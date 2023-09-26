В Форуме оборонных индустрий в Киеве примут участие фирмы из 26 стран, - Зеленский
В первом Форуме оборонных индустрий в Киеве примут участие более 160 компаний из 26 стран
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня министр Стратегпрома Камышин доложил, что к подготовке первого Форума оборонных индустрий привлечены уже более 160 компаний, которые будут участницами. 26 стран, разные части мира - Америка, Азия, Европа, Австралия. Производители полного диапазона вооружений", - сказал он.
"Мы сделаем все, чтобы объединить мир для создания нового и мощного арсенала для Украины и всех защитников международного права", – заявил президент.
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+6 Олександр Васильєв #516348
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скажи мені костномовне, притуркане підерське - корюшка вже в підері віднерестилася?
ноу хау "занадто часті коментарі"...
хлібало кацапняче захлопни - штями кислими і зубами не чищеними тхне...
тікі шо ванька-жан був?
обубеть, шо клята глобалізація робить зі скернимі,
прям хромосому висасує....
ти іх фоні будеш видилятися - вони умніші...
казламорді вже все розкинули на распальковці і дітей з західу до нової кореї, над якою буде голова северна корея, відзивають - окуклюються.
скоро операції по зaвужуванні глаз і зменшенню ціцйок
в кацапнячому бомонді фріків, стануть трендом..
з тебе, дурня, станеться...
і якщо ти не шукаеш пістолет? - не здав...
казав же вcе що ниже пояса - то кацапське лексіконе...
давай в нігер наступний раз
хитрованкі не перероблються в людей, але вони покупаються...
це знає коломой і його куплена піндота в Україні.
ніколи коломойський не буде засуджений в Україні - оставте надії, пограбовані...
то якись не тутежні тварі...
То чому б й не продовжити таку плідну співпрацю?
Кастинг "прокладок" на 42 млрд$ обіцяної допомоги-це головна мета збіговиська.