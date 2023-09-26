Мы настроены на конструктив и открыты для разговора, - Кулеба об отношениях с Польшей

Украина настроена на конструктив во взаимоотношениях с Польшей, готова к переговорам и консультациям по экспорту украинского зерна.

Об этом отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не настроены на конфликт. Мы настроены на конструктив, готовы к переговорам, к консультациям. Мы очень открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа в противодействии российской агрессии", - подчеркнул Кулеба.

Он заверил, что Украина никогда не сходила с пути конструктивного решения вопроса экспорта зерна, работала с Польшей, Еврокомиссией, другими странами-соседями, чтобы не допустить дальнейших обострений.

"Мы очень многое сделали с Европейской Комиссией, чтобы не допустить повторного введения национальных запретов. Мы против того, чтобы этот вопрос становился заложником каких-то политических процессов. Нам с поляками нужно побеждать общего врага – мы неоднократно в истории демонстрировали, что когда мы вместе, когда между нами солидарность, взаимоподдержка, взаимопомощь, мы гораздо сильнее, когда между нами какие-то неурегулированные вопросы, то обязательно третья сторона извлечет себе выгоду", - подчеркнул министр.

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Как сообщалось, в отношениях между Украиной и Польшей продолжается так называемый зерновой кризис. С 16 сентября Польша в одностороннем порядке вопреки позиции Еврокомиссии бессрочно заблокировала импорт украинского зерна (пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс) на внутренний рынок, сохраняя при этом транзит этих культур через территорию страны.

В ответ Украина подала на Польшу, а также Венгрию, которая поступила похожим образом, жалобу в ВТО.