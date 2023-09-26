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В Форуме оборонных индустрий в Киеве примут участие фирмы из 26 стран, - Зеленский

зеленський

В первом Форуме оборонных индустрий в Киеве примут участие более 160 компаний из 26 стран

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня министр Стратегпрома Камышин доложил, что к подготовке первого Форума оборонных индустрий привлечены уже более 160 компаний, которые будут участницами. 26 стран, разные части мира - Америка, Азия, Европа, Австралия. Производители полного диапазона вооружений", - сказал он.

"Мы сделаем все, чтобы объединить мир для создания нового и мощного арсенала для Украины и всех защитников международного права", – заявил президент.

Читайте также: Есть историческое решение США о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО, - Зеленский

Автор: 

военно-промышленный комплекс (246) Зеленский Владимир (20301)


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Топ комментарии
+6
чекаємо від Буданова оголошення про час і геолокацію проведення форуму
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26.09.2023 01:49
+4
вулицю і час щє скажи і буде Чернігів 2...
з тебе, дурня, станеться...
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26.09.2023 02:17
+3
проведи схАдняк,у пітЄрскай падваротнє,ото - ваше,),
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26.09.2023 03:18
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хлібало кацапняче захлопни - штями кислими і не зубами не чищеними тхне.
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26.09.2023 02:19 Ответить
та все норм, алень недожмурений...
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26.09.2023 02:28 Ответить
зелені рвуть порохоботів, шо теж саме шо і Україну але не так явно...
скажи мені костномовне, притуркане підерське - корюшка вже в підері віднерестилася?
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26.09.2023 02:48 Ответить
перепост, а то видалити і запостити знову - то буде
ноу хау "занадто часті коментарі"...
хлібало кацапняче захлопни - штями кислими і зубами не чищеними тхне...
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26.09.2023 02:25 Ответить
кац все за гімно, жопу, перепукі - все нижче спини? - то їхня тема...
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26.09.2023 02:52 Ответить
ти вже німець?
тікі шо ванька-жан був?
обубеть, шо клята глобалізація робить зі скернимі,
прям хромосому висасує....
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26.09.2023 03:04 Ответить
а стань бангладешцем в наступному коменті?
ти іх фоні будеш видилятися - вони умніші...
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26.09.2023 03:14 Ответить
проведи схАдняк,у пітЄрскай падваротнє,ото - ваше,),
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26.09.2023 03:18 Ответить
шановний Френк,
казламорді вже все розкинули на распальковці і дітей з західу до нової кореї, над якою буде голова северна корея, відзивають - окуклюються.
скоро операції по зaвужуванні глаз і зменшенню ціцйок
в кацапнячому бомонді фріків, стануть трендом..
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26.09.2023 03:44 Ответить
Ты только не забудь посильнее наяривать иностранные предприятия ВПК, чтобы не дай бог, они не получали прибыль. Такой вот арсенал и построим.
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26.09.2023 01:39 Ответить
чекаємо від Буданова оголошення про час і геолокацію проведення форуму
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26.09.2023 01:49 Ответить
вулицю і час щє скажи і буде Чернігів 2...
з тебе, дурня, станеться...
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26.09.2023 02:17 Ответить
я б включив в тест на володіння збоєю виглас інструктора "кацап"!
і якщо ти не шукаеш пістолет? - не здав...
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26.09.2023 02:33 Ответить
спробуй
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26.09.2023 03:05 Ответить
абуєть? , поняв - в тебе круїз ...
казав же вcе що ниже пояса - то кацапське лексіконе...
давай в нігер наступний раз
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26.09.2023 03:19 Ответить
назустріч і про мосійчучку...
хитрованкі не перероблються в людей, але вони покупаються...
це знає коломой і його куплена піндота в Україні.
ніколи коломойський не буде засуджений в Україні - оставте надії, пограбовані...
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26.09.2023 05:08 Ответить
а не пора виключи кацапню з землян?
то якись не тутежні тварі...
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26.09.2023 06:01 Ответить
А польська "Альфа груп" буде? Чи може той поляк теж образився? Бо ж він один і є вся та фірма. Він же Рєзнікову зброї майже на 4 млрд обіцяв.
То чому б й не продовжити таку плідну співпрацю?
Кастинг "прокладок" на 42 млрд$ обіцяної допомоги-це головна мета збіговиська.
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26.09.2023 07:55 Ответить
 
 