Спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер должна начать работу как можно скорее, - Зеленский

Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер должна начать работу как можно скорее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Это очень важное назначение, это четкий символ доверия Америки к будущему Украины", - сказал Зеленский о ее назначении.

"Я провел встречу в Нью-Йорке с госпожой Прицкер. Она была и в Вашингтоне на переговорах в расширенном составе с президентом Байденом. И для нас важно, чтобы спецпредставительница могла быстрее начать работать с Украиной и в Украине", - сказал президент.

Читайте также: Зеленский и спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер обсудили приоритетные для восстановления области и поддержку наиболее перспективных отраслей экономики