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Спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер должна начать работу как можно скорее, - Зеленский

пріцкер

Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер должна начать работу как можно скорее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Это очень важное назначение, это четкий символ доверия Америки к будущему Украины", - сказал Зеленский о ее назначении.

"Я провел встречу в Нью-Йорке с госпожой Прицкер. Она была и в Вашингтоне на переговорах в расширенном составе с президентом Байденом. И для нас важно, чтобы спецпредставительница могла быстрее начать работать с Украиной и в Украине", - сказал президент.

Читайте также: Зеленский и спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер обсудили приоритетные для восстановления области и поддержку наиболее перспективных отраслей экономики

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) США (26542) Прицкер Пенни (36)


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Топ комментарии
+26
Хрипате!!! Вона тебе виверне на виворот. Щоб тобі мозок вправить, приїздили лідери союзників, тебе вивозили. Тепер ти будеш сидіти на прив*язі і тебе, як нашкодивше воровите цуценя, будуть навчати не красти...
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25.09.2023 23:41
+10
дрьмаку криндець?
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25.09.2023 23:37
+10
а буба іншого і не міг сказати бо буде "тіряти 7 міл'ярдів на місяц". особисто.
а так в душі кляне криворагульним прокльоном...
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25.09.2023 23:54
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дрьмаку криндець?
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25.09.2023 23:37 Ответить
А що, Єрмак існує без Зеленьського?
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26.09.2023 01:10 Ответить
У нього крутий адвокат рєзніков так що не відразу
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26.09.2023 07:35 Ответить
Маємо надію, що не прийде українство да страшного висновоку -символічні літери Z та V від рашки були надією на ВИРОК Україні вид людини саме з такими першими літерами імені та прізвища ?
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25.09.2023 23:38 Ответить
Цей висновок притомні українці зробили ще в 2019 році. Гундосе й не приховувало цього, саме заявило, що воно "ваш вирок"(с)
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26.09.2023 09:09 Ответить
Zеленський Vолодимир Олександрович
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26.09.2023 09:53 Ответить
Хрипате!!! Вона тебе виверне на виворот. Щоб тобі мозок вправить, приїздили лідери союзників, тебе вивозили. Тепер ти будеш сидіти на прив*язі і тебе, як нашкодивше воровите цуценя, будуть навчати не красти...
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25.09.2023 23:41 Ответить
а буба іншого і не міг сказати бо буде "тіряти 7 міл'ярдів на місяц". особисто.
а так в душі кляне криворагульним прокльоном...
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25.09.2023 23:54 Ответить
Відбудова почнеться після демонтажу корупції
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26.09.2023 00:10 Ответить
"символ довіри" ?????? Та цей жоповтік взагалі своїх зефілітіків за тупий скот держе.
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26.09.2023 00:38 Ответить
Головне такими заявами не вийти на самого себе)
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26.09.2023 00:52 Ответить
"Закликав"- вже смішо .
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26.09.2023 01:11 Ответить
Буде і вимагати, щоб ворушились.
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26.09.2023 01:28 Ответить
Та хто вона така проти найвеличнішого піськограя **********? Якась звичайна мільярдерша, одна з найбагатших людей США, закінчила найпрестижніші вузи світу . Та що ті вузи проти криворогульского юридичного з ректором папой Рімой ?
Невже ця шашлична консерва думає підкупити її , та ще й за гроші з американської допомоги?
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26.09.2023 02:36 Ответить
Зе хоче показати, що давно чекає на контролершу. Щоб побачила, який він тут чесний і чистий зі своїм ОП.
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26.09.2023 02:49 Ответить
Так я про це й пишу, єдиний шашличний варіант - це підкуп або припинити розкрадання.
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26.09.2023 10:17 Ответить
Хоч і пізно, але молодець! Пора і Чонгар замінувати, бо військові не справились вчасно.
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26.09.2023 01:47 Ответить
повідключати б зелене тб і до інтернета всіх підключити, шо б самі вибирали шо кому слухати і бачти.
слаба надія, але може десь тут і десь там який зелений мозок і почав би думати...
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26.09.2023 01:47 Ответить
ворог підступний, найгидотніший і найпідлючніший.
становитися до нього як до ваньки-дурачка було б дуже великою помилкою, ціну якої ми всі знаємо.
не без посміятися - без цього ніяк...
зневажливо ставитися до ворога з зеленою распальцовкою "на весні в Криму кофе сьорбатимемо", "та в них на 2-3 три удари тих ракет" - це вже наполовину програти...
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26.09.2023 02:07 Ответить
Спецпредставниця США з відновлення України Пріцкер має розпочати роботу якомога швидше, - заявив Зеленський А про себе подумав: "****! Чтоб ты сдохла! ******* мешать будешь!"
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26.09.2023 05:34 Ответить
Пріцкер серьйозна тітка… бувший міністр фінансів США. Має українське походження, її пращури з села Великиі Пріцьки на Київщині. У цій родини статок близько 30 млрд. дол. США. Один з братів губернатор штату Іллінойс, другий тож якась шишка. Кажуть, на цю посаду вона зголосилось завдяки особистому проханню Байдена. За будь що не береться… Вона зелю з єрмаком та всіх інших підорів, яки намагатимусь красти, виїбе та висуше і навіть не спітніє..
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26.09.2023 05:41 Ответить
Посмотрим чего она стоит,сколько нам еще жить без выборов и под управлением помощников тедеева и сивковича.
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26.09.2023 07:17 Ответить
"Якомога швидше" має працювати президент і уряд України з організації і забезпечення оборони і звільнення України, а вже потім - з відновлення.Як відновлювати те, що руйнується кацапами щоденно і щоночі? Обдолбаний аморал і його злодюжний кодляк не може і не хоче забезпечити ППО і ПРО енергетики, інфраструктури, економіки, портів... навіть від сраних "шахедів"! Руйнація України їм наруку, бо там (на ремонтах і будівництвах) найбільший % відкатів!
Надіюсь, що ця пані з українським корінням візьме за сраку цю злодюжну камарілью.
Д.Байден у (короткій) розмові з кловуном почав і закінчив словами - припиніть розкрадати власну країну!
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26.09.2023 09:13 Ответить
 
 