Отражены атаки врага в районе Клещиевки, Авдеевки и Марьинки. За сутки 25 боестолкновений, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Так, за прошедшие сутки Российская Федерация атаковала Украину 12 крылатыми ракетами "Калибр", 2 противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и 24 иранскими ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" по припортовой инфраструктуре Одесской области и другим объектам гражданской инфраструктуры. В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 11 крылатых ракет "Калибр и все 24 вражеских "шахеда".

Кроме того, сегодня ночью, оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

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"За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, многоквартирные дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Авиационных ударов потерпели: Леоновка Черниговской области; Поповка, Пономаренки Сумской области; Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Надия, Новоегоровка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Васюковка, Пивничное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Зеленое Поле Донецкой области; Вербовое, Работино Запорожской области; Берислав, Одрадокаменка, Ольговка и Львово Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили 5 атак противника в районе Клещиевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел. На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

По данным Генштаба, российские оккупанты цинично продолжают нарушение норм международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей в качестве живого щита. Так, в населенном пункте Новое Запорожской области, российские войска используют частные дворы, где проживают гражданские люди, как огневые позиции для размещения военной техники и личного состава.

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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 артиллерийским средствам, району сосредоточения личного состава и военной техники, составу боеприпасов и станции РЭБ противника.