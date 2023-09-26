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Новости
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Мы настроены на конструктив и открыты для разговора, - Кулеба об отношениях с Польшей

зерно,українське,зернові

Украина настроена на конструктив во взаимоотношениях с Польшей, готова к переговорам и консультациям по экспорту украинского зерна.

Об этом отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не настроены на конфликт. Мы настроены на конструктив, готовы к переговорам, к консультациям. Мы очень открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа в противодействии российской агрессии", - подчеркнул Кулеба.

Он заверил, что Украина никогда не сходила с пути конструктивного решения вопроса экспорта зерна, работала с Польшей, Еврокомиссией, другими странами-соседями, чтобы не допустить дальнейших обострений.

"Мы очень многое сделали с Европейской Комиссией, чтобы не допустить повторного введения национальных запретов. Мы против того, чтобы этот вопрос становился заложником каких-то политических процессов. Нам с поляками нужно побеждать общего врага – мы неоднократно в истории демонстрировали, что когда мы вместе, когда между нами солидарность, взаимоподдержка, взаимопомощь, мы гораздо сильнее, когда между нами какие-то неурегулированные вопросы, то обязательно третья сторона извлечет себе выгоду", - подчеркнул министр.

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Как сообщалось, в отношениях между Украиной и Польшей продолжается так называемый зерновой кризис. С 16 сентября Польша в одностороннем порядке вопреки позиции Еврокомиссии бессрочно заблокировала импорт украинского зерна (пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс) на внутренний рынок, сохраняя при этом транзит этих культур через территорию страны.

В ответ Украина подала на Польшу, а также Венгрию, которая поступила похожим образом, жалобу в ВТО.

Автор: 

зерно (1070) Польша (8407) экспорт (876) зерновые (99) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Міністр закордонних справ гопників та бариг Кулеба !
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26.09.2023 01:23
+2
За ради інтересів агробариг зелені виродки готові наплювати навіть на головного стратегічного партнера
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26.09.2023 01:50
+2
а все таки скажіть як би скучно було б без клованів при владі?
нормальний Президент, без бикування і шашличні,
нормальня політика, а не на істериці малька недоробленого...
а скільки людей би були живі?
все це було зломано в квітні 19го,
і ***** зрозумів - кращого шансу не буде...
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26.09.2023 03:58
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Міністр закордонних справ гопників та бариг Кулеба !
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26.09.2023 01:23 Ответить
Заява ні про що. Зермаки на*рали і все..
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26.09.2023 05:35 Ответить
Мінустр закордонних справ якого заслужили довпойопи 73%.
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26.09.2023 09:09 Ответить
Кулеба за добрі відносини з Польщею, а Гнусавий з гофмаршалом як ?
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26.09.2023 01:43 Ответить
За ради інтересів агробариг зелені виродки готові наплювати навіть на головного стратегічного партнера
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26.09.2023 01:50 Ответить
Давай почнемо з того, що аграрка зараз є головним джерелом наповнення бюджету України. А українська армія утримується якраз за рахунок бюджету України, а не за рахунок бідних польських фермерів
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26.09.2023 08:02 Ответить
ви в цьому ділі повний ПРОФАН.. аграрка займає 10-15 відсотків наповнення бюджету-- все остальне розкрадається
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30.09.2023 20:15 Ответить
зелена ******* включила реверс...
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26.09.2023 03:50 Ответить
Пізно !
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26.09.2023 07:39 Ответить
а все таки скажіть як би скучно було б без клованів при владі?
нормальний Президент, без бикування і шашличні,
нормальня політика, а не на істериці малька недоробленого...
а скільки людей би були живі?
все це було зломано в квітні 19го,
і ***** зрозумів - кращого шансу не буде...
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26.09.2023 03:58 Ответить
Ми більше уваги звертаємо на дії Зелы, ніж Московії, тому що шкоди він завдає не менше.
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26.09.2023 07:38 Ответить
боневтік такої шкоди задає,,,
шо моя красавуля і кохана до останнього вздоху іноді каже - кращє шо б він втік!
і тут я в ступорі і арґументів нема, бо розумію, шо вона права!
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26.09.2023 07:44 Ответить
за зеленого срача знайшли кулебу і бросили на амбразури.
*********** вже давай, ботанік...
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26.09.2023 04:05 Ответить
Перш ніж "бикувати",треба було подумати, чи є чим, і в якому положенні знаходиться країна. А то "получилось якось невдобно".
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26.09.2023 05:49 Ответить
Ця бомба сповільненої дії вибухне пізніше, коли вступатимемо до ЄС.
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26.09.2023 07:35 Ответить
Портніков ще рік назад казав, що з польщею будуть найбільші проблеми зі вступом у ЄС. І тут не проблема у зерні, яке з відкриттям моря буде везтися у африку. Достатньо згадати, про Волинську різанину і відношення до неї поляків, Бандера, УПА та інше. Пшеки планують дуже сильно поімєть українців на історичний тємі.
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26.09.2023 08:06 Ответить
Кращий компроміс, це відставка всієї зеленої шобли, але ця погань, просто так владу не віддасть!
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26.09.2023 06:08 Ответить
Але потяг вже уйшов !
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26.09.2023 07:34 Ответить
Так шеф кулеби щось там зовсім друге пиз...в... казав у суди піде.... судиться буде... це той конструктив???
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26.09.2023 07:54 Ответить
У мене є дуже хєрова новина для "бідних" польських фермерів які живуть за рахунок дотацій із євробюджету: з відкриттям зернових коридорів на чорному морі, українське зерно хлине на світовий ринок і це обвалить світові ціни на збіжжя, яке і так дуже сильно подешевшало у порівнянні з минулим роком. Тобто польська влада могла відкрити свій ринок для укр агропродукції і отримати відшкодування збитків з євробюджету. однак польські клоуни цього не роблять і з розблокуванням чорного моря, польські фермери будуть ще у більшому мінусі і ніхто не покриє їхні збитки😆. А ви кажете довпойопи тільки в українській владі, вони виявляються є і у польській.
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26.09.2023 08:13 Ответить
Я думаю, що ти справді російський троль. Пам'ятайте, що світ не закінчується на Україні. Також Росія експортує зерно. Ви не вносите нічого конструктивного в дискусію, тільки образи. Якщо ви троль від української влади, просіть нові інструкції. Якщо ти троль з російської сторони... Байдуже... Собаки гавкають, а караван іде. Україна стала на шлях неповернення, це важка дорога... але її єдина мета - нормальна західна цивілізація.
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26.09.2023 14:25 Ответить
Кулєба,в даному випадку, папір до витирання"зеленої задниці" дуже низької якості.
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26.09.2023 09:32 Ответить
 
 