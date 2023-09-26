В Форуме оборонных индустрий в Киеве примут участие фирмы из 26 стран, - Зеленский

В первом Форуме оборонных индустрий в Киеве примут участие более 160 компаний из 26 стран

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня министр Стратегпрома Камышин доложил, что к подготовке первого Форума оборонных индустрий привлечены уже более 160 компаний, которые будут участницами. 26 стран, разные части мира - Америка, Азия, Европа, Австралия. Производители полного диапазона вооружений", - сказал он.

"Мы сделаем все, чтобы объединить мир для создания нового и мощного арсенала для Украины и всех защитников международного права", – заявил президент.

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