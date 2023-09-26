Мы настроены на конструктив и открыты для разговора, - Кулеба об отношениях с Польшей
Украина настроена на конструктив во взаимоотношениях с Польшей, готова к переговорам и консультациям по экспорту украинского зерна.
Об этом отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не настроены на конфликт. Мы настроены на конструктив, готовы к переговорам, к консультациям. Мы очень открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа в противодействии российской агрессии", - подчеркнул Кулеба.
Он заверил, что Украина никогда не сходила с пути конструктивного решения вопроса экспорта зерна, работала с Польшей, Еврокомиссией, другими странами-соседями, чтобы не допустить дальнейших обострений.
"Мы очень многое сделали с Европейской Комиссией, чтобы не допустить повторного введения национальных запретов. Мы против того, чтобы этот вопрос становился заложником каких-то политических процессов. Нам с поляками нужно побеждать общего врага – мы неоднократно в истории демонстрировали, что когда мы вместе, когда между нами солидарность, взаимоподдержка, взаимопомощь, мы гораздо сильнее, когда между нами какие-то неурегулированные вопросы, то обязательно третья сторона извлечет себе выгоду", - подчеркнул министр.
Как сообщалось, в отношениях между Украиной и Польшей продолжается так называемый зерновой кризис. С 16 сентября Польша в одностороннем порядке вопреки позиции Еврокомиссии бессрочно заблокировала импорт украинского зерна (пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс) на внутренний рынок, сохраняя при этом транзит этих культур через территорию страны.
В ответ Украина подала на Польшу, а также Венгрию, которая поступила похожим образом, жалобу в ВТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нормальний Президент, без бикування і шашличні,
нормальня політика, а не на істериці малька недоробленого...
а скільки людей би були живі?
все це було зломано в квітні 19го,
і ***** зрозумів - кращого шансу не буде...
шо моя красавуля і кохана до останнього вздоху іноді каже - кращє шо б він втік!
і тут я в ступорі і арґументів нема, бо розумію, шо вона права!
*********** вже давай, ботанік...