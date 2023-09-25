Спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер должна начать работу как можно скорее, - Зеленский
Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер должна начать работу как можно скорее.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
"Это очень важное назначение, это четкий символ доверия Америки к будущему Украины", - сказал Зеленский о ее назначении.
"Я провел встречу в Нью-Йорке с госпожой Прицкер. Она была и в Вашингтоне на переговорах в расширенном составе с президентом Байденом. И для нас важно, чтобы спецпредставительница могла быстрее начать работать с Украиной и в Украине", - сказал президент.
Топ комментарии
+26 NavigatorUR
показать весь комментарий25.09.2023 23:41
+10 Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий25.09.2023 23:37
+10 три - пятнадцать
показать весь комментарий25.09.2023 23:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а так в душі кляне криворагульним прокльоном...
Невже ця шашлична консерва думає підкупити її , та ще й за гроші з американської допомоги?
слаба надія, але може десь тут і десь там який зелений мозок і почав би думати...
становитися до нього як до ваньки-дурачка було б дуже великою помилкою, ціну якої ми всі знаємо.
не без посміятися - без цього ніяк...
зневажливо ставитися до ворога з зеленою распальцовкою "на весні в Криму кофе сьорбатимемо", "та в них на 2-3 три удари тих ракет" - це вже наполовину програти...
Надіюсь, що ця пані з українським корінням візьме за сраку цю злодюжну камарілью.
Д.Байден у (короткій) розмові з кловуном почав і закінчив словами - припиніть розкрадати власну країну!