

По словам заместителя главы Нацполиции, в рамках проверки ВВК и МСЭК были проведены сотни обысков по всей стране. Было изъято 35 тысяч личных дел, из них 7,5 тыс., предварительно, имеют признаки фиктивности.

"5800 таких дел уже отправлено на пересмотр с привлечением специалистов для тщательного изучения для принятия повторного решения", - рассказал он.

Читайте также: Минздрав и правоохранители проверят выданные после начала войны решения ВВК об ограниченной годности к военной службе, - Ляшко

Тышлек отмечает, что в настоящее время только 6 обвинительных актов направлены в суд. Приговоров еще не было.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Рады национальной безопасности и обороны, которое предусматривает проверку всех решений военно-врачебных комиссий, принятых с 24 февраля 2022 года.

Автор: 

взятка (6155) приговор (1213) медицинская помощь (84) военно-врачебная комиссия (189)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Якщо не можеш знищити мафію, то потрібно її очолити!
А точніше, ніхто цю мафію нищити і не збирався, просто ze-хлопці на початку війни проґавили такий доходний бізнес! Тепер виправляють ситуацію, беручи його під свій контроль.
показать весь комментарий
25.09.2023 23:07
+3
Контрабас, наркота, бурштин, рейдерство, уже теж перебороли з 2019 року…
показать весь комментарий
25.09.2023 23:17
+3
Цікаво і при якому це Президентові там розплодилася корупція у всіх сферах? Можливо її хтось підкинув хорошому мальчіку?
показать весь комментарий
25.09.2023 23:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо не можеш знищити мафію, то потрібно її очолити!
А точніше, ніхто цю мафію нищити і не збирався, просто ze-хлопці на початку війни проґавили такий доходний бізнес! Тепер виправляють ситуацію, беручи його під свій контроль.
показать весь комментарий
25.09.2023 23:07 Ответить
Скільки справ по незаконному збагаченню воєнкомів направлено до суду? Які вироки? Скільки отримала держава за рахунок конфіскації майна?
показать весь комментарий
26.09.2023 00:13 Ответить
На ВСЮ Украину всего 84 дела ??? !!! ( в среднем 4 дела на область ??? ) ВСЕ - МЫ ПОБЕДИЛИ КОРРУПЦИЮ !!!
показать весь комментарий
26.09.2023 01:31 Ответить
Контрабас, наркота, бурштин, рейдерство, уже теж перебороли з 2019 року…
показать весь комментарий
25.09.2023 23:17 Ответить
Також перевірте справи, де реальні інваліди виявляються підозріло гідними. Таких справ теж кілька тисяч має знайтись і навіть смертельні випадки були. Громада очікує на покарання винних членів ВЛК! Для повного винищення корупції без цього - не обійтись, і увесь їх шмон - фуфло.
показать весь комментарий
25.09.2023 23:18 Ответить
Цікаво і при якому це Президентові там розплодилася корупція у всіх сферах? Можливо її хтось підкинув хорошому мальчіку?
показать весь комментарий
25.09.2023 23:28 Ответить
Та ми в курсі, шо хйвий народішко дістався хорошому царю, гниловатий я б сказав. А царь у нас огого! Не то шо боярє.
показать весь комментарий
26.09.2023 06:47 Ответить
Тот мальчик 🤢, четыре раза откосил ,результат ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ😂‼️В упор не видел и не слышал предупреждения всех разведок , сокращал и урезал , разминировал , назначал исключительно АГЕНТОВ -ТЕРРОРИСТОВ , но для неполноценных продолжает быть лидером **********
показать весь комментарий
26.09.2023 07:50 Ответить
Непридатних в рази більше за годних
показать весь комментарий
26.09.2023 00:02 Ответить
 
 