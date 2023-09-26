В Минобороны РФ уверяют, что в Курской области сбит очередной беспилотник
В Минобороны РФ уверяют, что под утро в Курской области уничтожен очередной якобы украинский беспилотник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.
"Около 5.30 ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа над территорией Курской области", - цитирует РИА-Новости собственно Минобороны.
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Яр Холодний
показать весь комментарий26.09.2023 06:45 Ответить Мне нравится 2
Старый Котяра #387676
показать весь комментарий26.09.2023 08:46 Ответить Мне нравится 2
Яр Холодний
показать весь комментарий26.09.2023 08:50 Ответить Мне нравится 1
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