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В Минобороны РФ уверяют, что в Курской области сбит очередной беспилотник

область,курська

В Минобороны РФ уверяют, что под утро в Курской области уничтожен очередной якобы украинский беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.

"Около 5.30 ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа над территорией Курской области", - цитирует РИА-Новости собственно Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти Курской области сообщили о сбросе взрывчатки на электрическую подстанцию: Обесточены 7 населенных пунктов

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беспилотник (3571) россия (95454) Минобороны рф (926) Курск (1091)


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26.09.2023 06:45 Ответить
А Ви таки коварний тип. Хочете всю російську ППО довести до істерики, а командувача ППО до цугундера. Так вони і своїх лупашити почнуть.
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26.09.2023 08:46 Ответить
От така я "падлюка"!
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26.09.2023 08:50 Ответить
 
 